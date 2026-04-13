Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете

В сердце якутской тайги, среди колючих ветров Верхоянского хребта, почва перестала быть опорой. Там, где веками стояли лиственницы, сегодня зияет Батагайка — исполинский термокарстовый провал, который местные жители окрестили "вратами в преисподнюю". Это не след от метеорита и не военный полигон. Это крупнейший в мире разлом вечной мерзлоты, обнажающий внутренности планеты со скоростью, пугающей даже видавших виды геологов.
История Батагайки началась не с геологического катаклизма, а с обычного топора. В середине 60-х годов прошлого века здесь вырубили участок леса для хозяйственных нужд. Деревья в этих широтах — не просто флора, а теплоизоляционный щит. Как только кроны перестали давать тень, солнечные лучи начали плавить почву. Под тонким слоем дерна проснулся древний массив подземного льда. Без древесного каркаса ледяной щит начал превращаться в жидкую кашу. К 1969 году эрозия стала необратимой: грунт просел, и на месте оврага возник монстр, подпитываемый разливами притоков реки Яны.
"Это классический эффект домино. Мы убрали верхний слой изоляции, и теперь антропогенное вмешательство запустило процесс, который невозможно остановить бетонными дамбами или инженерными решениями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Батагайка — живой организм с неуемным аппетитом. Если в 80-х его ширина едва достигала 300 метров, то сегодня это полуторакилометровый "головастик", вгрызающийся в холм. Глубина провала сопоставима с высотой 30-этажного здания — около 115 метров. Каждый год бездна заглатывает до 15 метров окружающей тайги. Механизм прост: тающий лед превращает склоны в оползни, обнажая новые слои мерзлоты. Этот замкнутый круг ежегодно выбрасывает в атмосферу тысячи тонн углерода, который копился в земле сотни тысяч лет.
|Параметр (Год замера)
|Показатель Батагайки
|Ширина в 1986 году
|300 метров
|Длина в 2024 году
|1500 метров
|Максимальная глубина
|115 метров
|Скорость расширения
|10-15 метров в год
Такие масштабы разрушений делают провал уникальным полигоном для изучения того, как климатические изменения трансформируют ландшафт Арктики. Ученые фиксируют не только сползание грунта, но и значительные сейсмические аномалии локального характера, вызванные обрушением многометровых пластов земли.
Для науки Батагайка — это природный холодильник, сохранивший хроники ледникового периода. Нижние слои обнажившейся мерзлоты имеют возраст около 650 тысяч лет. Из тающего льда буквально "вытаивают" артефакты древнего мира. В 2018 году исследователи обнаружили здесь жеребенка ископаемой лошади, пролежавшего в земле 42 000 лет. Его сохранность феноменальна: уцелела не только шерсть, но и внутренние органы. Летом 2024 года провал выдал новую сенсацию — годовалого мамонтенка Яну. Подобные находки позволяют изучать древнюю ДНК животных, вымерших задолго до появления цивилизаций.
"Батагайка — это палеонтологический Клондайк. Здесь мы находим ответы на вопросы о питании и болезнях существ, чей внезапный финал до сих пор вызывает споры в научной среде", — объяснил в комментарии для Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Будущее провала предсказуемо и тревожно одновременно. Ученые Института мерзлотоведения полагают, что активная фаза углубления завершится через пару десятилетий, когда дно достигнет твердых скальных пород. Однако Батагайка уже стала индикатором большой беды. Она выбрасывает метан и углекислый газ, ускоряя потепление в геометрической прогрессии. Это наглядная модель того, как Арктика превращается из ледяного хранилища в активный источник парниковых газов, что может изменить океанические течения и глобальную погоду.
"Нам нужно пересматривать модели изменения климата. Такие провалы — это не просто дыры в земле, это мощные газовые горелки, работающие на органике прошлого", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.
Согласно текущим геоморфологическим прогнозам, провал не угрожает населенным пунктам напрямую. Однако он серьезно меняет гидрологию рек Батагай и Яна, что ведет к ускоренной эрозии берегов в регионе.
Это неофициальное название закрепилось из-за специфических звуков: из-за регулярных оползней и треска льда из глубины провала доносится гул, который вкупе с устрашающим видом бездны породил местные легенды.
Это невозможно. Провал — это зона термического разрушения, а не источник стабильного тепла. Изучая его, ученые скорее ищут способы понять технологии древних экосистем по консервации углерода.
