Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне

Весной 1933 года на севере Томской области, среди ледяных объятий Оби, возник кошмар под открытым небом. Назинский остров — узкая полоска суши, ставшая ловушкой для шести тысяч человек. Без бараков, без еды, без шанса на спасение. Это не был приговор суда. Это была "социальная очистка" городов, превратившаяся в стихийную катастрофe.

Страшная эпоха: зачистка городов

Начало 1930-х — время, когда человеческая жизнь превратилась в статистику. Власти зачищали мегаполисы от "деклассированных элементов". Под раздачу попадали все: нищие, беспаспортные, бывшие кулаки. Иногда древние мегалиты правосудия работали так криво, что в эшелоны заталкивали людей, просто вышедших в магазин без документов.

"В ходе операции ОГПУ по чистке больших городов Европейской части СССР от 'деклассированного элемента', на пустынный остров были высажены 6114 человек", — отмечено на сайте мемориального музея "Следственная тюрьма НКВД".

Переселенцев везли на баржах. Конечная точка — безымянный клочок земли у села Назино. План освоения Севера на бумаге выглядел стройно, но реальность разорвала континент надежд на части. Людей выбросили на берег, как ненужный балласт.

Высадка в никуда: мука и речная вода

Остров длиной в три километра затапливало в половодье. Ни складов, ни медицины. Конвой выдал людям немного муки. Ее ели сырой, размешивая в шапках с грязной водой Оби. Кишечные инфекции вспыхнули мгновенно. Тела начали скапливаться у кромки воды быстрее, чем острова исчезают и появляются в северных реках.

Параметр Условия на острове Численность Более 6000 человек на старте Рацион Сырая мучная болтушка на речной воде Смертность Около 2000 человек за первые недели

Попытки прорваться через реку пресекались пулями. Ледяная вода Оби стала для многих последним пристанищем. Даже те, кто выжил в первую неделю, были обречены на медленное угасание. Подобная смертельная изоляция обычно встречается в диких племенах, но здесь её организовало государство.

"Кладбище оборудовано не было, могилы умерших были разбросаны по всему острову, некоторые трупы были оставлены без захоронения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Анархия и территория страха

На острове воцарился закон джунглей. Уголовники сбивались в стаи, отбирая у слабых последние крохи. Насилие стало единственным языком общения. В докладах проверяющих зафиксированы случаи каннибализма. Это была полная деградация человеческого существа в условиях абсолютного дефицита. Это место стало антиподом тому, как древние жители анд осваивали свои земли.

Трагедия вскрылась благодаря докладу инструктора Василия Величко. Он не побоялся описать ад в деталях. Информация ушла в Москву. Систему спецпоселений это не остановило, но Назинский кейс надолго спрятали в спецхраны, как радиоактивное наследие, которое опасно трогать. Об этом пишет Вести-Томск.

"Трагедия Назимо — это пример того, как административный хаос превращает социальный проект в гуманитарную катастрофу", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Сегодня на острове стоит крест. Память о людях, ставших жертвами системного сбоя. Природа постепенно стирает следы, как ледяной гигант уходит в небытие, оставляя после себя лишь холодную воду и горькую историю.

Ответы на популярные вопросы о Назинской трагедии

Сколько человек погибло на острове?

Точные цифры установить сложно из-за хаоса в учете, но историки сходятся на цифре около 2000 человек непосредственно на острове и еще сотни умерших при транспортировке.

Кто понес наказание за произошедшее?

После расследования по докладу Величко ряд местных чиновников получили взыскания и сроки, однако высшее руководство страны избежало ответственности.

Почему остров называют "смерти"?

Это название закрепилось в конце 80-х после публикации архивных документов, описывающих массовую гибель, голод и случаи людоедства.

Читайте также