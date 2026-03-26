Сергей Белов

Невероятная ошибка в ДНК императора: как генетика перевернула историю династии Романовых

Генетика — дама капризная. Особенно когда дело касается царских кровей и столетних тайн. Останки, найденные под Екатеринбургом, долгое время считались историческим ребусом, пока ученые не решили буквально разобрать Романовых на молекулы. То, что они там нашли, заставило учебники по биологии покраснеть от неловкости. Оказалось, что в ДНК последнего императора скрывался баг, который никто не ожидал увидеть в реальности.

Принц Филипп и царская болезнь

Чтобы опознать кости из ямы, нужен был эталон. Генетик Павел Иванов и британец Питер Гилл в 1991 году постучались в двери Букингемского дворца. Принц Филипп, муж Елизаветы II, идеально подходил на роль генетического донора. Его бабушка была сестрой императрицы Александры Фёдоровны. Митохондриальная ДНК, которая передается только от матери, совпала идеально. Женские скелеты из захоронения официально "заговорили" на языке Виндзоров.

"Гемофилия в царской семье — это классический пример того, как одна мутация в Х-хромосоме может переписать историю целой империи. Мы видим четкую передачу дефектного аллеля от королевы Виктории через Александру Федоровну к цесаревичу Алексею", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Позже, в 2007 году, нашли Алексея и Марию. Генетик Евгений Рогаев подтвердил: это они. Более того, он выловил ту самую "царскую болезнь" — гемофилию В. У Алексея была повреждена единственная Х-хромосома. Если бы он выжил, династия все равно зашла бы в тупик. Мужчины с таким диагнозом в те времена редко оставляли здоровое потомство. Но главная интрига ждала исследователей при анализе самого Николая II.

Когда ДНК отказывается совпадать

С императором все пошло не по плану. Родственники по материнской линии — датские корни — были в дефиците. Племянник царя Тихон Куликовский-Романов из Канады на контакт не пошел, заподозрив в ученых агентов спецслужб. Будто это японские солдаты в джунглях, он продолжал свою "войну" с системой, отказываясь выдавать биоматериал. Помогла Ксения Шереметьева-Сфирис из Афин.

И тут — холодный душ. Из 700 "букв" кода совпали 699. Одна-единственная ошибка в тексте жизни. У Николая в одной позиции сидели сразу две буквы: тимин и цитозин. Генетики схватились за голову: неужели подмена? Или это завещание Распутина начало сбываться в виде проклятия ДНК? Ответ нашелся в редчайшем явлении, которое до этого видели только в теории.

Персонаж Генетический статус
Николай II Гетероплазмия (мутация в одной точке)
Алексей Гемофилия (мутация в Х-хромосоме)
Принц Филипп Чистый эталон митохондриальной ДНК

Ситуация требовала эксгумации брата царя — Георгия Александровича. Это было сложнее, чем пережить мегацунами. Церковь была против, музейщики переживали за итальянский мрамор в соборе. Но Иванову удалось договориться с лабораторией Пентагона. Это был уровень выше обычного исследования монастырей в Египте. Ставки были — истина национального масштаба.

Гетероплазмия: биологический казус

Через четыре месяца в Вашингтоне было объявлено: у Георгия та же мутация. Это и есть гетероплазмия — сосуществование двух типов ДНК в одном флаконе. Николай не был самозванцем, он просто был уникальным биологическим случаем. Позже Рогаев нашел ту же мутацию в пятнах крови на рубашке императора, сохранившейся после вояжа в Японию. Это как следы, которые оставляет таяние ледяного гиганта - масштабные и неоспоримые.

"Гетероплазмия тогда считалась экзотикой. Найти ее у императора — это как выиграть в генетическую лотерею один шанс из тысячи. Это открытие подтвердило, что мутации в митохондриях происходят гораздо чаще, чем мы думали", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Анализ также закрепил за Николаем гаплогруппу R1b. Это типичный западноевропейский "паспорт", подтверждающий происхождение от Гольштейн-Готторпов. Никаких "случайных" отцов — чистая немецкая линия Ольденбургов. Генетика закрыла вопрос, который веками мучил историков-сплетников. Мутация, вероятно, началась с Марии Федоровны, но осела только на мужской ветке, не передавшись дальше по женским линиям потомков.

"Работа с такими древними останками — это всегда риск загрязнения. Но использование образцов крови с реальных исторических артефактов, таких как рубашка Николая II, сводит вероятность ошибки к минимуму", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о генетике Романовых

Почему ДНК Николая II совпала не полностью?

Произошла редкая мутация — гетероплазмия. В его клетках было два типа митохондриальной ДНК. Это не ошибка идентификации, а биологическая особенность императора.

Как принц Филипп помог опознать императрицу?

Принц Филипп был правнуком королевы Виктории по прямой женской линии, так же как и Александра Фёдоровна. Их митохондриальная ДНК должна была быть (и оказалась) идентичной.

Болели ли дочери Николая гемофилией?

Нет, женщины только носят этот ген. Исследование показало, что Анастасия точно была носителем "царской болезни", передавая ее следующим поколениям (если бы они были).

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Сейчас читают
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Мир. Новости мира
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Популярное
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?

Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Железный купол превратился в бублик: Иран прошил ПВО Израиля на критически важном направлении
Нефтяные реки в тисках аятолл: Иран выкинул мир США в шредер и предложил свои 5 условий
Нефтяные реки в тисках аятолл: Иран выкинул мир США в шредер и предложил свои 5 условий
Последние материалы
Ядерный щит куется в спешке: консерваторы Тегерана отвергли дипломатию Запада навсегда
Ловушка для президента становится теснее: новые обвинения против Мадуро готовят в Белом доме
Не тратьте на сад целое состояние: растения, которые превратят участок в рай за копейки
27 марта: Международный день театра, Крымская война и Шерлок Холмс
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах
Каравелла-призрак: что осталось от экипажа корабля, потерпевшего крушение у берегов Намибии
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
