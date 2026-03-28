Война уходит в атмосферу: 14 дней конфликта вокруг Ирана оставили след на всей планете

Война — это не только свист снарядов и геополитика. Это гигантский костер, в котором сгорает будущее планеты. Пока дипломаты спорят в кабинетах, атмосфера заглатывает такие порции углерода, которые мирным странам и не снились. В Иране за две недели сожгли столько ресурсов, что цифры кажутся ошибкой в расчетах. Но это реальность: черная копоть над Тегераном — это буквально планетарная броня, которая треснула под ударами ракет.

Дымка над городом и раскалённое солнце

Две недели, которые изменили небо

Цифры бьют сразу. Всего за 14 дней конфликта в атмосферу попало 5 миллионов тонн парниковых газов. Для масштаба: столько же за год выбрасывают 84 беднейшие страны вместе взятые. Пока десятки государств копят этот объём месяцами, три армии сделали это за две недели.

"Военная логистика по своей сути противоречит экологии: техника сжигает топливо в огромных объёмах, без оглядки на эффективность и выбросы. В условиях боевых действий углеродный след не рассматривается — приоритетом остаётся выполнение задач", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

За две недели авиация и флот сожгли до 270 миллионов литров топлива. Таким образом конфликт может привести к глобальному потеплению. Пока экологи бьются за каждый процент снижения выбросов, военные действия обнуляют усилия целых десятилетий.

Бетонный след: почему руины греют планету

Вы думаете, основные выбросы идут от ракет? Ошибаетесь. Главный климатический киллер — это разрушенные города. Когда падает жилой дом, в атмосферу "записывается" долг по его восстановлению. Производство цемента и стали — самые грязные отрасли промышленности. Чтобы отстроить 20 тысяч уничтоженных зданий в Иране, потребуется выбросить еще 2,4 миллиона тонн CO2.

Источник выбросов Объем (экв. CO2) Сжигание нефти на объектах 1,9 млн тонн Будущая реконструкция зданий 2,4 млн тонн Военная логистика и техника 0,7 млн тонн

Разрушение инфраструктуры также провоцирует экологическую катастрофу локального масштаба. Пыль от руин, горящие склады химикатов, разливы масел — всё это оседает в почве и воде, отравляя экосистемы.

"Любой пожар на промышленном объекте — это бесконтрольный выброс токсинов. Когда горит нефтеперерабатывающий завод, мы получаем не только диоксид углерода, но и опасные взвеси, которые меняют состав осадков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Нефтяные шлейфы и цена замещения

Удары по энергетике Ирана стали вторым по силе климатическим ударом. Горящие баррели нефти выбрасывают сажу, которая может долетать даже до Арктики, ускоряя таяние льда. Это создает замкнутый круг: война греет планету, а потепление провоцирует новые конфликты за ресурсы. Ирония в том, что человечество тратит ресурсы на уничтожение того, что потом придется восстанавливать с еще большими затратами энергии.

"Каждая потерянная тонна топлива в Иране заставляет другие страны наращивать добычу, часто пренебрегая нормами безопасности. Это ведет к износу сетей и новым техногенным рискам по всему миру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о влиянии войн на климат

Почему выбросы от войны считаются отдельно?

Обычная статистика стран часто не учитывает военные операции за пределами их границ. Поэтому такие отчеты, как анализ по Ирану, показывают "серую зону" углеродного следа, которую политики предпочитают не замечать.

Как восстановление городов влияет на потепление?

Для производства бетона и стали нужны огромные температуры, которые сегодня получают в основном за счет угля и газа. Реконструкция разрушенного города по углеродному следу сопоставима с работой крупного завода в течение десяти лет.

Может ли война сорвать климатические соглашения?

Да. Даже один локальный конфликт высокой интенсивности может выбросить столько парниковых газов, что это перекроет пользу от перехода миллионов людей на электромобили.

