Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе

22 сентября 1979 года. Безлюдные воды Индийского океана. Американский спутник "Вела 6911", созданный для охоты за ядерными испытаниями, фиксирует двойную вспышку. Это уникальный почерк атомного взрыва. За годы службы аппарат видел такое 41 раз, и приборы никогда не лгали. До этого момента.

Спутниковый дозор: как "Вела" видит невидимое

Спутники серии "Вела" — это орбитальные церберы Холодной войны. Они упакованы детекторами гамма-лучей и нейтронов. На борту — кремниевые датчики, настроенные на мгновенный световой импульс, за которым следует более долгий отблеск. Эта "двойная вспышка" — неоспоримый паспорт атмосферного взрыва. В 00:53 по Гринвичу спутник передал данные: в районе островов Принс-Эдуард "расцвел" огненный цветок мощностью 2-3 килотонны.

Место действия — глушь, где Индийский океан целует Антарктиду. Идеальное пространство для тех, кто хочет спрятать концы в воду — буквально и фигурально.

Политический маневр Белого дома

Администрации Джимми Картера этот взрыв был нужен как дырка в голове. На кону стоял договор ОСВ-2 и хрупкий мир между Израилем и Египтом. Признать испытание — значит признать провал политики нераспространения. Белый дом создал комиссию во главе с Джеком Руиной. Вердикт ученых был изящным: "сигнал содержит признаки взрыва, но мы интерпретируем его как ошибку прибора или метеорит". Гидроакустические данные и аномальные волны в ионосфере, зафиксированные в тот день, просто "забыли" включить в отчет.

Версия комиссии Руины Реальные находки Инструментальная ошибка спутника "Вела" Гидроакустический сигнал по системе MILS Столкновение с метеоритом Йод-131 в щитовидной железе австралийских овец

Пока на Земле политики заминали скандал, в небесах продолжались поиски ответов. В 1979-м же хватило плотной облачности и желания молчать.

"Распознавание таких инцидентов требует синхронизации данных из разных источников, но политические фильтры часто обрезают 'лишние' доказательства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Израильский след и африканское прикрытие

К 2010 году дневники Картера подтвердили: ученые президента были уверены — рванул Израиль. ЮАР эпохи апартеида выступила в роли площадки. У них были уран и желание защититься, у Израиля — технологии. Спустя годы коммодор Дитер Герхардт подтвердил существование "Операции Феникс". Взрыв планировали как невидимый, но подвел капризный ветер, унесший изотопы к берегам Австралии.

Сегодня ученые смотрят на это дело иначе. Анализ озонового слоя спутником НАСА "Нимбус-7" выявил ударную волну. Геополитика заставляет закрывать глаза даже на то, что светит ярче тысячи солнц.

"В истории науки и техники такие 'белые пятна' обычно остаются засекреченными до тех пор, пока участники событий живы", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Инцидент "Вела" остается ярким примером того, как физические факты приносят в жертву дипломатической целесообразности.

Ответы на популярные вопросы об инциденте "Вела"

Мог ли это быть природный сигнал?

Комиссия США настаивала на версии метеорита, но двойная сигнатура вспышки крайне специфична для ядерных процессов и не встречается при падении космических тел.

Почему ЮАР не признала испытание после смены режима?

Официально ЮАР заявляла, что на тот момент у них не было достаточного количества обогащенного урана. Это лишь подтверждает версию о том, что бомба была израильской.

