Анна Климова

Земля трещит и рушится: Африка рискует повторить судьбу Атлантиды

Наука

Африка трещит по швам. Это не метафора из учебника геополитики, а суровая реальность земной коры. Прямо сейчас Восточно-Африканский рифт буквально разрывает континент на части, обещая через пару миллионов лет превратить Эфиопию и Кению в островное государство. Ученые долго гадали: что обладает мощью гидравлического пресса, способного расколоть литосферную плиту? Ответ пришел из глубин в 2900 километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Суперплюм: раскаленный гвоздь под Африкой

Представьте, что Земля — это запеченное яблоко, кожа которого лопается от внутреннего жара. Десятилетиями геологи спорили: разлом вызван "сверху" (растяжением коры) или "снизу" (давлением мантии). Свежее исследование в Geophysical Research Letters ставит точку. Виной всему — суперплюм. Это гигантский грибовидный поток раскаленной породы, который прет от самого ядра планеты, как ядерный гриб, застывший в камне.

"Мы видим, как глубинные процессы буквально диктуют географию будущего. Этот плюм работает как гигантская горелка, размягчающая континентальный фундамент", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Этот "монстр" из недр не просто греет камни. Он меняет химию региона. Анализ газов в Кении показал наличие изотопов неона, которые встречаются только на экстремальных глубинах. Это прямое доказательство: разломы идут вразнос не из-за капризов климата, а из-за колоссального давления мантийного вещества.

Геотермальная лаборатория под открытым небом

Восточно-Африканская рифтовая система растянулась на 3500 километров. От Эфиопии до Малави земля испещрена шрамами. Это идеальный полигон для изучения того, как рождаются океаны. Исследователи обнаружили, что состав вулканических газов на севере и юге идентичен. Это значит, что под всем регионом лежит одна и та же "топка".

Параметр разлома Значение / Эффект
Протяженность Около 3500 км
Глубина источника До 2900 км (граница ядро-мантия)
Сценарий будущего Образование нового океанического бассейна

Пока на поверхности Африка замерзает в отдельных точках до рекордных минусов, под ногами жителей рифта бушует ад. Постоянная сейсмическая активность и выбросы газов подтверждают: плиты расходятся. Скорость — пара сантиметров в год. Для человека — ничто, для планеты — миг.

"В зонах активного рифтогенеза мы всегда наблюдаем аномальное тепловое поле. Это не просто трещина, это место, где литосфера истончена до предела", — объяснил Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Когда ждать новый океан

Если процесс не остановится (а суперплюмы работают миллионы лет), Сомалийская плита окончательно отчалит от Африканской. Воды Индийского океана хлынут в долину, превращая Восточную Африку в огромный архипелаг. Это не первая такая перепланировка: когда-то именно так Сахара выплюнула монстра в виде водных рептилий, чьи кости сейчас находят в песках.

Геологическая стабильность — это иллюзия, вызванная краткостью человеческой жизни. Мы привыкли к карте мира, но она временная. Глубинный мантийный поток чихать хотел на границы государств. Он просто следует законам термодинамики, поднимая горячее наверх и раздвигая всё, что мешает пути.

"Риск внезапных землетрясений в таких зонах — константа. Мы имеем дело с живым механизмом планеты, который невозможно контролировать", — подчеркнул сейсмолог Виктор Андреев.

Ответы на популярные вопросы о разломе в Африке

Может ли Африка расколоться завтра?

Нет. Процесс занимает миллионы лет. Это медленное растяжение, а не мгновенный разлом, как в фильмах-катастрофах.

Почему это важно для науки?

Это единственный активный континентальный рифт на Земле, где мы можем видеть рождение океана в реальном времени.

К чему приведет появление нового океана?

Полностью изменится климат региона, возникнут новые морские пути и, скорее всего, исчезнут многие сухопутные виды животных.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука африка землетрясение
