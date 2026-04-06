Максим Орлов

Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия

Наука

Бермудский треугольник — это не портал в иные миры, а просто очень оживленное шоссе. Представьте МКАД в час пик: аварии случаются не из-за ретроградного Меркурия, а потому что машин слишком много. Десятилетиями нам скармливали истории о похищениях инопланетянами и магнитных аномалиях, но сухая статистика разбивает мистику в щепки. За 50 лет наука накопила достаточно данных, чтобы признать: легенда о "проклятом месте" — это лишь грамотный маркетинг и капля человеческой невнимательности.

Корабль в буре

Загадка, рожденная в результате множества драматических происшествий

Тревожный образ Бермудского треугольника складывался из реальных морских и воздушных событий. За последнее столетие здесь пропало более 50 кораблей и около двадцати самолетов. Особенно сильно на публику повлияло исчезновение в 1945 году "Звена 19" — пяти американских бомбардировщиков. Отсутствие обломков и провал поисков создали почву для теорий об атлантиде и похищениях. В 70-е годы бестселлеры окончательно превратили этот район в территорию, где смешались инопланетяне и экстремальные аномалии.

"Никаких аномалий в этом районе не зафиксировано. Все инциденты имеют логическое объяснение, связанное с метеоусловиями или человеческим фактором", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

В Бермудском треугольнике цифры не показывают никаких отклонений

Научные организации и морские страховщики смотрят на мир через призму вероятности. Потери кораблей в этом регионе не чаще, чем в других загруженных зонах океана. Агентство океанических и атмосферных наблюдений США (NOAA) заявляет: нет никаких свидетельств аномальной концентрации исчезновений. Частота инцидентов просто соответствует безумному трафику. Это подтверждает и Lloyd's of London — страховые взносы в треугольнике не выше, чем на других маршрутах.

Параметр Реальность
Частота катастроф Среднестатистическая для мирового океана
Страховой риск Стандартный тариф (без наценок за мистику)

Многие "исчезновения" на деле оказывались банальными авариями. В условиях, когда гул двигателей мешает связи, а сложные погодные условия дезориентируют пилотов, риск ошибки возрастает. Но этот риск математически обоснован и не требует вмешательства пришельцев.

"Промышленная безопасность на море напрямую зависит от исправности оборудования и точности прогнозов. В Бермудском треугольнике мы видим ровно те же риски, что и на любом другом опасном производстве", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

География против паранормальщины

Район площадью 700 000 квадратных километров примыкает к Северной Америке. Это перекресток торговых путей. Чем больше транзакций, тем больше сбоев. Океан здесь изменчив, как настроение подростка. Резкие перепады глубин и Гольфстрим могут быстро унести обломки, создавая иллюзию "испарения" судна. Иногда виновато глобальное потепление, меняющее розу ветров, или внезапные штормы, которые не всегда фиксируют старые приборы.

Современные системы мониторинга, использующие спутниковое сканирование, позволяют следить за каждым метром водной глади. Сегодня "бесследно" исчезнуть практически невозможно. Наука сделала океан прозрачным, оставив легендам место только в кино и на страницах старых газет.

"Природные процессы Земли постоянно меняются. Мы фиксируем сейсмическую активность и течения, но ни одно из них не носит сверхъестественного характера в этом регионе", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о Бермудском треугольнике

Почему там не находят все обломки?

Сильные течения, такие как Гольфстрим, работают как конвейерная лента. Они разносят обломки на сотни миль от места крушения за считанные часы.

Правда ли, что компасы там сходят с ума?

В этом районе магнитный северный полюс и истинный географический полюс совпадают, что может запутать неопытного навигатора, если он не сделает поправку.

Страхуют ли суда для прохода через треугольник?

Да, и без каких-либо специальных условий. Для страховщиков это обычный маршрут с понятными рисками.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, геолог Виктор Андреев
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука
Новости Все >
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких
Сейчас читают
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Шнур из розетки выдернут: Молдова денонсирует СНГ, рискуя связями и экономикой
Новости Молдовы
Шнур из розетки выдернут: Молдова денонсирует СНГ, рискуя связями и экономикой
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Исчезновения в Бермудском треугольнике: страшная правда, которую скрывали десятилетия
Мышцы как каменные блоки: ошибки в восстановлении, которые мешают прогрессу после занятий
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Брови становятся гуще без уколов и салонов: метод, который запускает рост изнутри
Квартира засияет, как дорогой отель: 4 секрета, которые избавят интерьер от дешёвого вида
Фитиль у сердца: сербские спецслужбы перехватили взрывчатку рядом с компрессорной станцией Турецкого потока
Самые ревнивые собаки: 5 пород, которые готовы на всё, чтобы получить ваше внимание
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
