Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Секреты, запечатанные тысячелетиями: лёд Антарктиды начинает отдавать то, что прятал веками

Наука

Антарктида — это не просто глыба льда на юге. Это гигантский морозильник, в котором человечество случайно оставило ключи от прошлого и, возможно, приоткрыло форточку в пугающее будущее. Под многокилометровым панцирем скрываются геометрические структуры и артефакты, которые заставляют ученых чесать затылки, а конспирологов — строчить теории о базах пришельцев.

Антарктида
Фото: freepik is licensed under public domain
Антарктида

1. Дверь в Антарктиде

Спутниковые карты Google Maps — опасная штука для неокрепших умов. К юго-востоку от японской станции Сёва (координаты: 69°00'50"S 39°36'22"E) пользователи разглядели четкий прямоугольный проем. "Вход в бункер!", "Портал в другое измерение!" — кричал интернет. Но физика беспощадна к мистике. Профессор Бетан Дэвис объяснила: это просто айсберг. Он сел на мелководье, подтаял с одного бока под воздействием ветра и солнца, создав идеальную оптическую иллюзию дверного косяка.

"Объект, напоминающий дверь — классический пример парейдолии, когда наш мозг ищет знакомые формы в хаотичных природных структурах. На деле это обычный массив льда, застрявший на мели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

2. Пирамида в Антарктиде

В районе горного массива Эллсуорт стоит гора, подозрительно похожая на Великую пирамиду Гизы. Теории о "древних королях" Чарльза Хепгуда подливают масла в огонь: якобы Антарктида была обитаема задолго до ледникового периода. Ученые же скептичны. Скорее всего, это нунатак — острая скалистая вершина, обточенная льдом и ветром до состояния идеального тетраэдра. Хотя гравитационная аномалия в регионе все равно заставляет присматриваться к недрам внимательнее.

Объект Научный вердикт
"Пирамида" (79°58'38"S) Эрозия горной породы (нунатак)
"Дверной проем" Тающий айсберг на мелководье

3. Шотландский виски

В 2006 году под полом хижины экспедиции Эрнеста Шеклтона нашли пять ящиков виски Mackinlay and Co, оставленных в 1909 году. Бутылки вмерзли в лед, что обеспечило им идеальную сохранность. Это не просто алкоголь, а химическая капсула времени. Купажисты даже пытались восстановить утраченный рецепт по этим образцам. Пока ледяной щит хранит такие бытовые артефакты, история остается осязаемой.

"Сохранность органики в условиях Антарктики поражает. Жидкость в бутылках не замерзла благодаря высокому содержанию спирта, но лед вокруг ящиков действовал как криокамера, законсервировав даже этикетки", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

4. Золотое озеро Восток

Озеро "Восток" — самый изолированный водоем планеты. В 2012 году российские ученые достали оттуда керны льда, спектральный анализ которых показал ионы золота. Содержание металла сопоставимо с 700-й пробой. Золото находится в молекулярном состоянии, что намекает на мощные залежи на дне. Похоже, под льдом скрывается "сейф" планетарного масштаба, где геофизика региона создала условия для накопления ценных металлов.

5. Первобытные вирусы

Из-за того, что океан начал плавить Антарктиду, из ледяного плена освобождаются бактерии возрастом в десятки тысяч лет. В 2017 году биологи из Чили нашли штаммы "сверхмощных" бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это реальный вызов: древние гены могут передаться современным патогенам. Таяние ледников несет не только подъем уровня воды, но и биологическую угрозу.

"Главный риск — не сами древние бактерии, а их способность передавать гены устойчивости современным микробам. Если эти 'суперспособности' попадут в городскую среду, лечить инфекции станет крайне сложно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы об Антарктиде

Правда ли, что в Антарктиде есть пирамиды?

Официально это природные геологические образования. Однако их идеальная форма продолжает вызывать споры среди независимых исследователей.

Откуда в озере Восток золото?

Предположительно, это результат диффузии из богатых золотом донных пород. Условия высокого давления и изоляции способствуют насыщению воды ионами металла.

Опасны ли древние вирусы для людей?

Риск существует. Не столько от самих "замороженных" вирусов, сколько от передачи их механизмов защиты от антибиотиков современным бактериям.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, микробиолог Николай Зуев
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы археология антарктида глобальное потепление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.