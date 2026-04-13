Врата в ад открылись на заднем дворе: история одной ночи, когда по снегу Девона гуляло зло

Зимой 1855 года английское графство Девон превратилось в декорации для триллера. 8 февраля жители обнаружили на свежем снегу отпечатки, которые не смог бы оставить ни один приличный обитатель местной фауны. Эти следы напоминали копыта, но выстроились в идеально прямую линию на десятки километров. Утром регион проснулся в холодном поту: пуританская Англия решила, что по их души пришел сам Сатана.
Следы имели размер около 10 сантиметров в длину. Они тянулись через 30 населенных пунктов, включая Эксмут и Топшэм. За одну ночь неведомое нечто преодолело от 60 до 160 километров. Но поражала не дистанция, а вертикальный взлет: отпечатки находили на крышах домов и узких гребнях заборов. Существо игнорировало законы гравитации, оставляя знаки даже на отвесных стенах высотой в полметра.
"Ни одно крупное животное не способно передвигаться по крышам, не разрушая черепицу и не оставляя сопутствующих повреждений на снегу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Особый мистицизм ситуации придавали сообщения о том, что следы входили в сточные трубы диаметром всего 10 сантиметров и выходили с другой стороны. Снежный покров вокруг труб оставался девственно чистым. Местная самооборона, вооруженная вилами, пыталась выследить "гостя", но тот словно растворился в морозном воздухе Эксетера, оставив после себя лишь голые факты и замерзшую грязь.
Сенсацию подхватили The Illustrated London News и The Times. Газетчики ввели в оборот термин "Следы дьявола", который мгновенно превратил локальное происшествие в общенациональную истерию. Погода способствовала консервации улик: после сильного снегопада ударил мороз, превратив слякоть в ледяные слепки. Это позволило сотням свидетелей лично убедиться в реальности "копыт".
|Параметр
|Данные 1855 года
|Длина маршрута
|от 60 до 160 км
|Размер отпечатка
|10×7 см
|Тип ландшафта
|крыши, сады, замерзшие реки, трубы
Историю со следами дьявола сложно назвать уникальной, подобные аномалии хромосферы или странные явления на Земле фиксировались и раньше. Но Девон стал эталоном. Интересно, что первым репортером стал 19-летний юноша, позже ставший куратором музея. Именно его тексты заставили викариев и аристократов строчить письма в редакции, пытаясь найти рациональное зерно в этом хаосе.
Скептики выдвигали гипотезы одну безумнее другой. Одной из самых стройных версий была "мышиная". Лесные мыши передвигаются прыжками, и во влажном снегу их лапки могут сливаться в очертания копыта. Грызуны легко забираются на крыши и пролезают в трубы. В суровую зиму они массово мигрировали к человеческому жилью в поисках тепла. Это объясняет, почему цепочки следов иногда обрывались — хищные птицы просто забирали "дьявола" на обед.
Другая версия касалась военного ведомства. Существовало предположение о сорвавшемся аэростате из Девонпорта. Швартовые канаты со звеньями могли биться о землю, оставляя странные метки. Однако, как и звездный двигатель в теории, на практике шар не смог бы маневрировать между препятствиями часами, не запутавшись в первом же дереве.
"В природе следы могут принимать причудливые формы из-за подтаивания и повторного замерзания. Это обычная физика процесса, а не проделки сверхъестественных сил", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.
Мир полон странностей: от находки, которую скрывали вековые льды Антарктиды, до девонских аномалий. В 1840 году подковообразные следы нашел исследователь Джеймс Кларк Росс на острове Кергелен. Похожие вещи фиксировали в Шотландии, Польше и даже в Новой Зеландии. Девонская история — это не просто страшилка, а напоминание о том, как мало мы знаем о взаимодействии среды и биологических видов в экстремальных условиях.
Физически это невозможно. Даже если группа мистификаторов работала слаженно, им пришлось бы преодолевать водные преграды и забираться на частные крыши незаметно для спящих жителей. Это потребовало бы невероятной логистики.
Это характерно для некоторых животных, экономящих энергию при движении по глубокому снегу, или для объектов, которые тянулись за чем-то, например, швартовых концов аэростата. Также это может быть оптической иллюзией при определенном угле освещения.
Да, в 2009 году в том же Девоне снова зафиксировали похожие отпечатки. Однако современные технологии и камеры не дали четкого ответа, что породило новую волну споров, оставшихся без официальных комментариев науки.
Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.