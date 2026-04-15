Павел Синицын

Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском

Наука

Кольский полуостров — это не только полярная ночь и ледяной ветер с Баренцева моря. Это место, где гранитные плиты весом в 10 000 тонн бросают вызов официальной хронологии. Пока учебники твердят о стоянках первобытных охотников, Ловозерские тундры демонстрируют мегалитические лестницы со ступенями в полтора метра и бассейны с идеальной геометрией углов. Это не декорации к фильму, а реальность, скрытая в нескольких часах лета от столицы.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Там, где начинается тайна: мегалиты Севера

Каждое лето, когда снег уходит с Ловозерских тундр, обнажается циклопическая кладка. Огромные блоки подогнаны друг к другу с точностью, недоступной примитивным инструментам. В центре этого величия — пирамиды, покоящиеся на гигантских основаниях. Официальная наука хранит молчание, хотя подобные радарные исследования в других частях света обычно вызывают фурор. Здесь же — тишина.

"Сами по себе образования могут иметь природное происхождение, однако на них совершенно определённо присутствуют следы антропогенной обработки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Расстрелянная экспедиция Александра Барченко

В 1920-х годах Александр Барченко отправился к Сейдозеру. Саамы веками считали это место священным. Учёный обнаружил там остатки древней обсерватории — пятнадцатиметровый желоб в скале, устремлённый в зенит. Это сооружение напоминало технологии древних, описанные в античных текстах. Барченко верил, что нашёл следы Гипербореи. Финал истории трагичен: в 1930-е годы всех участников экспедиции расстреляли, а материалы засекретили. Подобные тайны Антарктиды или Арктики часто оседают в архивах спецслужб на десятилетия.

Второе рождение легенды: проект «Гиперборея»

В 1997 году Валерий Дёмин подтвердил находки предшественников. Циклопические стены и плиты с загадочными знаками вновь увидели свет. Если эти объекты рукотворны, историю России придётся переписывать. Возможно, именно за этими знаниями охотилась британская корона, пытавшаяся оккупировать север в 1918 году. Подобные древние мегалиты всегда привлекали внимание мировых элит.

"Нижняя хронологическая планка отечественной истории должна быть значительно снижена, уводя нас на тысячелетия назад", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк Сергей Белов.

Пирамиды, которые не хотят замечать

В 1951 году Леонид Крылов обнаружил две горы-пирамиды с воздуха. Наземная проверка выявила блоки трёх типов: от прямоугольных глыб до округлых колонн. Но академическая среда заняла оборону. Когда в 1987 году учёный попытался опубликовать снимки механической обработки камня, его подвергли травле и уволили. Темы древних тайн часто становятся табу для карьерных академиков.

Объект Характеристика
Кольские пирамиды Возраст около 12 500 лет, ступенчатая структура.
Пирамиды Гизы Возраст около 4 500 лет, каменные блоки.

Радар открывает скрытое: технологии древних

В 2007 году группа Сергея Смирнова использовала георадар «Око». Под слоем грунта прибор зафиксировал ступенчатую структуру и вентиляционные каналы. Возраст постройки — минимум 12 500 лет. Это в три раза старше, чем пирамиды Египта. Особое внимание привлекает «лестница богов»: её полутораметровые ступени удобны только для существ ростом около 4 метров.

"Кто же были эти загадочные строители? Наши далёкие предки, обладавшие иным ростом и телосложением?", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о Кольских пирамидах

Почему пирамиды считают рукотворными?

Георадарные исследования подтвердили наличие внутренних пустот, вентиляционных шахт и строгой ступенчатой геометрии блоков под слоем почвы.

Каков возраст находок?

Исследователи датируют мегалитические сооружения возрастом в 12,5 тысяч лет, что относит их к эпохе задолго до расцвета Египта.

Что такое сейды?

Это священные для саамов многотонные валуны, установленные на крошечные камни-подставки с идеальным соблюдением баланса.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк Сергей Белов, антрополог Артём Климов
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
