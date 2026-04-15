Павел Синицын

Стена дьявола в джунглях: зачем древние строили башни там, где никогда не было врага

Наука

В тени абхазских джунглей, где субтропический лес вгрызается в подножие гор, гниет исполин. Это не дерево и не упавший самолет. Это 160 километров дикого камня — Келасурская стена. Она длиннее знаменитых укреплений Дербента и сопоставима с римским валом Адриана. Но пока мир восторженно разглядывает Китайскую стену, этот кавказский артефакт молча рассыпается в труху, надежно спрятанный плющом от глаз массового туриста.

Келасурская стена
Фото: commons.wikimedia.org by https://mazzoniguide.livejournal.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Келасурская стена

Стена, которую съели джунгли

Первая башня стоит прямо у моря, на востоке Сухума. Прямоугольная громада из валунов высотой 11 метров. Отсюда каменная "змея" уползает в предгорья, теряясь в чащах до самого устья реки Ингур. Первые 60 километров — настоящая линия огня. На этом отрезке исследователи насчитали более 200 башен. Расстояние между ними — от 40 до 120 метров. Каждая такая вышка была мини-крепостью с тремя ярусами бойниц. Лучники держали под прицелом каждый сантиметр земли, создавая плотность обороны, которой позавидовали бы современные геополитические проекты по защите ресурсов.

За рекой Моква начинается странное. Великая стройка словно выдохлась. На оставшихся 100 километрах — всего четыре башни. Стена рассыпается, превращаясь в пунктир. Был ли это амбициозный недострой или тактическая хитрость? Ответ скрыт под слоями гумуса и истории, так же как глубина океана скрывает тайны первых погружений батискафов.

"Это не просто забор. Келасурская твердыня — сложнейший инженерный объект, где раствор выступает главным индикатором эпохи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Мингрельская сказка: во что верили 200 лет

Историки спорят о датах строительства уже два века. Разброс — от античности (VI век до н. э.) до сумрачного XVII столетия. Первые исследователи, вроде Дюбуа де Монперё, видели в стенах защиту греческих колонистов от свирепых горцев. Они искали связь с легендарной Диоскурией, чьи останки поглотило море, превратив их в подводную зону отчуждения. Но археология — штука жесткая. Никакой эллинской керамики в кладке не нашли.

Долгое время "автором" считали императора Юстиниана. Византийская версия казалась логичной: сверхдержава укрепляет границы. Позже вину за стройку переложили на князя Мегрелии Левана II Дадиани. Миссионер XVII века Арканджело Ламберти писал, что князь возвел стену "длиной в 60 тысяч шагов" для сдерживания абхазов. Карта Кастелли того времени даже изображала стрельцов на стенах. Но современный анализ разбил эту версию в пух и перья.

Эпоха Рецепт раствора (известь: песок)
Римский период Чистая известь
V — VII века 3: 1
XI — XII века 2: 1
XVII век (Дадиани) 1: 1

Археолог Галина Требелева проанализировала 738 образцов со всей стены. Итог: 96% раствора соответствуют составу V-VII веков. Леван Дадиани был не творцом, а реставратором. Он просто "залатал" древние дыры и поставил на старый фундамент деревянные вышки. Это масштабный обман истории, сравнимый с тем, как гидрологические данные внезапно меняют наше представление о великих реках.

Свидетельства камня и раствора

Стена не предназначена для долгой осады. В маленьких башнях не поместить полноценный гарнизон. Значит, враг был не системным, а хаотичным. Стена огораживала пашни Апсилии — раннесредневекового государства. Это была гигантская ограда частного огорода, где выращивали просо и рис. Она защищала урожай от набегов мелких банд, для которых каменный барьер становился непреодолимым препятствием.

"Кладка этой стены — пример адаптации местных материалов под нужды обороны. Использование дикого валуна делает конструкцию практически вечной", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Чья это стена на самом деле?

Другая версия гласит: стена защищала трафик. Абхазский путь вдоль побережья был частью Великого Шелкового пути. Стена шла не по хребтам, а вдоль троп в долине. Это был караванный "коридор безопасности". К VIII веку, когда возникло сильное Абхазское царство, стена стала не нужна. Границы отодвинулись, и крепость превратилась в донорский ресурс для местных жителей, разбиравших ее на стройматериалы. Подобно тому как изменение климата ломает природные циклы, смена власти сломала оборонительную логику региона.

"Мы видим здесь уникальный пример того, как народная инженерия опережала имперские стандарты своего времени", — отметил в комментарии Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Зачем стена тянется на 160 км, если укреплена только часть?

Сплошная линия обороны существовала только на самых опасных участках (первые 60 км). Дальше рельеф сам по себе служил защитой, и строители ограничивались лишь сигнальными точками.

Почему стену называют "Великой Абхазской", если она строилась апсилами?

Это название — дань современному ландшафту и масштабу. Название закрепилось в литературе XX века как попытка подчеркнуть грандиозность сооружения.

Можно ли сейчас пройти вдоль всей стены?

Практически нет. Большая часть поглощена джунглями и ежевикой. Без проводника и мачете можно увидеть лишь несколько башен в районе Келасура.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, антрополог Артём Климов
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Военный эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия в конфликте США и Ирана
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Президент мира не получился: кандидат на замену Трампу уже подрастает в тени
В США растёт скрытая сила: религиозное движение заходит в политику и силовые структуры
Полёты к другим планетам тормозят не ракеты: слабое место нашли на Земле
США рисовали красные линии — китайский танкер прошёл как по зебре: почему игра в блокаду сорвалась
Союз с Израилем превращается в ловушку: США сталкиваются с внутренним расколом
Марсианская миссия выглядит готовой: дорога к планете упирается в барьер, который не обойти
США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
Позор ЦАХАЛ: ливанские беспилотники наносят Израилю крупнейшие за 50 лет потери
Мир. Новости мира
Позор ЦАХАЛ: ливанские беспилотники наносят Израилю крупнейшие за 50 лет потери
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Домашние животные
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Садоводство, цветоводство
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Последние материалы
Там всё ещё цены 2020 года: как отдохнуть в горах летом 2026 и не почувствовать себя обманутым
Холодильник снова становится грязным за день: одна ошибка при уборке всё портит
Бюджетный крем обходит дорогие аналоги: секрет кроется не в цене, а в составе
Секрет сахарного огурца: один копеечный трюк в теплице, который сделает плоды невероятно сладкими
Обмануть не получится: шарообразные ловушки на трассах начали вычислять самых хитрых водителей
Забудьте про скучный шоколад: этот вкусный оттенок обуви теперь выдает в вас икону стиля
Всего несколько перестановок — и кухня расширяется: приёмы, которые скрывают тесноту
Возраст видно не по лицу: 7 признаков, которые выдают вас раньше времени
Соседи теряют рассаду, а у вас стоит: трюк с бутылками спасает растения ночью
Сладкий плен в тарелке: творожные гренки за 10 минут, которые заменят вам дорогую выпечку
