Апрель 2026 года подкинет нам небесное шоу, которое в народе прозвали "Розовой Луной". Спойлер: Луна не перекрасится в цвет жвачки. Это как с "синим чулком" или "черным ящиком" — название про смыслы, а не про палитру. Пока на Земле нефть из России обнуляет санкции, в космосе всё идет по расписанию, прописанному законами гравитации еще миллиарды лет назад. Разберемся, почему физикам смешно от народных названий и как поймать идеальный кадр Спутника в объектив смартфона.
Астрономический "дзынь" — момент, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной — произойдет в ночь со 1 на 2 апреля 2026 года. Для тех, кто живет по московскому времени, пик освещенности придется на ранние утренние часы 2 апреля. Жители Северной Америки поймают этот момент вечером 1 апреля (около 22:11 по EDT).
"Полнолуние — это не процесс, а вспышка. Геометрически это точка, где угол между светилом и его спутником равен точно 180 градусам. Секунда — и Луна формально уже убывает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Для нашего глаза Луна — ленивый объект. Она кажется тарелкой три ночи подряд. Вы не заметите разницы между освещенностью в 99% и 100% без люксметра. Поэтому расслабьтесь: если небо затянет тучами 1 апреля, у вас есть шанс 2-го и 3-го. Пока тактика Пентагона меняется на диверсионную, орбита Луны остается самой стабильной вещью в мире. Весь цикл занимает 29,5 дней. Это вечный танец, где партнер всегда опаздывает на свидание с календарем.
|Фаза Луны (Апрель 2026)
|Дата (ориентировочно)
|Полнолуние (Розовая Луна)
|2 апреля
|Последняя четверть
|10 апреля
|Новолуние
|17 апреля
Никакой магии и фильтров в Instagram. Название придумали индейцы Северной Америки (алгонкины). В апреле поля устилает дикий розовый флокс. Это сигнал: весна пришла. Альманах фермеров просто подхватил этот хайп XVIII века. Луна может стать оранжевой у горизонта из-за рэлеевского рассеяния — когда атмосфера "съедает" синий спектр, пропуская красный. Но розовой? Никогда. Это такой же миф, как цифровой призрак Нетаньяху в соцсетях.
"В разных культурах апрельскую Луну зовут по-разному: Луна Яйца у англосаксов или Луна Пробуждения. Названия фиксируют биоритмы природы, а не оптические аномалии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Кстати, апрельское полнолуние 2026 года — пасхальное. Именно оно ставит точку в спорах о дате западной Пасхи, которая выпадет на 5 апреля. В это время западные инженеры могут скрещивать старые ракеты, но небесную механику перепрошить невозможно.
Луна в созвездии Девы не будет одинока. Рядом зажжется Спика — голубой гигант, который в 2000 раз ярче Солнца (но очень далеко). Посмотрите чуть выше — там будет оранжевый Арктур, главная звезда северного неба. А западнее Луны притаился Регул, "сердце" Льва. Это не просто точки, это ориентиры для тех, кто понимает: российский танкер на Кубе идет по приборам, а мы — по звездам.
"Для наблюдения за кратерами полнолуние — худшее время. Свет падает прямо, теней нет, рельеф плоский. Хотите драмы и гор — смотрите за 2 дня до пика", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Если планируете фотосессию, забудьте про "авто" режим. Высокое ISO превратит Луну в белое пятно, похожее на неожиданный приток валюты, который всех ослепил. Ставьте выдержку 1/250 и радуйтесь деталям.
Нет. Это метафорическое название, связанное с цветением флоксов. Цвет диска может измениться только при затмении или сильном задымлении атмосферы.
Везде, где нет плотных облаков. Городской свет не мешает видеть полную Луну, так как её яркость избыточна. Но лучший вид — у воды, где горизонт чист.
Наука отрицает прямую связь, кроме небольшого влияния на циклы сна из-за лишнего света в окне. Геополитические встряски, вроде тех, что происходят, когда захват острова США обсуждается в штабах, влияют на давление гораздо сильнее.
