Человек, который сломал атмосферу: невероятная история Томаса Миджли и его фатальных открытий

Томас Миджли был из тех людей, после которых человечество должно было бы вешать табличку: "Спасибо, больше не надо". С виду — идеальный герой эпохи прогресса: талантливый инженер, любимец индустрии, который умел решать задачи быстро и эффектно. Машина стучит? Починим. Холодильник травит людей? Исправим. Проблема была в одном: почти каждое его решение оказывалось подарком с бомбой внутри. Один раз он помог автомобилям ездить тише — и отравил свинцом половину планеты. Второй раз сделал холодильники безопаснее — и продырявил озоновый слой.

Фото: commons.wikimedia.org by Анонимный авторUnknown author for Blank & Stoller N.Y. is licensed under No restrictions Томас Мидгли-младший

Бензин, который убивал тихо

В начале 1920-х годов автомобильные двигатели постоянно детонировали. Ресурс падал, инженеры злились. В 1921 году Миджли нашёл выход: добавить в топливо тетраэтилсвинец. Это был мощный антидетонатор. Этилированный бензин разлетелся по миру, и каждый автомобиль начал выбрасывать в воздух микроскопические частицы свинца. Свинец умеет имитировать кальций, встраиваясь в системы организма и нарушая их работу десятилетиями. Исследователи подсчитали: из-за этого изобретения средний IQ жителей США упал на несколько баллов.

"Беда в том, что гениальность без долгосрочного прогноза может приводить к серьезным последствиям. Такая своеобразная бомба с таймером", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

"Дом бабочек" и этика корпораций

На заводах Ethyl Corporation рабочие начали сходить с ума. Они хватали в воздухе невидимых насекомых и кричали. Предприятие прозвали "Домом бабочек" из-за галлюцинаций отравленных людей. За несколько месяцев погибло 8 человек только на одном объекте. Миджли, чтобы успокоить прессу, на пресс-конференции вылил тетраэтилсвинец себе на руки и вдыхал его пары минуту, хотя сам незадолго до этого лечился от отравления во Флориде.

Изобретение Последствия для планеты Тетраэтилсвинец Массовое загрязнение воздуха и снижение когнитивных способностей поколений. Фреон (ХФУ) Разрушение озонового слоя и возникновение озоновых дыр.

Корпорации проигнорировали альтернативу в виде этанола. Спирт тоже повышает октановое число, но его нельзя запатентовать. Тетраэтилсвинец же был фирменной добавкой, которую можно было продавать с наценкой. Технологический выбор сделал не учёный, а бухгалтер, что напоминает забытые технологии древности, принесенные в жертву выгоде. Пока мир дышал свинцом, Миджли готовил новый "прорыв".

Фреон: спаситель с сюрпризом

В 1920-е годы холодильники использовали ядовитые газы: аммиак и хлористый метил. Миджли синтезировал фреон R-12. Газ не горел и не пах. Но в стратосфере ультрафиолет расщеплял его молекулы, высвобождая хлор. Одна молекула хлора уничтожает до ста тысяч молекул озона. Это ставило под удар всё живое, даже древние экосистемы, защищенные атмосферой миллионы лет. В 1985 году над Антарктидой нашли дыру размером с материк.

"Озоновый слой — один из главных защитников от опасного ультрафиолета. Если он исчезнет, всё живое на Земле подвергнется смертельной опасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Смерть от собственного изобретения

В 1940 году Миджли заболел полиомиелитом и оказался парализован. Как инженер, он сконструировал сложную систему тросов и блоков, чтобы подниматься с кровати без помощи. 2 ноября 1944 года он запутался в собственных веревках. Петля захлестнула шею, и изобретатель погиб. Его история похожа на исчезновение целых народов, которые сами выбрали свой финал. Он оказал на атмосферу больше влияния, чем любой другой организм в истории, вымостив благими намерениями дорогу в экологический ад.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Технологический выбор сделал не учёный. Его сделал бухгалтер", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о Томасе Миджли

Почему свинец не запретили сразу?

Крупные корпорации General Motors и DuPont вложили огромные средства в патенты на тетраэтилсвинец. Они активно лоббировали свои интересы и подавляли научные данные об опасности вещества в течение десятилетий.

Правда ли, что фреон сейчас запрещен?

Согласно Монреальскому протоколу 1987 года, использование наиболее опасных хлорфторуглеродов поэтапно прекращено. Благодаря этому озоновый слой начал медленно восстанавливаться.

