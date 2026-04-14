Под водой начинается мёртвая зона: центр Чёрного моря скрывает слой, где никто не выживает

Каждое лето побережье превращается в муравейник. Тысячи людей штурмуют пляжи, катаются на "бананах" и делают селфи на фоне заката. Но стоит провести воображаемую линию вглубь акватории, и картинка меняется. Центр Чёрного моря — это зона абсолютного отчуждения. Здесь нет яхт с шампанским, нет косяков промысловой рыбы и даже чайки предпочитают держаться поближе к суше. Это не просто "глубокая вода", а гигантская ловушка, работающая по своим суровым законам.

Ураганный шторм

Вихри смерти и тягуны

Представьте себе гигантский миксер диаметром в сотни километров. Чёрное море управляется мощными круговыми течениями, которые постоянно вращаются против часовой стрелки. Это не ласковый прибой, а суровая механика воды. В центральной части эти потоки создают климатический эффект, формируя зоны, откуда сложно выбраться даже моторизованному судну. У берегов Болгарии и Кавказа закручиваются мезомасштабные вихри до 50 километров в поперечнике.

"Опасность представляют не только течения, но и апвеллинги — восходящие потоки холодной воды. В центре моря они могут возникать внезапно, создавая турбулентность, с которой не справится обычный пловец", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Даже когда у берега Анапы полный штиль, в центре может бушевать невидимая битва водных масс. Сто лет назад парусники пропадали здесь именно из-за того, что попадали в "мёртвые зоны", где течение просто не выпускало их в открытое море или, наоборот, затягивало в эпицентр шторма.

Сера вместо жизни: мёртвый этаж

Черноморская чаша — это уникальный двухслойный пирог. Верхний слой толщиной до 100-150 метров обитаем: там плещутся дельфины и ходят косяки ставриды. Всё, что ниже — химическая пустыня. Там нет кислорода, зато в избытке ядовитый сероводород. Это делает бездну похожей на голубую дыру, где вместо привычной фауны процветают лишь специфические бактерии.

Глубина Состояние среды 0 — 150 метров Кислородная зона, активное рыболовство, туризм Ниже 150 метров Сероводородный слой, отсутствие жизни, консервация металла

"Отсутствие кислорода на больших глубинах превращает дно в идеальный консервант. Любой органический мусор или затонувшие объекты там практически не гниют десятилетиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Для морских обитателей центр моря — это стена. Рыба не идет через открытую глубокую воду, предпочитая шельф, где больше корма и есть чем дышать. В итоге огромные пространства остаются пустыми, пугая моряков своей неестественной тишиной.

Кладбище кораблей в бездне

Никто точно не знает, сколько судов покоится на дне центральной части. Если шторм вынес на берег обломки в одном месте, это не значит, что море отдаст всё. Глубина здесь достигает двух километров. Поисковые операции в таких условиях стоят запредельно дорого и практически бессмысленны. Это как искать иголку в стоге сена, который к тому же заполнен ядовитым газом.

"Дно моря может скрывать артефакты, сопоставимые по значимости с средневековыми грузовыми кораблями, но агрессивная среда и давление делают их недосягаемыми для археологов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Маршруты торговых судов пролегают по касательной, стараясь не заходить в "пустое" сердце акватории. Только боевые корабли и современные подлодки рискуют пересекать центральные координаты. Все остальные знают: если случится землетрясение или авария, помощи в этой пустыне ждать придётся долго.

Ответы на популярные вопросы о Чёрном море

Почему в центре моря не ловят рыбу?

Рыбе нужен кислород и кормовая база (планктон, мелкие рачки), которые сконцентрированы у берегов. В глубокой центральной части из-за сероводородного слоя жизнь практически отсутствует.

Может ли сероводород взорваться?

Это популярная страшилка. Слой газа находится под огромным давлением воды. Чтобы он сдетонировал, нужны катастрофические условия, которых в природе не наблюдается.

Безопасно ли плавать далеко от берега?

Нет. Помимо физической усталости, пловец может столкнуться с тягунами — обратными течениями, которые уносят в открытое море, где навигация крайне редка.

Читайте также