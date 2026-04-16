Пришелец или жертва радиации? Тайна кыштымского гуманоида, который ел конфеты и свистел по ночам

Эта история началась не в секретной лаборатории и не под защитой ядерного реактора в космосе, а в обычной уральской глубинке. Поселок Каолиновый под Кыштымом в 1996 году стал эпицентром событий, которые до сих пор заставляют вздрагивать адептов непознанного. Крошечное существо, прозванное Алёшенькой, появилось из лесного сумрака, чтобы через несколько месяцев бесследно раствориться в руках сомнительных "экспертов", оставив после себя лишь ворох зернистых фотографий и биологических загадок.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инопланетное существо

Лесной найденыш: как пенсионерка усыновила пришельца

В мае 1996 года Тамара Просвирина, одинокая пенсионерка с непростой медицинской картой, обнаружила под сосной "нечто". Существо издавало свистящие звуки и напоминало крошечного гуманоида. Женщина принесла его домой, кутала в платки и кормила сладостями. Для соседей, привыкших к странностям Просвириной, рассказы о "сыночке Алёшеньке" казались очередным обострением, пока невестка и знакомые своими глазами не увидели живое, дышащее создание с вертикальными зрачками и серой кожей.

"Слухи о подобных существах часто коррелируют с местами техногенных катастроф, создавая почву для мифологизации обычных биологических мутаций", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Идиллия закончилась госпитализацией Просвириной в психиатрическую больницу. Оставленный без присмотра Алёшенька погиб от голода. Его тело превратилось в сухую мумию, которую позже обнаружил местный житель Владимир Нуртдинов. Он планировал продать артефакт, но попался на краже медного провода. Так "инопланетянин" оказался в руках следователя Владимира Бендлина, который вопреки скепсису начальства решил докопаться до истины.

Следствие ведет милиция: мумия в холодильнике

Бендлин хранил мумию в домашнем холодильнике, вызывая тихий ужас у супруги. Патологоанатомы, осматривавшие останки, зашли в тупик: строение шлемовидного черепа из четырех пластин не соответствовало человеческому. В то же время гинекологи уверенно заявляли — это плод с тяжелыми пороками развития, возникшими, возможно, из-за близости комбината "Маяк". Чтобы поставить точку, требовалась экспертиза, но следователь совершил роковую ошибку, передав мумию уфологам из Каменск-Уральского. Те исчезли вместе с объектом навсегда.

Параметр сравнения Версия очевидцев/уфологов Версия официальной науки Внешний вид Серый гуманоид, вертикальные зрачки Человеческий плод, 20-25 недель Строение скелета Отсутствие пупка и ушных раковин Синдром черепа в форме трилистника

"В те годы отсутствие четких протоколов фиксации необычных находок приводило к тому, что ценные для науки объекты оседали в частных коллекциях или попросту уничтожались", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Загадочность истории подогревали и трагические совпадения: Тамара Просвирина погибла под колесами автомобиля как раз в тот момент, когда ею заинтересовались японские документалисты. Исследователь Вадим Чернобров из "Космопоиска" годами пытался выйти на след мумии, пока в его руках не оказался ключевой вещдок — пеленка, на которой лежало существо.

Вердикт генетиков: человек или аномалия?

В 2002 году эксперты Института общей генетики РАН провели анализ ДНК с сохранившихся на ткани пятен. Результат оказался жестким и лишенным романтики: ДНК принадлежит человеку с каскадом генетических мутаций. Подобные аномалии сегодня не вызывают шока у специалистов, но в 90-е на фоне общей нестабильности и веры в чудеса они легко превращались в "гостей из космоса". Это был не странный гул Луны, а земная трагедия одного организма.

"Мутации, вызванные радиационным фоном или химическим загрязнением, способны до неузнаваемости изменить облик млекопитающего, создавая иллюзию иного происхождения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

История Алёшеньки — это не об НЛО, а о том, как легко миф подменяет реальность. Подобно тому, как в древности покойникам подрезали сухожилия из страха перед неведомым, современные люди искали в кыштымском карлике подтверждение своих фантазий. Сегодня, когда нейросети анализируют данные за секунды, такая мистификация вряд ли бы прожила долго. Но в памяти Урала Алёшенька навсегда остался печальным символом несбывшейся встречи с иным разумом.

Ответы на популярные вопросы о Кыштымском карлике

Где сейчас находится мумия Алёшеньки?

Официально мумия считается утерянной с конца 90-х годов. По свидетельству лиц, имевших отношение к уфологической группе из Каменск-Уральского, останки были утилизированы после частной экспертизы.

Правда ли, что Алёшенька — это инопланетянин?

Нет, генетическая экспертиза лоскута ткани, в который было завернуто существо, проведенная специалистами РАН, подтвердила человеческое происхождение ДНК с серьезными патологиями.

Связано ли появление карлика с аварией на "Маяке"?

Научного подтверждения прямой связи нет, однако ученые отмечают, что радиоактивный след в Челябинской области мог стать причиной возникновения тяжелых генетических мутаций у плода.

Читайте также