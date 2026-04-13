Балтика таит не только янтарь и затонувшие галеоны. Под толщей соленой воды медленно разлагается ржавый арсенал. Это миллионы тонн тротила, металла и ядовитых присадок, оставленных после Второй мировой войны. Железо превращается в рыхлые оксиды, открывая путь наружу смертоносному содержимому. Ситуация напоминает скрытый резервуар, готовый в любой момент прорваться наружу.
Северогерманское побережье превратилось в гигантский могильник боеприпасов. Речь идет о 1,6 миллиона тонн начинки: снаряды, ракеты, бомбы. Коррозия — процесс безжалостный. Электрохимическая реакция "съедает" оболочки быстрее, чем думали инженеры XX века. Металл уступает место гидроксидам железа. Соль агрессивна, словно вода древнего океана, просачивающаяся в недра камня.
"Коррозия в морской воде — нелинейный процесс. Как только герметичность нарушается, продукты распада тротила начинают отравлять локальную экосистему быстрее, чем мы успеваем мониторить состояние акватории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Снаряды — полбеды. На дне лежат суда. Танкер Franken — настоящий эпицентр грядущих бед. Этот корабль, потопленный советской армией, несет в себе тонны мазута. Корпус судна возле Гданьска — это спящая угроза. Утечка топлива спровоцирует масштабную катастрофу, последствия которой сравнятся с климатическими изменениями, заставляющими ученых пересматривать все расчеты.
"Мы имеем дело с объектом, где износ металла достиг критических значений. Любое движение донных течений — и "Франкен" начнет отдавать свои запасы в толщу воды", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по промышленной экологии Олег Никитин.
|Объект
|Характер угрозы
|Боеприпасы (1,6 млн тонн)
|Химическое отравление донных отложений
|Танкер Franken
|Разлив нефтепродуктов, нефтяное пятно
Для человека риск пока минимален. Купальщики не чувствуют яда, но биологическая цепочка страдает. Токсины переходят в планктон, потом — в рыбу. Разрушение инфраструктуры требует колоссальных затрат, которые можно сравнить с попытками предсказать аномалии в хромосфере.
"Очистка дна Балтики — технически сложная задача. Мы не можем просто поднять эти снаряды, не спровоцировав их детонацию из-за деградации предохранителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Взрыватели за десятилетия проржавели или заилились. Это перевело их в пассивное, но нестабильное состояние.
Прямой угрозы для человека сегодня нет, однако экосистема региона уже работает на пределе возможностей.
Это временная мера. Песок не остановит химическую коррозию, которая идет изнутри корпуса.
Вопрос требует международного соглашения, так как объекты находятся в нейтральных и территориальных водах разных стран.
