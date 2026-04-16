Лабиринт из 3000 комнат и мумии крокодилов: что скрывают пески оазиса, где раньше стояли пирамиды-призраки

Представьте: вы читаете античный бестселлер о гигантских монументах посреди воды, мчитесь в Египет, а находите только песок и соленое марево. Именно такой фокус проделало с человечеством Меридово озеро. Геродот, этот "отец истории", божился, что видел там две пирамиды, торчащие прямо из волн, со статуями-титанами на вершинах. Сегодня их нет. Скептики кричат о фальсификации истории, а уфологи ищут пирамиды в Антарктиде и атлантов. Но физика процесса оказалась куда прозаичнее и изящнее одновременно.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирамиды в воде

Великий инженерный замысел

Меридово озеро не было капризом природы. В эпоху XII династии Фаюмский оазис превратили в гигантский гидротехнический хаб. Фараон Сенусерт II и его преемник Аменемхет III не просто копали ямы — они создали сложнейшую систему дамб и каналов, превратив мелеющий водоем в гидротермальные источники жизни для всего региона. Это был регулятор: озеро впитывало лишний Нил при потопах и отдавало воду в засуху. Геродот, пораженный масштабом, решил, что весь резервуар вырыт вручную.

"Древние ирригационные системы такого уровня сложности — это высший пилотаж инженерного дела, где каждая дамба рассчитывалась под колоссальное давление воды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по водоснабжению и водоотведению Андрей Савельев.

Трон фараона: что нашел Питри

Разгадка "исчезновения" пирамид нашлась в местечке Корс Фараун ("Трон Фараона"). Археолог Флиндерс Питри обнаружил там не порталы в иные миры, а разбитые фрагменты колоссов из кварцевого песчаника. Осколки были отполированы до зеркального блеска, почти как прозрачность воды 80 метров в некоторых заповедных зонах. Питри реконструировал монументы: это были 18-метровые гиганты на массивных постаментах, украшенные фигурами 42 провинций Египта.

Объект Геродота Реальность археологии Пирамиды посреди озера Высокие постаменты статуй Статуи на вершинах Колоссы Аменемсхета III в Биахму

Ключевая улика — следы водной эрозии на камне. Это прямое доказательство того, что подножия статуй длительное время находились в воде. Когда уровень озера поднимался, основания превращались в острова. Тот, кто смотрел на них с середины озера, видел только верхушки конструкций, по форме напоминавшие пирамиды. Геродот просто стал жертвой перспективы и высокого сезона паводков.

"Природные процессы и воздействие воды способны до неузнаваемости изменить облик любого рукотворного объекта всего за несколько столетий", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Оптическая ловушка для Геродота

Древний историк описывал Меридово озеро как наука и политика его времени позволяли — через визуальные образы. Для него 1700 квадратных километров воды были "рукотворным морем". Лабиринт с тремя тысячами комнат, стоявший неподалеку, лишь добавлял мистического веса. Современные исследователи, такие как ван ден Ховен, полагают, что Лабиринт и пирамиды могли быть намеренно разрушены наследниками-ревизионистами, чтобы стереть память о конкретном фараоне.

"Уничтожение памятников прошлого — классический инструмент политической борьбы в древности, направленный на полное забвение предшественников", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Сегодня Биркет-Карун мелеет и просаливается. Там уже нет крокодилов, которых почитали в Крокодилополе, и нет пирамид-фантомов. Осталась только история о том, как инженерный гений Египта создал иллюзию, обманувшую человечество на два тысячелетия. Пирамиды не испарились — они просто "встали" на сушу, когда ушла великая вода.

Ответы на популярные вопросы о пирамидах озера

Почему Геродот решил, что пирамиды стоят в воде?

Он посетил оазис во время разлива. Вода заливала подножия статуй в Биахму, скрывая постаменты, из-за чего казалось, что массивные каменные конструкции уходят глубоко в дно озера.

Что такое Лабиринт, о котором писал историк?

Это грандиозный заупокойный храм при пирамиде Аменемхета III в Хаваре. Его масштаб (12 дворов и 3000 комнат) превосходил большинство греческих храмов того времени.

Существовал ли фараон Мерид?

Вероятно, под именем Мерида Геродот объединил нескольких правителей XII династии, чье египетское название канала ("мер-уэр") он по ошибке принял за личное имя царя.

