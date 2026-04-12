Парад начнётся при любой погоде: 18 апреля Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в одну линию

Наука » Полезно знать

Апрель 2026 года превращается в настоящий бенефис небесной механики. После того как первый полет человека в космос напомнил нам о мощи инженерной мысли, небо подбрасывает природное шоу. Луна уже показала свой розовый профиль, а теперь пришла очередь планет выстроиться в одну линию.

Фото: freepik
Когда ждать космический парад?

Выравнивание — привычная хореография звездных тел, но событие 18 апреля выделяется составом участников. В строй встали Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Астрономы ресурса Star Walk заявляют, что 18 число станет пиковым моментом для наблюдения. На самом деле окно видимости шире: полюбоваться конфигурацией можно как за несколько суток до, так и сразу после определенной даты.

"Подобные сближения объектов в небе — это лишь следствие законов орбитальной баллистики. Никакой мистики, чистая геометрия, напоминающая расчеты первых полетов к звездам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как рассмотреть планетарный строй?

Время наблюдения продиктовано вращением Земли. Жителям северного полушария стоит выйти на улицу за 30 минут до рассвета. Южанам повезло больше — у них в запасе от 60 до 90 минут до появления солнца. Искать "звездную четверку" лучше в моменты, когда горизонт не залит ярким светом.

"Видимость невооруженным глазом обеспечена для Меркурия, Марса и Сатурна. Нептун же спрятался за пределы человеческого восприятия — тут поможет только прибор с хорошей оптикой", — предупредил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Планета Видимость
Меркурий, Марс, Сатурн Видны без оптики
Нептун Нужен телескоп

Важно помнить, что даже для наблюдения космоса нужна правильная подготовка. Если вы планируете долго находиться на улице в предрассветные часы, проверьте свое снаряжение. Как и при изучении высот планеты, здесь критически важна подготовка к условиям среды.

"Астрономические явления — отличный повод напомнить людям, что планета — часть огромной системы, которую мы способны изучать и осваивать", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Опасно ли выравнивание планет для Земли?

Нет, это обычное визуальное явление. На стабильность нашей орбиты и геологические процессы оно не влияет.

Почему Нептун не виден невооруженным глазом?

Нептун — газовый гигант, находящийся слишком далеко от Солнца. Его светимость ничтожна по сравнению с Меркурием или Марсом.

Будет ли парад планет виден в России?

Жители северного полушария, включая территорию РФ, смогут наблюдать явление за полчаса до восхода солнца 18 апреля.

Нужна ли специальная защита для глаз?

Нет, но если вы используете телескоп, помните: смотреть на Солнце напрямую смертельно опасно. Всегда используйте специальные фильтры.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов, климатолог Максим Орлов
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы космос астрономия
