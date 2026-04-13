Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Андреев

Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете

Наука

В сердце якутской тайги, среди колючих ветров Верхоянского хребта, почва перестала быть опорой. Там, где веками стояли лиственницы, сегодня зияет Батагайка — исполинский термокарстовый провал, который местные жители окрестили "вратами в преисподнюю". Это не след от метеорита и не военный полигон. Это крупнейший в мире разлом вечной мерзлоты, обнажающий внутренности планеты со скоростью, пугающей даже видавших виды геологов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайга уступила место бездне: как человек вскрыл ледяной панцирь

История Батагайки началась не с геологического катаклизма, а с обычного топора. В середине 60-х годов прошлого века здесь вырубили участок леса для хозяйственных нужд. Деревья в этих широтах — не просто флора, а теплоизоляционный щит. Как только кроны перестали давать тень, солнечные лучи начали плавить почву. Под тонким слоем дерна проснулся древний массив подземного льда. Без древесного каркаса ледяной щит начал превращаться в жидкую кашу. К 1969 году эрозия стала необратимой: грунт просел, и на месте оврага возник монстр, подпитываемый разливами притоков реки Яны.

"Это классический эффект домино. Мы убрали верхний слой изоляции, и теперь антропогенное вмешательство запустило процесс, который невозможно остановить бетонными дамбами или инженерными решениями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Провал обретает аппетит: динамика роста мега-оврага

Батагайка — живой организм с неуемным аппетитом. Если в 80-х его ширина едва достигала 300 метров, то сегодня это полуторакилометровый "головастик", вгрызающийся в холм. Глубина провала сопоставима с высотой 30-этажного здания — около 115 метров. Каждый год бездна заглатывает до 15 метров окружающей тайги. Механизм прост: тающий лед превращает склоны в оползни, обнажая новые слои мерзлоты. Этот замкнутый круг ежегодно выбрасывает в атмосферу тысячи тонн углерода, который копился в земле сотни тысяч лет.

Параметр (Год замера) Показатель Батагайки
Ширина в 1986 году 300 метров
Длина в 2024 году 1500 метров
Максимальная глубина 115 метров
Скорость расширения 10-15 метров в год

Такие масштабы разрушений делают провал уникальным полигоном для изучения того, как климатические изменения трансформируют ландшафт Арктики. Ученые фиксируют не только сползание грунта, но и значительные сейсмические аномалии локального характера, вызванные обрушением многометровых пластов земли.

Машина времени для палеонтологов: мумии из плейстоцена

Для науки Батагайка — это природный холодильник, сохранивший хроники ледникового периода. Нижние слои обнажившейся мерзлоты имеют возраст около 650 тысяч лет. Из тающего льда буквально "вытаивают" артефакты древнего мира. В 2018 году исследователи обнаружили здесь жеребенка ископаемой лошади, пролежавшего в земле 42 000 лет. Его сохранность феноменальна: уцелела не только шерсть, но и внутренние органы. Летом 2024 года провал выдал новую сенсацию — годовалого мамонтенка Яну. Подобные находки позволяют изучать древнюю ДНК животных, вымерших задолго до появления цивилизаций.

"Батагайка — это палеонтологический Клондайк. Здесь мы находим ответы на вопросы о питании и болезнях существ, чей внезапный финал до сих пор вызывает споры в научной среде", — объяснил в комментарии для Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Зловещий прогноз: чем опасен сибирский углеродный шторм

Будущее провала предсказуемо и тревожно одновременно. Ученые Института мерзлотоведения полагают, что активная фаза углубления завершится через пару десятилетий, когда дно достигнет твердых скальных пород. Однако Батагайка уже стала индикатором большой беды. Она выбрасывает метан и углекислый газ, ускоряя потепление в геометрической прогрессии. Это наглядная модель того, как Арктика превращается из ледяного хранилища в активный источник парниковых газов, что может изменить океанические течения и глобальную погоду.

"Нам нужно пересматривать модели изменения климата. Такие провалы — это не просто дыры в земле, это мощные газовые горелки, работающие на органике прошлого", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о Батагайском провале

Может ли Батагайка поглотить близлежащие поселки?

Согласно текущим геоморфологическим прогнозам, провал не угрожает населенным пунктам напрямую. Однако он серьезно меняет гидрологию рек Батагай и Яна, что ведет к ускоренной эрозии берегов в регионе.

Почему его называют "вратами в ад"?

Это неофициальное название закрепилось из-за специфических звуков: из-за регулярных оползней и треска льда из глубины провала доносится гул, который вкупе с устрашающим видом бездны породил местные легенды.

Можно ли использовать провал как электростанцию?

Это невозможно. Провал — это зона термического разрушения, а не источник стабильного тепла. Изучая его, ученые скорее ищут способы понять технологии древних экосистем по консервации углерода.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Виктор Андреев
Андреев Виктор Леонидович — сейсмолог с 22-летним стажем. Анализирует землетрясения, сейсмические риски и их последствия.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука климат якутия ученые экология исследование изменение климата
Новости Все >
В Муроме проводят обеззараживание водопроводных сетей после массового заражения норовирусом
Четыре судьи в Воронежской области планируют досрочно сложить полномочия на заседании коллегии
Троих организаторов фиктивных браков задержали в Ярославле: данные УФСБ
В Госдуме разъяснили правила получения новой семейной выплаты
В Красноярском крае 20 тысяч спасателей переведены на круглосуточный режим из-за паводка
Приложение Газпромбанка вернулось в App Store с обновленной навигацией и виджетами
Массовые рейды уже идут: из-за этих фар можно остаться без регистрации автомобиля
В Омской области работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за создание спецмест
Безопасность мессенджеров оказалась иллюзией: главный риск скрывается не в приложении
Мадьяр после победы на выборах в Венгрии заявил о неизбежности диалога с Москвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.