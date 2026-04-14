Алексей Руднев

Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны

В ноябре 1969 года мир замер: Пит Конрад и Алан Бин топтали лунную пыль, устанавливая детекторы. Но когда взлетная ступень "Аполлона-12" врезалась в поверхность для калибровки приборов, Луна ответила не глухим ударом, а трехчасовым гулом. Сейсмометры сошли с ума, транслируя ритмичный "звон", который не вписывался в земные представления о геологии твердого тела. Наш спутник вел себя как пустая консервная банка, по которой ударили ложкой.

Мелодия пустоты: почему расчеты не сошлись

Первые попытки ученых притянуть за уши классическую физику провалились. Удар ракеты-носителя был слишком слабым и далеким, чтобы вызвать вибрацию такой длительности. На Земле подобные колебания затухают за минуты, а Луна гудела три часа. Даже гипотеза о тепловом расширении реголита не объясняла странную ритмичность, больше похожую на техногенный сигнал, чем на природный шум. Данные указывали на то, что источник звука находился глубоко под мантией.

"Данная ситуация с сейсмическим откликом выглядит крайне нестандартно для монолитного небесного тела, каким мы привыкли считать Луну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи, анализируя миссию к Луне, столкнулись с парадоксом: акустические свойства объекта противоречили его массе. Если бы внутри была порода, звук бы просто поглотился. Чтобы возник такой резонанс, нужна либо сверхжесткая кристаллическая структура, либо пустота. Пока физика света объясняет визуальные аномалии вроде смены цвета диска, акустические тайны остаются за гранью понимания.

Полая Луна и тени древних цивилизаций

В 70-х пресса взорвалась: Луна — это искусственный объект. Гипотеза "Полой Луны" гласила, что под слоем пыли скрывается титановый каркас космического корабля пришельцев. Плотность спутника действительно аномально низка, что дает почву для самых смелых догадок. Пока одни планируют технологии на Луне для будущих стартов, другие ищут вход в ее недра.

Версия Суть феномена
Геологическая Резонанс гигантских кристаллов кварца в коре.
Техногенная Отклик пустой металлической или композитной оболочки.

Астронавты "Аполлона-14" и 15 позже упоминали о "странных звуках" в наушниках — чистых тональных сигналах, которые NASA списывало на помехи. Но частотный анализ показывал: это не случайный шум. Кто-то или что-то внутри спутника реагировало на каждый шаг человека. Возможно, солнечные батареи на Луне в будущем смогут запитать не только наши базы, но и пробудить то, что веками хранило тишину.

"Любые небесные явления, особенно те, что выходят за рамки привычных моделей, требуют длительного наблюдения с помощью современных орбитальных станций", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Скрытые записи и "эффект пробуждения"

Интерес подогревают и архивные лакуны. Из публичного доступа исчезли фрагменты переговоров, где Конрад и Бин обсуждали гул. Рассекреченные позже документы упоминают "аномальный акустический отклик", источник которого находится "значительно глубже мантии". Это заставляет смотреть на фазы луны и астрономические прогнозы не просто как на календарь, а как на график активности гигантского механизма.

Лабораторный резонанс: что спрятано внутри?

В 80-х физики попытались воспроизвести "звон" в лаборатории. Имитация лунной коры молчала, пока внутри образца не создавали искусственную полость. Только тогда акустический отклик становился похож на тот, что зафиксировали в 1969-м. Луна продолжает слать слабые сигналы и сегодня, меняя частоту в зависимости от внешних факторов. Мы по-прежнему не знаем: это "живое" эхо нашей соседки или работа древних систем, для которых человечество — лишь мимолетная вибрация на поверхности.

Ответы на популярные вопросы о лунном звоне

Почему звук длился так долго?

Из-за отсутствия воды и рыхлой атмосферы вибрации на Луне не затухают так быстро, как на Земле. Однако даже это не объясняет 3-часовой ритмичный цикл, характерный для полых структур.

Правда ли, что NASA скрыло часть данных?

Официально — нет. Но независимые исследователи указывают на монтажные склейки в записях и грифы секретности на отчетах о глубинных сейсмических источниках.

Фиксируются ли сигналы сейчас?

Да, современные станции ловят слабый "звон", но его природа остается предметом споров между сторонниками геологического резонанса и адептами техногенных теорий.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов.
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы луна наука космос ученые исследование
Новости Все >
США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
Конец эпохи демпинга: импортные шины вырастут в цене из-за новых экологических требований
Удар по экосистеме: мазутные пятна добрались до мелководья ключевого курорта Роосии
Энергетическое сердце космоса: Россия строит заправку на южном полюсе Луны
Слова Папы Римского задели Трампа за живое: выступление прозвучало как политический укол
Хлопок, которого никогда не было на Земле: космос однажды превратил провал в рекорд
Дорожное образование уходит под асфальт: где даёт сбой подготовка специалистов
Капкан для собственников: как неоформленные дачи попадут под прицел нейросетей
Диктатура физики: как лишние 20 км/ч превращают машину в неуправляемый снаряд
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Наука и техника
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Последние материалы
Секреты домашнего фитнеса: как минимальный набор оборудования может изменить ваши тренировки
Не позволяйте инфляции забрать ваши сбережения: стратегия экономии против кризиса
Пробудите кулинарного философа внутри себя: тибетские супы, которые нужно попробовать
США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления
Не позволяйте боли управлять вашей жизнью: верните легкость с помощью упражнений
Нагар, перегрев и пробки: чего ожидать от использования 95-го топлива в старых автомобилях
Секреты лужайки вместо газона: как сохранить красивый участок без лишних усилий
Позор ЦАХАЛ: ливанские беспилотники наносят Израилю крупнейшие за 50 лет потери
Хирургическая точность: как не сжечь проснувшийся сад концентрированной химией
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
