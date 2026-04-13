Живые датчики океана: как перелетные птицы раскрыли правду о скрытом загрязнении планеты

Загрязнение ртутью давно вышло из берегов промышленности. Угольные электростанции выбрасывают металл в атмосферу, откуда он с дождем десантируется прямо в океан. Дальше ртуть путешествует по пищевой цепочке, превращаясь в высокотоксичную метилртуть. Долгое время мы смотрели на это через линзы компьютерных симуляций, которые часто выдавали желаемое за действительное. Группа ученых решила сменить алгоритмы на живых свидетелей — морских птиц.

Птицы как биологические датчики

Исследователи проанализировали образцы крови 11 215 пернатых, представляющих 108 видов. Это не просто орнитология — это масштабный экологический аудит. Выбор пал на птиц не случайно: они бороздят огромные акватории, стоят на вершине пирамиды питания и возвращаются на сушу, позволяя человеку взять биоматериал без вреда для них. Анализ крови у взрослой особи показывает "обеденное меню" за последние пару месяцев. Это дает четкую привязку к месту, в отличие от перьев, которые накапливают следы загрязнений годами.

"Использование птиц в качестве индикаторов — это гениальный, но приземленный ход. Мы часто забываем, что океан — это не таблица Excel, а живая система, где каждый хищник является накопителем токсинов", — отметил в беседе с Pravda.Ru Максим Орлов.

Ртутные ловушки в океане

Итоги исследования выявили закономерности, которые физика предсказывала лишь частично. Больше всего ртути обнаружили у видов, питающихся на глубинах до 1000 метров и занимающих высокие позиции в трофической цепи. Чем солиднее птица, тем дольше она живет и тем больше успевает накопить "ртутного багажа".

Локация Уровень ртути
Северная Атлантика/Тихий океан Высокий
Южная Атлантика/Южный океан Низкий

Карта загрязнений показала, что даже в удаленных районах океана существуют свои "горячие точки". Интересно, что участки с высокой концентрацией ртути часто совпадают с зонами низкой продуктивности фитопланктона, о чем физики и биологи предупреждали в исследованиях прозрачности океана.

"Ртуть — это глобальный странник. Она не уважает государственные границы, поэтому мониторинг через мигрирующие виды — единственный способ понять реальный масштаб трансграничного переноса загрязнителей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Никитин Олег.

Крах цифровых моделей

Главный сюрприз: данные о птицах лишь частично совпали со старыми компьютерными прогнозами. Эмпирические замеры из живой природы оказались точнее кабинетных расчетов. Это ставит под удар многие международные экологические отчеты. Если модель неверна, то принятые на её основе решения могут оказаться бесполезными. Сложившаяся ситуация напоминает то, как ученые пересматривают алгоритмы вымирания древних видов, когда новые данные ломают устоявшуюся картину прошлого.

"Мы слишком привыкли доверять софту. Но природа всегда находит способ удивить нас хаотичностью процессов, которые математика привыкла усреднять до невидимости", — заявил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о мониторинге океана

Почему ртуть опасна?

Она превращается в метилртуть, которая накапливается в живых тканях и вызывает тяжелые поражения нервной системы.

Чем птицы лучше подводных станций?

Они бесплатные мобильные станции, которые покрывают огромные расстояния и добывают пищу на разных глубинах.

Могут ли эти птицы болеть?

Да, избыток ртути влияет на их репродуктивные функции и поведение, что делает их индикаторами здоровья всей экосистемы.

Означает ли это, что рыба стала опаснее?

Данные показывают очаговое распределение ртути, поэтому риски зависят от вида рыбы и места её вылова.

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Алексей Пронин
Пронин Алексей Геннадьевич — орнитолог с 18-летним стажем. Специалист по птицам, миграциям и состоянию популяций.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы экология окружающая среда
