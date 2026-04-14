США намерены усилить ледовую экспансию в Антарктике на фоне технологического лидерства Китая

Белый дом решил поиграть в полярных исследователей. Дональд Трамп проталкивает идею строительства нового ледокола для Антарктиды. В бюджетном запросе на ледяной континент заложено 900 миллионов долларов. Официальная цель — "восстановление морского превосходства". Научное сообщество ликует, хотя цифра выглядит как сдача в магазине электроники.

Цена амбиций: почему 900 миллионов — это капля в море

Реальная стоимость современного исследовательского судна уходит далеко за отметку в 2 миллиарда долларов. Текущий запрос — лишь попытка реанимировать замороженный проект ARV (Antarctic Research Vessel). Эпопея тянется почти 20 лет, и ученые, как микропалеонтолог Эми Левентер, уже привыкли ждать. Новый ледокол должен стать машиной-зверем: пробивать метровый лед со скоростью 3 узла — задача не для слабаков, учитывая, что море Уэдделла не прощает ошибок.

"Инженерная сложность постройки судов полярного класса огромна. Здесь каждый узел корпуса — это расчет на экстремальную нагрузку, которая уничтожит обычный танкер за один сезон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ледовая экспансия: зачем США догоняют Китай

Американцы остались без специального транспорта еще прошлым летом после отказа от аренды "Натаниэля Б. Палмера". Пока США затягивали пояса, китайские ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2" методично осваивали Южный океан. Трамп открыто заявляет: цель — конкуренция. В ход идут аргументы о защите торговых путей и контроле ресурсов, что делает ледокол инструментом не столько науки, сколько геополитики.

Характеристика Перспектива ARV Стоимость проекта От 2 млрд долларов Ледовая проходимость 1,4 метра льда и более

"Навигация в таких широтах — это постоянная борьба с физическими аномалиями. Акустические помехи и плотность льда превращают любой маневр в операцию повышенного риска", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Бюджетная математика: обязательные или дискреционные?

Белый дом пытается провернуть бюджетный фокус. Трамп хочет сделать 900 миллионов "обязательными расходами", чтобы избежать ежегодных битв в Конгрессе. Бывшие сотрудники бюджетного управления скептичны: статус никак не меняет источник денег — это всё та же государственная казна. Если при этом бюджет NSF на полярные исследования урежут на 71%, получится абсурд: дорогой корабль будет, а топлива и ученых на нем — нет.

"Такое сокращение исследовательских грантов ставит под удар работу целых научных школ. Американцы могут получить отличную технику, но потерять людей, способных на ней работать", — предупредил в беседе с Pravda.Ru биолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ледоколе

Почему строительство ледокола затянулось на 20 лет?

Постоянные споры внутри NSF о конфигурации судна и нехватка политической воли на высшем уровне.

Почему Трамп считает эту программу важной?

Геополитическое соперничество с Китаем и желание развить технологический сектор через госзаказ.

Что случится, если Конгресс не выделит нужную сумму в 2027 году?

Проект снова окажется "на полке", а академический флот США продолжит сокращаться.

Как ледокол поможет в "войне за ресурсы"?

Научные исследования в Антарктиде дают данные о залежах полезных ископаемых, что критически важно для энергетического доминирования.

