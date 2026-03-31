Алексей Трофимов

Мир не высохнет целиком: скрытый механизм в тропиках не дает засухе погубить урожаи всех стран

Океан работает как гигантский предохранитель. Пока климатические алармисты рисуют карты выжженной земли, данные за 120 лет показывают: планета умеет дробить катастрофы. Вместо одной мегазасухи, накрывающей все континенты разом, мы имеем дело с "лоскутным одеялом". Пока в одном углу ринга горит трава, в другом — заливают дожди. И за этот баланс отвечают не политики, а температурные качели в тропиках.

Механизм фрагментации: почему мир не сохнет целиком

Исследователи зарылись в архивы с 1902 по 2021 год и обнаружили парадокс. Оказывается, одновременно засухой охвачено лишь от 1,8 до 6,5% суши. Это в разы меньше пессимистичных 16%, которыми пугали раньше. Океан выступает в роли диспетчера, который перераспределяет влагу, используя физику океана для создания асинхронности. Когда в Австралии пыль стоит столбом, Южная Америка буквально тонет в осадках.

"Это своего рода планетарный иммунитет. Океанические колебания не дают засухе синхронизироваться по всей планете одновременно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ученые выделили четыре центра силы: Австралия, Юго-Восточная Азия, юг Африки и Южная Америка. Эти зоны — своего рода "горячие точки". Но благодаря термодинамике водной толщи, они работают в противофазе. Это защищает глобальные экосистемы так же эффективно, как биомониторинг помогает отслеживать состояние Арктики.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья: климатические качели

Главные дирижеры этого процесса — Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эти циклы в Тихом океане меняют атмосферную циркуляцию. Пока одна часть планеты страдает от зноя, другая получает избыток влаги. Этот процесс напоминает работу поршня, который перекачивает дожди из одного полушария в другое. Даже если геология планеты намекает на будущие разломы, океан пока держит атмосферный строй.

Регион Состояние во время Эль-Ниньо
Австралия Экстремальная засуха
Южная Америка Избыточные осадки
Юго-Восточная Азия Дефицит воды

Температурные аномалии воды влияют на то, как распространяется шум в океане и как меняется его плотность. Изменения в одном регионе неизбежно вызывают ответ в другом. Это глобальная сеть "атмосферных телекоммуникаций". Если бы не эта фрагментация, климатические изменения давно бы превратили сельское хозяйство в лотерею с нулевыми шансами.

"Мы видим, что океан работает как буфер. Даже при глобальном потеплении эта система распределения влаги остается на удивление стабильной", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Продовольственная безопасность в цифрах

Пшеница, рис, кукуруза и соя — это четыре кита, на которых держится мир. Они крайне чувствительны к дефициту воды. Однако из-за того, что океан "размазывает" засуху по времени и пространству, глобального коллапса урожая не происходит. Пока на одном континенте поля выгорают, на другом — амбары полнятся. Это естественная страховка от голода.

Но расслабляться рано. Глобальное потепление может "сломать" привычные ритмы. Южный океан уже демонстрирует странные аномалии, и ученые внимательно следят за его свечением и температурой. Любой сбой в этой системе приведет к тому, что засухи начнут объединяться, превращаясь в ту самую мегазатрату, которой мы так боимся.

"Антропогенная нагрузка меняет структуру океанских течений. Если механизм фрагментации откажет, последствия для экосистем будут необратимы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о засухе

Почему океан так сильно влияет на засухи на суше?

Океан — главный резервуар тепла и влаги. Колебания температуры воды меняют давление в атмосфере, что заставляет воздушные массы двигаться в определенных направлениях, унося с собой дождевые облака.

Может ли климат полностью измениться из-за Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо — это циклическое явление. Оно временно меняет погоду в регионах, но не является постоянным состоянием климата. Опасность в том, что эти циклы становятся более интенсивными.

Как ученые предсказывают засухи на основе данных океана?

Отслеживая температуру поверхности воды, исследователи могут с точностью до года предсказать, какой регион окажется в зоне риска, анализируя исторические закономерности и модели циркуляции.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат экология глобальное потепление
