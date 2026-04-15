Сергей Белов

Белые стволы стали щитом от смерти: зачем в СССР массово красили деревья

Наука

Вы наверняка видели эти белые стволы деревьев и выкрашенные бордюры — они встречаются буквально повсюду. Скептики резонно замечают: деревья в лесу прекрасно растут без всякой краски. Зачем тогда городским нужна побелка? Истинная история этой традиции куда интереснее, чем кажется. Тут замешаны военная тактика, научные споры и полный запрет государства, который никто не соблюдает.

Фото: flickr. com by brionv from San Francisco, United States, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Когда краска спасала жизни: военная хитрость

Представьте: 1941 год, Великая Отечественная война в самом разгаре. Советские автоколонны движутся ночью по фронтовым дорогам. Включить фары — значит подставиться под удар авиации. Ехать в полной темноте — улететь в кювет. Военные инженеры нашли гениальное решение: красить деревья вдоль дорог в белый цвет.

Светлые стволы отражали лунный свет, работая как пассивная навигация. Водители видели край дороги без освещения. Эффективность такого метода была сопоставима с тем, как технологии маскировки скрывали целые заводы. Белили всё: бордюры, столбы, камни. Это была система выживания, а не элемент декора.

"В условиях светомаскировки белая полоса на объектах была единственным ориентиром для водителей грузовиков, и эта практика спасла тысячи жизней в прифронтовых зонах", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Почему традиция выжила после 1945 года

Май 1945-го. Маскировка больше не нужна, но побелка осталась. Причины прозаичны: уличное освещение в разрушенных городах восстанавливали долго, и белые стволы продолжали служить дорожной разметкой. Позже чиновники увидели в этом эстетику "наведения порядка".

Такая история привела к тому, что побелка стала визуальным кодом постсоветского пространства. Пока западные страны внедряли светоотражатели, в СССР продолжали обновлять белую известь. Это превратилось в ритуал весенних субботников, который подкреплялся верой в пользу для самих растений.

Научное обоснование: температурные качели и защита

Исследователи позже подтвердили: смысл в побелке есть, но только для определенных условий. Главная проблема — февральское солнце. Темная кора разогревается до плюсовых температур, пока воздух остается морозным. Сок начинает циркулировать, а ночью вода замерзает и расширяется на 9%. Это буквально взрывает ствол изнутри, создавая морозобойные трещины. Белая краска просто отражает лучи, сохраняя дерево холодным.

Фактор Влияние побелки
Солнечный ожог Снижает риск термического повреждения коры в 3-4 раза.
Вредители Известь и купорос создают щелочной барьер для личинок.

"Белая кора медленнее прогревается весной, что задерживает начало сокодвижения. Это спасает почки от гибели во время возвратных заморозков", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Однако ученые выяснили, что избыток экологии в городе требует осторожности. Современные водоэмульсионные краски часто содержат акрил, который закупоривает поры коры, мешая газообмену. Для молодых деревьев это может стать фатальным, превращая "защиту" в медленное удушение.

Запреты и реальность: что говорит закон сегодня

В 1999 году Госстрой России издал приказ №153, запрещающий побелку в парках и скверах. Аргумент прост: взрослым деревьям (старше 20 лет) это не нужно, у них достаточно толстая кора. А для декоративной эстетики это признано устаревшим приемом. Но инерция мышления сильнее приказов. Часто коммунальные службы продолжают белить всё подряд, даже если это идет вразрез с нормами агрономии и здравого смысла.

"Побелка оправдана только в местах с высокими санитарными требованиями или на опасных участках дорог, где нет нормального освещения и велики риски ДТП", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о побелке

Защищает ли побелка от короедов?

Лишь частично и только молодые саженцы. Для взрослых деревьев это не является эффективным средством защиты. Главное — общее здоровье дерева.

Нужно ли белить деревья на даче?

Да, если они младше 5-7 лет. Это убережет нежную кору от солнечных ожогов и грызунов в зимний период.

Почему запрещена побелка в городах?

Потому что на больших деревьях она бесполезна, а краски с добавлением клея мешают коре дышать, нарушая естественные процессы.

Экспертная проверка: инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы биология экология великая отечественная война
