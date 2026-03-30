Каспийское море исчезает: что превращает крупнейшее озеро планеты в пустыню

Каспийское море — это колоссальный природный резервуар, который буквально на глазах превращается в гигантскую песочницу. Уровень воды падает с такой скоростью, что порты оказываются в десятках километров от берега, а уникальные экосистемы гибнут, не успевая адаптироваться. Это не просто колебание уровня, это полномасштабная перестройка географии региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Исчезающее море: почему вода уходит в небо

Представьте себе ванну, в которую вставлена мощная вытяжка. Именно так работает глобальное потепление в масштабах Каспия. С 2020 года вода отступает на 30 сантиметров ежегодно. В июле 2025 года российские ученые зафиксировали исторический минимум: море пробило дно всех предыдущих измерений. Основной виновник — не только отвод рек, но и лютое испарение. Приток из Волги слабеет, а жара буквально высасывает воду с поверхности.

"Сегодня основной причиной обмеления является изменение климата. В условиях более теплого климата количество воды, поступающей в море из рек и в виде осадков, уменьшается, а испарение с поверхности моря увеличивается", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Даже если мир удержит планку потепления в 2 °C, море просядет на 10 метров. При худшем раскладе — на 18 метров. Для мелководного севера это смертный приговор. Огромные территории площадью больше Исландии превратятся в солончаки. В таких условиях внутренние волны и течения меняют свою структуру, усложняя и без того тяжелую навигацию.

Экологический крах: тюлени и осетры под ударом

Северный Каспий всегда был роддомом для каспийского тюленя. Раньше здесь была мозаика из тростника и мелководных каналов. Теперь — сухой песок. Тюлени теряют до 81% мест для размножения. Осетровые рыбы, символ Каспия, лишаются доступа к нерестилищам. Это напоминает трагедию Аральского моря, где на месте воды осталась лишь токсичная пыль, разносимая ветром на сотни километров.

Сценарий падения уровня Последствия для региона
Снижение на 5 метров Потеря 81% среды обитания тюленей
Снижение на 10 метров Обнажение 112 000 кв. км морского дна
Снижение на 18 метров Полное исчезновение северной акватории

Пока море отступает, геология подкидывает новые загадки. Иногда в Каспии появляются грязевые вулканы, создающие временные острова, но это лишь капля в море проблем. На фоне общего высыхания даже скрытые подземные воды не смогут спасти экосистему от тотального опреснения или засаливания отдельных участков.

"Четыре из десяти уникальных экосистем Каспийского моря могут полностью исчезнуть. Каспийский тюлень лишится привычных мест лежки, а рыба — путей к рекам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Геополитика на мели: порты в пустыне

Каспий — это "Средний коридор" мировой торговли. Потоки нефти и грузов из Китая в Европу зависят от глубины фарватеров. Порты Актау и Баку уже сегодня тратят миллиарды на углубление дна. Однако при нынешних темпах таяние ледников (даже далеких) косвенно влияет на глобальные климатические паттерны, которые лишают Каспий осадков. Логистика рушится: корабли везут меньше груза, чтобы не сесть на мель, а расходы растут по экспоненте.

"По мере уменьшения глубины моря перед правительствами встает важнейшая задача — поддерживать отрасли промышленности и источники средств к существованию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Страны региона пытаются договориться. Строятся новые каналы, переносятся причалы. Но природа движется быстрее бюрократии. Если береговая линия уходит на 50 километров вглубь суши, никакое углубление дна не поможет спасти старую инфраструктуру. Каспий бросает вызов не только экологии, но и экономической стабильности пяти государств.

Ответы на популярные вопросы о Каспийском море

Почему Каспийское море высыхает быстрее других водоемов?

В отличие от открытых океанов, Каспий — замкнутая система. Его баланс зависит только от притока рек и испарения. Из-за потепления испарение доминирует, а реки, такие как Волга, мелеют.

Чем опасно обнажение морского дна?

Дно Каспия накапливало отложения десятилетиями. При высыхании образуется токсичная пыль с остатками солей и химикатов, которая вызывает пыльные бури и губит сельхозугодья.

Можно ли остановить обмеление искусственно?

Масштабных инженерных решений, способных восполнить такие потери воды, пока не существует. Единственный путь — глобальное сокращение выбросов парниковых газов и жесткая экономия водных ресурсов рек-доноров.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, климатолог Максим Орлов
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Тихое удушье над Невой: почему воздух в Петербурге перестал быть пригодным для жизни
Город уходит на глубину: новые подземные магистрали обещают спасти центр Петербурга от пробок
Деньги пошли в коров: за 38 млн в Костромской области запускают новую модель фермы
Биологическая угроза на прилавке: под Рязанью вскрыли партию опасного неликвида
750 тестов для каждой капли: Роспотребнадзор проверяет ивановскую воду на чистоту
Цифровой шлагбаум на въезде: Кострома сажает большегрузы на жесткую транспортную диету
Криминальный куш у кассы: во Владимирской области удачный улов обернулся уголовным финалом
Инвестиции в яд: воронежский фермер превратил гектары почвы в экологическую ловушку
Молоко, которое может отправить в больницу: забытый вирус подбирается к Ярославской области
Цифровая петля на шее будущего: воронежские следователи вскрыли схему вербовки детей
Сейчас читают
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Красота и стиль
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Садоводство, цветоводство
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Садоводство, цветоводство
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Черные волны вздымаются: конфликт разогнал цены на нефть, перекрыв российские потери от санкций
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Хищник из Минска нападает на рынок: кроссовер Belgee X50 забирает бронзу в рейтинге продаж
Последние материалы
Биологическая угроза на прилавке: под Рязанью вскрыли партию опасного неликвида
Корзины маркетплейсов ломятся от товаров: покупатели начали использовать их не по назначению
750 тестов для каждой капли: Роспотребнадзор проверяет ивановскую воду на чистоту
Цифровой шлагбаум на въезде: Кострома сажает большегрузы на жесткую транспортную диету
Криминальный куш у кассы: во Владимирской области удачный улов обернулся уголовным финалом
Инвестиции в яд: воронежский фермер превратил гектары почвы в экологическую ловушку
Молоко, которое может отправить в больницу: забытый вирус подбирается к Ярославской области
Цифровая петля на шее будущего: воронежские следователи вскрыли схему вербовки детей
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Ярославская область в сводках: молодая сотрудница почты сделала кассу личным банкоматом
