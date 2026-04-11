Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне

Весной 1933 года на севере Томской области, среди ледяных объятий Оби, возник кошмар под открытым небом. Назинский остров — узкая полоска суши, ставшая ловушкой для шести тысяч человек. Без бараков, без еды, без шанса на спасение. Это не был приговор суда. Это была "социальная очистка" городов, превратившаяся в стихийную катастрофe.
Начало 1930-х — время, когда человеческая жизнь превратилась в статистику. Власти зачищали мегаполисы от "деклассированных элементов". Под раздачу попадали все: нищие, беспаспортные, бывшие кулаки. Иногда древние мегалиты правосудия работали так криво, что в эшелоны заталкивали людей, просто вышедших в магазин без документов.
"В ходе операции ОГПУ по чистке больших городов Европейской части СССР от 'деклассированного элемента', на пустынный остров были высажены 6114 человек", — отмечено на сайте мемориального музея "Следственная тюрьма НКВД".
Переселенцев везли на баржах. Конечная точка — безымянный клочок земли у села Назино. План освоения Севера на бумаге выглядел стройно, но реальность разорвала континент надежд на части. Людей выбросили на берег, как ненужный балласт.
Остров длиной в три километра затапливало в половодье. Ни складов, ни медицины. Конвой выдал людям немного муки. Ее ели сырой, размешивая в шапках с грязной водой Оби. Кишечные инфекции вспыхнули мгновенно. Тела начали скапливаться у кромки воды быстрее, чем острова исчезают и появляются в северных реках.
|Параметр
|Условия на острове
|Численность
|Более 6000 человек на старте
|Рацион
|Сырая мучная болтушка на речной воде
|Смертность
|Около 2000 человек за первые недели
Попытки прорваться через реку пресекались пулями. Ледяная вода Оби стала для многих последним пристанищем. Даже те, кто выжил в первую неделю, были обречены на медленное угасание. Подобная смертельная изоляция обычно встречается в диких племенах, но здесь её организовало государство.
"Кладбище оборудовано не было, могилы умерших были разбросаны по всему острову, некоторые трупы были оставлены без захоронения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
На острове воцарился закон джунглей. Уголовники сбивались в стаи, отбирая у слабых последние крохи. Насилие стало единственным языком общения. В докладах проверяющих зафиксированы случаи каннибализма. Это была полная деградация человеческого существа в условиях абсолютного дефицита. Это место стало антиподом тому, как древние жители анд осваивали свои земли.
Трагедия вскрылась благодаря докладу инструктора Василия Величко. Он не побоялся описать ад в деталях. Информация ушла в Москву. Систему спецпоселений это не остановило, но Назинский кейс надолго спрятали в спецхраны, как радиоактивное наследие, которое опасно трогать. Об этом пишет Вести-Томск.
"Трагедия Назимо — это пример того, как административный хаос превращает социальный проект в гуманитарную катастрофу", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.
Сегодня на острове стоит крест. Память о людях, ставших жертвами системного сбоя. Природа постепенно стирает следы, как ледяной гигант уходит в небытие, оставляя после себя лишь холодную воду и горькую историю.
Точные цифры установить сложно из-за хаоса в учете, но историки сходятся на цифре около 2000 человек непосредственно на острове и еще сотни умерших при транспортировке.
После расследования по докладу Величко ряд местных чиновников получили взыскания и сроки, однако высшее руководство страны избежало ответственности.
Это название закрепилось в конце 80-х после публикации архивных документов, описывающих массовую гибель, голод и случаи людоедства.
