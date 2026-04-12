Самая высокая точка планеты скрывает древнюю жизнь: на вершине нашли следы исчезнувшего мира

Вы стоите на вершине мира. Под ногами — серый шероховатый камень, вокруг — разреженный ледяной воздух. Вы наклоняетесь и поднимаете осколок породы. Под увеличительным стеклом видна крошечная выпуклость. Это трилобит. Существо, которое 450 миллионов лет назад ползало по дну тропического моря, а теперь застряло на высоте почти девяти километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Открытие №1. Вершина Эвереста — это древнее морское дно

Логика диктует: высочайший пик должен состоять из гранита или застывшей лавы. Но реальность иная. Верхние 250 метров горы сложены известняком формации Джомолунгма. Это древние осадки ордовикского периода. Геологи находят здесь окаменелости лилий и брахиопод — жителей теплого океана Тетис.

"На вершине Эвереста мы видим камни, которые когда-то находились на глубине 10-15 километров под уровнем моря. Тектонические силы просто вывернули земную кору наизнанку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Около 55 миллионов лет назад Индийская плита врезалась в Евразийскую. Легкие породы "соскоблились" и выдавились вверх. Получился слоеный пирог наоборот: самая молодая часть горы — это её вершина, а древние камни лежат у подножия. Подобные аномалии часто встречаются в крупных горных массивах.

Открытие №2. Эверест растёт — и это видно из космоса

Спутниковые измерения подтвердили: Гималаи продолжают движение. Индийская плита упорно давит на север, заставляя гору прибавлять по 4-5 мм в год. Это динамический процесс, напоминающий изменение рельефа Марса, где тектоника тоже играла ключевую роль.

Параметр Значение Официальная высота (2020 г.) 8848,86 метра Скорость роста 4-5 мм в год Просадка при землетрясении 2015 г. 2,5 см

Высота — понятие относительное. Из-за гравитационных аномалий "нулевой уровень" моря под горой отличается от океанского на десятки метров. Если мерить от центра планеты, то лидером станет вулкан Чимборасо, так как Земля сплюснута у полюсов.

Открытие №3. Температурные аномалии "крыши мира"

На Эвересте теплее, чем в Якутии или Антарктиде. Средняя температура зимой здесь составляет -36 °C. Для сравнения: в холодных регионах Африки фиксировали -24 °C, а в Оймяконе — до -67 °C. Но убивает не мороз, а ветер.

"Струйные течения на таких высотах разгоняются до 280 км/ч. При реальном морозе в -30 градусов кожа обмораживается моментально из-за дикой теплопотери", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Кроме ветра, гора атакует озоном. Во время штормов воздушные массы из стратосферы падают вниз. Высокая концентрация озона вызывает отек легких и когнитивные сбои. Это объясняет странное поведение альпинистов в зоне смерти.

Открытие №4. Выживание на пределе возможностей

Давление на пике в три раза ниже нормы. В ходе тестов ученые фиксировали уровень кислорода в крови альпинистов на отметке 25 мм рт. ст. В обычной реанимации это состояние считается предсмертным. Но люди продолжают двигаться.

"Организм на высоте переходит в режим жесткой экономии. Плотность энергетических станций в клетках мышц падает почти на четверть. Это не адаптация силы, а адаптация нищеты", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Эти данные бесценны для медицины. Изучение гипоксии на склонах помогает спасать пациентов со сложными заболеваниями легких. Эверест стал самой высокой лабораторией в мире.

Открытие №5. Пластиковый след на пике

Даже здесь нет стерильности. В 2019 году микропластик нашли в снегу на высоте 8400 метров. Источником стала одежда самих восходителей. Синтетические волокна осыпаются с курток и штанов под действием жесткого ультрафиолета. Это глобальная экологическая проблема, добравшаяся до самых удаленных ледников.

Ответы на популярные вопросы об Эвересте

Почему на вершине находят морские ракушки?

Потому что порода, из которой состоит пик, сформировалась на дне океана Тетис сотни миллионов лет назад, а затем была поднята тектоникой.

Правда ли, что гора становится выше?

Да, из-за столкновения плит высота увеличивается примерно на полсантиметра ежегодно, хотя землетрясения могут кратковременно "осаживать" пик.

Какая главная опасность на Эвересте?

Это сочетание экстремально низкого давления (гипоксия) и ураганных ветров, которые делают пребывание в "зоне смерти" фатальным дольше 24 часов.

