Парад начнётся при любой погоде: 18 апреля Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун выстроятся в одну линию

Апрель 2026 года превращается в настоящий бенефис небесной механики. После того как первый полет человека в космос напомнил нам о мощи инженерной мысли, небо подбрасывает природное шоу. Луна уже показала свой розовый профиль, а теперь пришла очередь планет выстроиться в одну линию.
Выравнивание — привычная хореография звездных тел, но событие 18 апреля выделяется составом участников. В строй встали Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун. Астрономы ресурса Star Walk заявляют, что 18 число станет пиковым моментом для наблюдения. На самом деле окно видимости шире: полюбоваться конфигурацией можно как за несколько суток до, так и сразу после определенной даты.
"Подобные сближения объектов в небе — это лишь следствие законов орбитальной баллистики. Никакой мистики, чистая геометрия, напоминающая расчеты первых полетов к звездам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Время наблюдения продиктовано вращением Земли. Жителям северного полушария стоит выйти на улицу за 30 минут до рассвета. Южанам повезло больше — у них в запасе от 60 до 90 минут до появления солнца. Искать "звездную четверку" лучше в моменты, когда горизонт не залит ярким светом.
"Видимость невооруженным глазом обеспечена для Меркурия, Марса и Сатурна. Нептун же спрятался за пределы человеческого восприятия — тут поможет только прибор с хорошей оптикой", — предупредил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
|Планета
|Видимость
|Меркурий, Марс, Сатурн
|Видны без оптики
|Нептун
|Нужен телескоп
Важно помнить, что даже для наблюдения космоса нужна правильная подготовка. Если вы планируете долго находиться на улице в предрассветные часы, проверьте свое снаряжение. Как и при изучении высот планеты, здесь критически важна подготовка к условиям среды.
"Астрономические явления — отличный повод напомнить людям, что планета — часть огромной системы, которую мы способны изучать и осваивать", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Нет, это обычное визуальное явление. На стабильность нашей орбиты и геологические процессы оно не влияет.
Нептун — газовый гигант, находящийся слишком далеко от Солнца. Его светимость ничтожна по сравнению с Меркурием или Марсом.
Жители северного полушария, включая территорию РФ, смогут наблюдать явление за полчаса до восхода солнца 18 апреля.
Нет, но если вы используете телескоп, помните: смотреть на Солнце напрямую смертельно опасно. Всегда используйте специальные фильтры.
