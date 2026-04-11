Олег Никитин

Цифровой сейф под угрозой: как обезопасить свой смартфон от современных кибервзломщиков

Ваш смартфон — это не просто гаджет, это цифровой сейф, ключи от которого мошенники подбирают с азартом взломщиков из старых фильмов. По данным ЦБ РФ, в 2025 году объем похищенных средств подскочил до 29,3 млрд рублей. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. Количество атак выросло на треть. На кону — ваши деньги, реквизиты карт и даже биометрия. Мошенники охотятся за фотографиями паспортов и СНИЛС, чтобы проворачивать махинации на "Госуслугах" или брать кредиты на ваше имя.

За какими данными идет охота

Злоумышленники действуют как профессиональные ищейки. Им нужны не только ваши CVV-коды. В списке приоритетов — логины от соцсетей и мессенджеров. Получив доступ, они начинают выманивать деньги у ваших контактов. Самый "жирный" улов — биометрия. Отпечатки пальцев и Face ID позволяют обходить многофакторную аутентификацию. Это уже не просто мелкое воровство, а полноценная цифровая экспроприация.

"Современные преступники используют любую уязвимость — от старой версии Android до вашей невнимательности. Если вы храните фото паспорта в "Избранном", вы уже в зоне риска", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Стратегия защиты: софт и пароли

Первое правило цифровой гигиены — регулярное обновление ОС. Уязвимости в коде латаются постоянно, как дыры в корпусе подводной лодки на глубине. Не игнорируйте патчи безопасности. Используйте антивирусы от проверенных вендоров. Это база, без которой ваш смартфон — проходной двор.

Пароли должны быть сложными. Забудьте про "1234" или дату рождения кота. Минимум восемь символов: цифры, регистр, спецсимволы. Установите PIN-код на SIM-карту. Это защитит от перехвата SMS-кодов, если телефон попадет в чужие руки. Используйте менеджеры паролей — они шифруют базу данных, превращая её в неприступный монолит.

Метод защиты Что дает
Двухфакторка (2FA) Второй рубеж обороны после пароля
Менеджер паролей Шифрование и уникальность ключей
Автообновление ОС Закрытие системных уязвимостей

Ловушки в официальных магазинах

Даже Google Play и App Store не дают 100% гарантии. Мошенники маскируют вредоносное ПО под безобидные календари или игры. Читайте отзывы. Проверяйте, обновляется ли софт. Если приложение для фонарика просит доступ к вашей геолокации и контактам — это повод для подозрений. Это похоже на попытку найти тайную дыру в центре Земли - звучит странно и пахнет авантюрой.

"Очень часто пользователи сами отдают ключи от дома, разрешая сомнительным приложениям доступ к уведомлениям. Мошенники читают ваши коды из банка в реальном времени", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Будьте осторожны с просьбами установить софт для "дистанционной помощи". Это излюбленный трюк социальных инженеров. Легальные программы в руках преступника превращаются в инструмент тотального контроля над вашим банковским счетом. Усилия по защите данных сегодня важны так же, как борьба с микропластиком в сточных водах - масштаб угрозы осознаешь не сразу.

Что делать, если смартфон пропал

Риск физической потери устройства велик. Подготовьтесь заранее. Активируйте функцию дистанционного поиска и стирания данных. Это позволит превратить ваш смартфон в бесполезный "кирпич" для вора. Обязательно делайте резервное копирование в облако. Это ваш страховой полис на случай цифровой катастрофы.

"Запишите свой IMEI. Это цифровой паспорт устройства. Без него полиция даже не начнет поиск, если телефон украдут в толпе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Максим Петров.

Ваши данные могут исчезнуть бесследно, как затерянный город в джунглях, если вы не позаботитесь о бэкапах. Регулярная синхронизация сохранит ваши чаты, фото и настройки. В мире, где информация ценится дороже золота, беспечность обходится слишком дорого. Помните: безопасность — это не состояние, а процесс.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Зачем мошенникам мой СНИЛС?

С помощью СНИЛС и паспортных данных преступники могут авторизоваться на портале "Госуслуги", перевести ваши пенсионные накопления или оформить микрозаймы.

Безопасно ли пользоваться открытым Wi-Fi?

Нет. Трафик в открытых сетях легко перехватить. Если используете общественный Wi-Fi, никогда не заходите в банковские приложения и не вводите пароли.

Помогает ли Face ID от мошенников?

Да, это сильный барьер, но он не заменяет двухфакторную аутентификацию. Используйте биометрию в связке с подтверждением через пуш-уведомления.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Олег Никитин
Никитин Олег Валерьевич — инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука техника телефон мошенники кибербезопасность персональные данные информационная безопасность
Жимолость будет плодоносить как безумная: два этапа подкормки превращают куст в ягодную фабрику
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Слизни хитрее, чем кажется: ручной сбор омолаживает их популяцию на ваших грядках — но выход есть
