Ольга Николаева

Биологический метроном сломан: глобальное потепление вскоре лишит Японию главного символа

Наука

Японская сакура — не просто дерево. Это биологический метроном. Каждый год миллионы людей следят за розовым "шлейфом" цветения, чтобы устроить ханами — ритуал любования, корнями уходящий в глубину веков. Но эта природная машина ломается. Мороз проигрывает битву теплу, и деревья сбиты с толку. Вместо праздника — недоумение.

Гора Фудзи и цветущая сакура
Ботанический сбой: почему сакура не цветет?

Природа работает как сложный квантовый механизм. Чтобы сакура "поняла", что пришла весна, ей нужен холод. Долгая зимняя спячка стирает старые гормональные сигналы. Если зима слишком мягкая, деревья не выходят из состояния покоя правильно. На юге Японии, особенно на острове Кюсю, эта система уже дает крен.

Ричард Примак из Бостонского университета бьет тревогу: почки опадают раньше срока, цветение слабое, "потрепанное". В некоторых локациях долгожданный момент, когда распускается 80% бутонов, просто не наступает. Это сравнимо с глобальными изменениями рельефа, где привычная экосистема перестает функционировать из-за капризов стихии.

"Деревьям критически не хватает температурного шока. Без глубокого охлаждения биохимические циклы разваливаются, напоминая сбой в работе атмосферных систем на других планетах, где смена сезонов определяет всё", — заявил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Что об этом говорят специалисты

Характеристика Последствия
Зимний дефицит холода Отсутствие пика цветения
Рост температуры на 2°C Срыв сигналов "пробуждения"

Исследователи опираются на данные Метеорологического агентства Японии, которые копились с 1953 года. Это чистейший массив информации о реакции флоры на климатические сдвиги. Ранее ученые фиксировали лишь раннее цветение, теперь же речь идет о полной потере способности к деторождению у деревьев.

"Нарушение природных ритмов — это всегда риск техногенного дисбаланса. Когда деревья не справляются с адаптацией к теплу, это прямая угроза региональной экосистеме", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Экономика лепестков

В Японии сакура — это праздник, приносящий миллиарды долларов. Отели, рестораны и фестивали целиком зависят от розового цвета. Если дерево "молчит", турист не приедет. Ущерб будет исчисляться не только деньгами, но и потерей национальной идентичности, сообщает Science.

"Мы недооцениваем влияние климата на социальные ритуалы. Исчезновение цветущего сезона спровоцирует серьезный психологический дискомфорт у нации, привыкшей к цикличной гармонии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о цветении сакуры

Почему деревьям нужен холод, чтобы зацвести?

Холод разрушает ингибиторы роста в почках. Без этого этапа "замок" на механизме цветения не открывается, и дерево остается в подавленном состоянии.

Только ли Япония под угрозой?

Нет. Подобные проблемы прогнозируют для южных регионов Кореи и даже для США, где климатические сдвиги меняют привычные сроки весенних явлений.

Что такое "пик цветения"?

Это момент, когда одновременно распускается 80% цветков на дереве. Именно этот момент считается кульминацией праздника.

Можно ли замедлить процесс?

Это требует глобальных усилий по стабилизации климата. Локальные меры, вроде полива или ухода, пока не дают защиты против повышения фоновой температуры.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин, антрополог Артём Климов
Автор Ольга Николаева
Николаева Ольга Андреевна — учитель биологии с 15-летним стажем. Объясняет живые системы через наблюдения и реальные примеры.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
