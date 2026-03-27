Виктор Дементьев

Забытый страж пирамид: в Гизе обнаружили второго Сфинкса возрастом более 3 тысяч лет

Наука

Египетские пески — это не просто пляж, а гигантский жесткий диск, который веками хранит стертые файлы истории. Пока туристы делают селфи на фоне лап Сфинкса, под их ногами, возможно, дремлет его зеркальный близнец.

Большой Сфинкс
Фото: commons.wikimedia.org by Петар Милошевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой Сфинкс

Итальянские инженеры бросили вызов академической тишине, заявив: Сфинкс был не один. У него есть напарник, спрятанный под 55-метровым холмом, который все эти годы принимали за обычную кучу строительного мусора древности.

Геометрия против хаоса: почему Сфинксов должно быть два

Представьте, что вы строите идеальный фасад, но ставите только одну колонну. Нелогично? Вот и Филиппо Бьонди, радарный инженер, считает так же. Древние египтяне были помешаны на симметрии. Бьонди обнаружил "точную геометрическую корреляцию" между известным Сфинксом, пирамидами и загадочным холмом. Это напоминает двойное дно у орбиты нашей системы — везде, где мы привыкли видеть одиночество, наука находит дуальность.

"Пирамиды Гизы изучены вдоль и поперек. Если бы там была структура такого масштаба, ее бы заметили еще при Наполеоне", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Аргумент "за" скрыт в камне. На Стеле Снов, установленной прямо между лапами Сфинкса Тутмосом IV, высечены две "мифические кошки". Египтолог Бассам Эль-Шаммаа еще десять лет назад твердил: в текстах говорится об ударе молнии, который мог уничтожить второго стража. Это как шипение перед апокалипсисом - признаки катастрофы есть, а тело жертвы спрятано.

Радары против песка: что увидел спутник

Бьонди не просто смотрел на холм в бинокль. Его команда использовала спутниковую радиолокацию. Результат? Под слоем затвердевшего песка обнаружилась "массивная структура". И самое интересное: там есть вертикальные шахты и горизонтальные проходы. Точь-в-точь как под официальным Сфинксом. Это не просто природный объект, это инженерный проект, который сегодня кажется таким же сложным, как аномалия в недрах Марса.

Параметр Известный Сфинкс Сфинкс Бьонди (гипотеза)
Материал Монолитный известняк Затвердевший песок / порода
Локация Низина плато Гиза Под 55-метровым холмом
Подземные ходы Подтверждены шахты Обнаружены радаром (80% уверенности)

Ученые заявляют об уверенности в 80%. В мире физики это почти приговор, сопоставимый с тем, как генетика перевернула историю Романовых. Если структура реальна, то под плато Гизы раскинулся целый подземный мегаполис, о котором мы только догадывались по легендам.

"Приборы часто принимают слоистые осадочные породы за рукотворные объекты. Пока нет шурфа — нет и Сфинкса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Стена Захи Хавасса: почему официальная наука скептична

Главный египетский археолог Захи Хавасс еще в 2017 году отмахивался от этих теорий как от назойливых мух. Его позиция: "Мы копали везде, ничего там нет". Но Бьонди утверждает, что Хавасс просто не там искал. Холм — это не просто песок, это капсула времени. Исследователи ждут разрешения на вскрытие, рискуя найти там либо величайшую находку века, либо просто очень много старой пыли, подобно тому как каравелла-призрак хранит лишь тени своего экипажа.

"Культурный слой в Гизе настолько сложен, что любая аномалия на радаре может оказаться чем угодно — от древней свалки до фундамента недостроенного храма", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Ситуация напоминает нейронную магистраль в черепе: мы видим импульс на мониторе, но не всегда понимаем, что именно он означает — реальное действие или только фантомное воспоминание песков о былом величии под небом, которое когда-то было другим, как пылающий ад Венеры.

Ответы на популярные вопросы о втором Сфинксе

Почему второго Сфинкса не нашли раньше?

Он может быть погребен под слоем песка и строительного мусора, который веками принимали за естественный ландшафт. Современные радары "видят" глубже лопаты археолога.

Существуют ли письменные доказательства?

Да, на Стеле Снов изображены две фигуры Сфинксов. Древнеегипетская мифология часто оперирует парами (Акер — божество в виде двух львов).

Когда начнутся раскопки?

Итальянская группа ожидает официального разрешения от властей Египта. Процесс может затянуться на годы из-за бюрократии и опасений повредить плато.

Экспертная проверка: историк Игорь Власов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, археолог Павел Синицын
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы наука египет история открытия археология
