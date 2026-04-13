Сергей Белов

Врата в ад открылись на заднем дворе: история одной ночи, когда по снегу Девона гуляло зло

Наука

Зимой 1855 года английское графство Девон превратилось в декорации для триллера. 8 февраля жители обнаружили на свежем снегу отпечатки, которые не смог бы оставить ни один приличный обитатель местной фауны. Эти следы напоминали копыта, но выстроились в идеально прямую линию на десятки километров. Утром регион проснулся в холодном поту: пуританская Англия решила, что по их души пришел сам Сатана.

Следы копыт на снегу
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Следы копыт на снегу

Невероятная география дьявольской прогулки

Следы имели размер около 10 сантиметров в длину. Они тянулись через 30 населенных пунктов, включая Эксмут и Топшэм. За одну ночь неведомое нечто преодолело от 60 до 160 километров. Но поражала не дистанция, а вертикальный взлет: отпечатки находили на крышах домов и узких гребнях заборов. Существо игнорировало законы гравитации, оставляя знаки даже на отвесных стенах высотой в полметра.

"Ни одно крупное животное не способно передвигаться по крышам, не разрушая черепицу и не оставляя сопутствующих повреждений на снегу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Особый мистицизм ситуации придавали сообщения о том, что следы входили в сточные трубы диаметром всего 10 сантиметров и выходили с другой стороны. Снежный покров вокруг труб оставался девственно чистым. Местная самооборона, вооруженная вилами, пыталась выследить "гостя", но тот словно растворился в морозном воздухе Эксетера, оставив после себя лишь голые факты и замерзшую грязь.

Как пресса раздула пламя

Сенсацию подхватили The Illustrated London News и The Times. Газетчики ввели в оборот термин "Следы дьявола", который мгновенно превратил локальное происшествие в общенациональную истерию. Погода способствовала консервации улик: после сильного снегопада ударил мороз, превратив слякоть в ледяные слепки. Это позволило сотням свидетелей лично убедиться в реальности "копыт".

Параметр Данные 1855 года
Длина маршрута от 60 до 160 км
Размер отпечатка 10×7 см
Тип ландшафта крыши, сады, замерзшие реки, трубы

Историю со следами дьявола сложно назвать уникальной, подобные аномалии хромосферы или странные явления на Земле фиксировались и раньше. Но Девон стал эталоном. Интересно, что первым репортером стал 19-летний юноша, позже ставший куратором музея. Именно его тексты заставили викариев и аристократов строчить письма в редакции, пытаясь найти рациональное зерно в этом хаосе.

Учёные сомневались с самого начала

Скептики выдвигали гипотезы одну безумнее другой. Одной из самых стройных версий была "мышиная". Лесные мыши передвигаются прыжками, и во влажном снегу их лапки могут сливаться в очертания копыта. Грызуны легко забираются на крыши и пролезают в трубы. В суровую зиму они массово мигрировали к человеческому жилью в поисках тепла. Это объясняет, почему цепочки следов иногда обрывались — хищные птицы просто забирали "дьявола" на обед.

Другая версия касалась военного ведомства. Существовало предположение о сорвавшемся аэростате из Девонпорта. Швартовые канаты со звеньями могли биться о землю, оставляя странные метки. Однако, как и звездный двигатель в теории, на практике шар не смог бы маневрировать между препятствиями часами, не запутавшись в первом же дереве.

"В природе следы могут принимать причудливые формы из-за подтаивания и повторного замерзания. Это обычная физика процесса, а не проделки сверхъестественных сил", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Мир полон странностей: от находки, которую скрывали вековые льды Антарктиды, до девонских аномалий. В 1840 году подковообразные следы нашел исследователь Джеймс Кларк Росс на острове Кергелен. Похожие вещи фиксировали в Шотландии, Польше и даже в Новой Зеландии. Девонская история — это не просто страшилка, а напоминание о том, как мало мы знаем о взаимодействии среды и биологических видов в экстремальных условиях.

Ответы на популярные вопросы о следах в Девоне

Мог ли человек подделать 160 км следов за одну ночь?

Физически это невозможно. Даже если группа мистификаторов работала слаженно, им пришлось бы преодолевать водные преграды и забираться на частные крыши незаметно для спящих жителей. Это потребовало бы невероятной логистики.

Почему следы были выстроены в одну линию?

Это характерно для некоторых животных, экономящих энергию при движении по глубокому снегу, или для объектов, которые тянулись за чем-то, например, швартовых концов аэростата. Также это может быть оптической иллюзией при определенном угле освещения.

Были ли подобные случаи в современности?

Да, в 2009 году в том же Девоне снова зафиксировали похожие отпечатки. Однако современные технологии и камеры не дали четкого ответа, что породило новую волну споров, оставшихся без официальных комментариев науки.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин,учитель физики Александр Козлов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история исследование
