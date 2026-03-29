Анна Климова

Океан, который светится, как новогодняя гирлянда: что скрывается за загадочным бирюзовым сиянием

Наука

Южный океан десятилетиями подмигивал спутникам странным бирюзовым глазом. Ученые чесали затылки: откуда в ледяной воде, где температура падает ниже нуля, берется свечение, характерное для тропических микроводорослей? Оказалось, природа устроила оптический фокус. Вместо привычных "известняковых" обитателей, зеркало в океане собрали совсем другие существа — существа в стеклянных доспехах.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Долгое время необъяснимая светящаяся аномалия

С начала 2000-х годов спутниковые снимки фиксировали интенсивное бирюзовое пятно к югу от Большого кальцитового пояса. По всем законам жанра, там должны были пировать кокколитофоры — микроводоросли, покрытые пластинками карбоната кальция (кокколитами). Именно они обычно создают такой эффект "молочных вод". Но был нюанс: для кокколитофоров местные воды — это морозильник. Считалось, что они там просто не выживут.

"Это оптическое явление представляло собой методологическую проблему. Спутники, которые наблюдают только первые несколько метров поверхности океана, уловили сильный световой сигнал. Но без физического объяснения, совместимого со знаниями о биогеографии фитопланктона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ошибка в интерпретации цвета воды — это не просто спор ученых о красках. Это промах в расчетах того, как закисление океана и потоки неорганического углерода влияют на планету. Один из главных поглотителей CO₂ работал не так, как рисовали модели на экранах компьютеров.

Миссия в сердце океана по измерению невидимого

Чтобы разгадать загадку, Барни Балч из Лаборатории океанологических наук Бигелоу отправился в экспедицию на судне Roger Revelle. Ученые бурили толщу воды на 100 метров вниз, собирая данные, которые не видит ни один глаз из космоса. В то время как на поверхности таяние ледников меняет карту региона, на глубине шел скрытый передел сфер влияния между микроорганизмами.

Тип водорослей Материал "брони" и эффект
Кокколитофоры Карбонат кальция (известняк). Создают "молочное" свечение.
Диатомовые водоросли Аморфный кремнезем (стекло). Отражают свет при гигантской концентрации.

"Экспедиция позволила взять пробы всей толщи воды на глубине до 100 метров, обнаружив биологические и геохимические структуры, невидимые из космоса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Роль диатомовых водорослей в полярном отражении

Оказалось, что бирюзовое сияние — это работа диатомовых водорослей. Они строят свои скелеты из кремнезема, по сути — из стекла. Когда их становится слишком много, эти "стеклянные усики" начинают работать как россыпь микроскопических зеркал. Спутник видел этот блеск и ошибочно принимал его за кальцит.

Это открытие требует немедленного пересмотра алгоритмов. Если мы неправильно считаем планктон, мы не понимаем, как ледник Туэйтса и другие гиганты реагируют на биологические изменения. Кремнезем и карбонат кальция по-разному утаскивают углерод на дно — это база мировых климатических циклов.

"Результаты экспедиции показали, что интенсивное отражение в водах к югу от Большого кальцитового пояса в основном обусловлено исключительной концентрацией диатомовых водорослей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Пересмотр биогеографии фитопланктона

Исследование преподнесло еще один сюрприз: кокколитофоры все-таки пробираются в холодные южные воды. Они используют океанические вихри как "биологические коридоры" или скоростные лифты из теплых широт. Это как найти пальму в Арктике — невероятно, но факт. Пока айсберг A23a дрейфует к своей гибели, микромир переписывает учебники выживания.

Ответы на популярные вопросы

Почему спутники ошибались 20 лет?

Они видят только цвет поверхности. Спектральная подпись стеклянных панцирей диатомей при огромной плотности почти совпадает с блеском известняковых кокколитов.

Как это влияет на прогноз климата?

Мы завышали количество углерода, который якобы оседает в виде известняка. На самом деле процессы идут иначе, что меняет точность моделей глобального потепления.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, эколог Денис Поляков
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат открытия
Они сражались до последнего дыхания, но не пропустили врага… — писала газета Правда 29 марта 1942 года
Отопление, фасады и подвалы: какие дома в Рязани отремонтируют в первую очередь
Магадан готовится к трезвому будущему: новый закон изменит жизнь горожан и ритейла
В погоне за скоростью и экологией: Хабаровский край обновляет речной флот
Прощайте, старые проблемы: новый заправщик воды кардинально меняет жизнь аэропорта Сургута
Тяжеловесы выходят на пути: столица Урала закупает гигантские трамваи для борьбы с заторами
Сезон открыт: по Югре поплывут амфибии, игнорирующие лёд и бездорожье, спасая людей
Рынок труда в Тюмени сошел с рельсов: кто получает больше 180 000 рублей
Пасха ударит по карману: как цены на продукты в Ростове превращают праздник в роскошь
Весна принесёт не только тепло: импортный алкоголь в Нижнем Новгороде уходит в другую ценовую реальность
Сейчас читают
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Мир. Новости мира
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Экономика и бизнес
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Популярное
Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков

Вашингтон разыгрывает новую партию вокруг поврежденной инфраструктуры, пытаясь закрепиться в стратегическом секторе Европы через спорные инвестиционные планы.

Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков
Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив
Неожиданный шаг: Иран заблокировал проход двух китайских судов через Ормузский пролив
Чиповая истерия Вашингтона: Китай обнулил обвинения в тайном вооружении иранских войск
Скрытый яд в аптечной упаковке: популярные добавки превращают здоровые органы в хрупкие камни
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
165 лет истории США в мусорку: Трамп принял решение изменить дизайн доллара
Фасад единства рушится: почему Вашингтон больше не намерен слушать претензии союзников
Друзья дороже пустых гарантий: Индия возвращает российскую нефть в свои порты
Друзья дороже пустых гарантий: Индия возвращает российскую нефть в свои порты
Последние материалы
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Не только крем и массаж: скрытый метод укрепления мышечного корсета для четкой линии челюсти
Забудьте про планку: эти 3 движения из 90-х вернут талию, как у фитоняшек из видеокассет
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Долг сгорает в руках: эти новые правила лишают микрофинансовые конторы аппетита к сверхприбыли
Колючий склад кислоты: эти простые приемы превращают обычный крыжовник в сладкий десерт
Забудьте про хлам у двери: хитрости, которые превратят прихожую в образец порядка
Они сражались до последнего дыхания, но не пропустили врага… — писала газета Правда 29 марта 1942 года
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
