Стена дьявола в джунглях: зачем древние строили башни там, где никогда не было врага

В тени абхазских джунглей, где субтропический лес вгрызается в подножие гор, гниет исполин. Это не дерево и не упавший самолет. Это 160 километров дикого камня — Келасурская стена. Она длиннее знаменитых укреплений Дербента и сопоставима с римским валом Адриана. Но пока мир восторженно разглядывает Китайскую стену, этот кавказский артефакт молча рассыпается в труху, надежно спрятанный плющом от глаз массового туриста.

Фото: commons.wikimedia.org by https://mazzoniguide.livejournal.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Келасурская стена

Стена, которую съели джунгли

Первая башня стоит прямо у моря, на востоке Сухума. Прямоугольная громада из валунов высотой 11 метров. Отсюда каменная "змея" уползает в предгорья, теряясь в чащах до самого устья реки Ингур. Первые 60 километров — настоящая линия огня. На этом отрезке исследователи насчитали более 200 башен. Расстояние между ними — от 40 до 120 метров. Каждая такая вышка была мини-крепостью с тремя ярусами бойниц. Лучники держали под прицелом каждый сантиметр земли, создавая плотность обороны, которой позавидовали бы современные геополитические проекты по защите ресурсов.

За рекой Моква начинается странное. Великая стройка словно выдохлась. На оставшихся 100 километрах — всего четыре башни. Стена рассыпается, превращаясь в пунктир. Был ли это амбициозный недострой или тактическая хитрость? Ответ скрыт под слоями гумуса и истории, так же как глубина океана скрывает тайны первых погружений батискафов.

"Это не просто забор. Келасурская твердыня — сложнейший инженерный объект, где раствор выступает главным индикатором эпохи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Мингрельская сказка: во что верили 200 лет

Историки спорят о датах строительства уже два века. Разброс — от античности (VI век до н. э.) до сумрачного XVII столетия. Первые исследователи, вроде Дюбуа де Монперё, видели в стенах защиту греческих колонистов от свирепых горцев. Они искали связь с легендарной Диоскурией, чьи останки поглотило море, превратив их в подводную зону отчуждения. Но археология — штука жесткая. Никакой эллинской керамики в кладке не нашли.

Долгое время "автором" считали императора Юстиниана. Византийская версия казалась логичной: сверхдержава укрепляет границы. Позже вину за стройку переложили на князя Мегрелии Левана II Дадиани. Миссионер XVII века Арканджело Ламберти писал, что князь возвел стену "длиной в 60 тысяч шагов" для сдерживания абхазов. Карта Кастелли того времени даже изображала стрельцов на стенах. Но современный анализ разбил эту версию в пух и перья.

Эпоха Рецепт раствора (известь: песок) Римский период Чистая известь V — VII века 3: 1 XI — XII века 2: 1 XVII век (Дадиани) 1: 1

Археолог Галина Требелева проанализировала 738 образцов со всей стены. Итог: 96% раствора соответствуют составу V-VII веков. Леван Дадиани был не творцом, а реставратором. Он просто "залатал" древние дыры и поставил на старый фундамент деревянные вышки. Это масштабный обман истории, сравнимый с тем, как гидрологические данные внезапно меняют наше представление о великих реках.

Свидетельства камня и раствора

Стена не предназначена для долгой осады. В маленьких башнях не поместить полноценный гарнизон. Значит, враг был не системным, а хаотичным. Стена огораживала пашни Апсилии — раннесредневекового государства. Это была гигантская ограда частного огорода, где выращивали просо и рис. Она защищала урожай от набегов мелких банд, для которых каменный барьер становился непреодолимым препятствием.

"Кладка этой стены — пример адаптации местных материалов под нужды обороны. Использование дикого валуна делает конструкцию практически вечной", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Чья это стена на самом деле?

Другая версия гласит: стена защищала трафик. Абхазский путь вдоль побережья был частью Великого Шелкового пути. Стена шла не по хребтам, а вдоль троп в долине. Это был караванный "коридор безопасности". К VIII веку, когда возникло сильное Абхазское царство, стена стала не нужна. Границы отодвинулись, и крепость превратилась в донорский ресурс для местных жителей, разбиравших ее на стройматериалы. Подобно тому как изменение климата ломает природные циклы, смена власти сломала оборонительную логику региона.

"Мы видим здесь уникальный пример того, как народная инженерия опережала имперские стандарты своего времени", — отметил в комментарии Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о Келасурской стене

Зачем стена тянется на 160 км, если укреплена только часть?

Сплошная линия обороны существовала только на самых опасных участках (первые 60 км). Дальше рельеф сам по себе служил защитой, и строители ограничивались лишь сигнальными точками.

Почему стену называют "Великой Абхазской", если она строилась апсилами?

Это название — дань современному ландшафту и масштабу. Название закрепилось в литературе XX века как попытка подчеркнуть грандиозность сооружения.

Можно ли сейчас пройти вдоль всей стены?

Практически нет. Большая часть поглощена джунглями и ежевикой. Без проводника и мачете можно увидеть лишь несколько башен в районе Келасура.

