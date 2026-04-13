Земля билась в одном ритме 9 дней: сигнал, который напугал сейсмологов по всему миру

Наука

Планета сошла с ума на девять дней. Сейсмографы по всему миру — от арктических льдов до Антарктиды — сошли с дистанции и начали рисовать не хаотичные зигзаги землетрясений, а идеальную синусоиду. Чистый, монохроматический сигнал частотой 10.88 мегагерц. Представьте зуммер, который гудит ровно раз в 92 секунды. Это не было похоже на гнев недр. Это выглядело как работа гигантского метронома, запущенного кем-то в глубоком подполье Гренландии.

Дрожь земли: почему приборы "сошли с ума"

16 сентября 2023 года классическая сейсмология получила пощечину. Обычно землетрясение — это шумный оркестр из частот разной длины. Но этот сигнал был "стерильным". Глобальная сеть датчиков фиксировала одно и то же: ритмичный удар, словно планета превратилась в огромный колокол. Ученые впали в ступор, ведь за 124 года наблюдений ничего подобного не протоколировалось. Традиционная стратификация воды или движение плит не могли дать такой чистоты пульса.

"Это действительно было похоже на искусственный сигнал, будто кто-то долбит по планете огромным молотом с одинаковыми интервалами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пока приборы фиксировали аномалию, в высоких широтах происходило нечто пугающее. Ледовый щит Арктики терял устойчивость из-за температурных рекордов. Но прямой связи между таянием и девятидневным гулом поначалу не видел никто. Специалисты искали источник, который мог бы качать энергию так долго и методично.

Теории: от инопланетян до секретных баз

В отсутствие внятных ответов от академиков, интернет-пропасть заполнили блогеры. В ход пошли рептилоиды, Нибиру и секретное оружие. Вспомнили даже, что где-то там под снегом зарыта база США в Гренландии времен холодной войны. Мол, старые реакторы проснулись или военные проводят тесты. Фантасты строили версии о том, что в недрах скрывается подводная лодка, попавшая в резонансную ловушку.

"К нам поступали вопросы даже о влиянии климатических циклов на вращение Земли. На деле природа оказалась намного проще и одновременно страшнее любых конспирологических теорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Реальность постучалась из необитаемого фьорда Диксон на востоке Гренландии. Спутники зафиксировали там катастрофический обвал горы. Гигантский кусок скалы высотой более километра рухнул прямо в океан.

Разгадка: мегацунами в запертом флаконе

Причина дрожи — грандиозное "плескание". Глобальное потепление подточило фундамент горы. Когда она рухнула, поднялась волна высотой 200 метров — это как две трети Эйфелевой башни. Но фокус в том, что цунами оказалось заперто в узком извилистом заливе. Масса воды не ушла в открытый океан, а начала носиться от берега к берегу, как в ванне. Этот феномен называется сейша.

Параметр Значение
Высота волны 200 метров
Период колебаний 92 секунды
Длительность феномена 9 суток
Причина Обвал горы 1.2 км из-за таяния ледника

Каждые 92 секунды эта колоссальная масса воды била в стенки залива, создавая микросейсмические колебания, которые разлетались по всему земному шару. Планета буквально вибрировала от каждого "плюха". Только через 9 дней энергия затухла. Из-за того, что водная система Севера стала нестабильной, подобные события могут повториться. Это прямое следствие того, что климат выходит из-под контроля.

"Обрушение произошло в безлюдном районе, поэтому визуально его никто не зафиксировал сразу. Это яркий пример того, как быстро меняется геология под влиянием антропогенного фактора", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Событие стало крупнейшим цунами в современной истории, но человечество узнало о нем не по кадрам с дронов, а по дрожанию сейсмических игл. Таяние ледников превращает горы в груды нестабильных камней, готовых рухнуть в любой момент.

Ответы на популярные вопросы о сейсмической аномалии

Может ли такое произойти снова?

Да, так как деградация вечной мерзлоты и таяние ледников делают склоны фьордов нестабильными. Любой крупный ледник теперь находится в зоне риска.

Почему сигнал был таким чистым?

Залив сработал как музыкальный инструмент. Определенная длина и глубина создали условия для резонанса, где волна могла двигаться только с одной частотой — так называемой основной модой колебаний.

Слышали ли люди этот звук?

Нет, частота была слишком низкой для человеческого уха. Это инфразвук, который воспринимался только сверхчувствительными датчиками как вибрация почвы.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы земля климат арктика
