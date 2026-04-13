Ржавый арсенал под солёной водой: почему дно Балтики стало бомбой замедленного действия

Балтика таит не только янтарь и затонувшие галеоны. Под толщей соленой воды медленно разлагается ржавый арсенал. Это миллионы тонн тротила, металла и ядовитых присадок, оставленных после Второй мировой войны. Железо превращается в рыхлые оксиды, открывая путь наружу смертоносному содержимому. Ситуация напоминает скрытый резервуар, готовый в любой момент прорваться наружу.

Жизнь на боеголовке

Миллионы тонн под прицелом ржавчины

Северогерманское побережье превратилось в гигантский могильник боеприпасов. Речь идет о 1,6 миллиона тонн начинки: снаряды, ракеты, бомбы. Коррозия — процесс безжалостный. Электрохимическая реакция "съедает" оболочки быстрее, чем думали инженеры XX века. Металл уступает место гидроксидам железа. Соль агрессивна, словно вода древнего океана, просачивающаяся в недра камня.

"Коррозия в морской воде — нелинейный процесс. Как только герметичность нарушается, продукты распада тротила начинают отравлять локальную экосистему быстрее, чем мы успеваем мониторить состояние акватории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Танкер Franken: бомба в гданьском заливе

Снаряды — полбеды. На дне лежат суда. Танкер Franken — настоящий эпицентр грядущих бед. Этот корабль, потопленный советской армией, несет в себе тонны мазута. Корпус судна возле Гданьска — это спящая угроза. Утечка топлива спровоцирует масштабную катастрофу, последствия которой сравнятся с климатическими изменениями, заставляющими ученых пересматривать все расчеты.

"Мы имеем дело с объектом, где износ металла достиг критических значений. Любое движение донных течений — и "Франкен" начнет отдавать свои запасы в толщу воды", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной экологии Олег Никитин.

Объект Характер угрозы Боеприпасы (1,6 млн тонн) Химическое отравление донных отложений Танкер Franken Разлив нефтепродуктов, нефтяное пятно

Для человека риск пока минимален. Купальщики не чувствуют яда, но биологическая цепочка страдает. Токсины переходят в планктон, потом — в рыбу. Разрушение инфраструктуры требует колоссальных затрат, которые можно сравнить с попытками предсказать аномалии в хромосфере.

"Очистка дна Балтики — технически сложная задача. Мы не можем просто поднять эти снаряды, не спровоцировав их детонацию из-за деградации предохранителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы

Почему боеприпасы не взорвались сразу?

Взрыватели за десятилетия проржавели или заилились. Это перевело их в пассивное, но нестабильное состояние.

Представляют ли они угрозу для пляжного отдыха сейчас?

Прямой угрозы для человека сегодня нет, однако экосистема региона уже работает на пределе возможностей.

Можно ли просто засыпать затонувшие корабли песком?

Это временная мера. Песок не остановит химическую коррозию, которая идет изнутри корпуса.

Кто должен заниматься очисткой Балтийского моря?

Вопрос требует международного соглашения, так как объекты находятся в нейтральных и территориальных водах разных стран.

