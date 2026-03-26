Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Каравелла-призрак: что осталось от экипажа корабля, потерпевшего крушение у берегов Намибии

Наука

Пустыня Намиб — это не просто бесконечный песок, это гигантская морозильная камера для истории. Представьте: вы копаете яму в поисках алмазов, а выкапываете 500-летний португальский мастодонт. Именно так в 2008 году шахтеры наткнулись на "Бом Жезуш" ("Добрый Иисус"). Корабль эпохи Возрождения веками прятался под слоем осадочных пород, сохранив внутри золото, слоновую кость и тайны, которые официальная наука до сих пор "пережевывает" с трудом.

Дюна Элим в национальном парке Намиб Науклуфт, регион Эронго, Намибия
Золотой груз и медные слитки

Когда археологи спустили воду на участке диаметром 200 метров, они ожидали увидеть камни, а увидели настоящую сокровищницу. На борту "Бом Жезуш" покоились две тысячи золотых монет и тонны меди. Это не просто "пиратский клад", а системная морская торговля того времени. Судно типа "каракка" было хайтеком XVI века, предназначенным для перевозки тяжелых грузов через половину земного шара.

"Находка такого масштаба — это как найти неповрежденный смартфон в пещере неолита. Сохранность металла в условиях Намиба поражает", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что корпус корабля выжил там, где обычно всё гниет за десятилетия. Секрет в уникальном сочетании соленой воды и песка, которые законсервировали древесину, создав некое подобие вакуумной упаковки. Подобные археологические артефакты позволяют буквально потрогать историю руками.

Почему Добрый Иисус не доплыл до Индии

В марте 1533 года корабль шел в Ост-Индию за специями. Это был венчурный проект португальской короны: огромные риски, но бешеная прибыль. Но Атлантический океан - это не бассейн в отеле. Шторм прижал каракку к берегу, и рифы сделали свое дело. Намибийское побережье — гиблое место, где холодные воды сталкиваются с жарой пустыни, рождая вечные туманы.

Признак Описание находки
Тип судна Португальская каракка (неф)
Дата гибели Март 1533 года
Основной груз 2000 золотых монет, медные слитки, бивни слонов

Современные исследования показывают, что климатические аномалии в этом регионе — не редкость. Глобальное потепление и изменения в атмосфере сегодня только подогревают интерес к тому, как магнитное поле и течения влияли на навигацию прошлого.

"Климат Намибии беспощаден. Резкие перепады температур и агрессивная среда побережья могли легко дезориентировать моряков XVI века", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Призраки Берега Скелетов

Самое странное в истории "Бом Жезуш" — отсутствие человеческих останков. На борту могло быть до 200 человек. Куда они делись? Либо океан забрал их сразу, либо они выжили и ушли вглубь пустыни, став частью легенд о "живых мертвецах" Берега Скелетов. Подобные экосистемы не прощают ошибок.

"Прибрежная зона Намибии — это ловушка. Если люди и выбрались на берег, шансов выжить в песках без воды у них практически не было", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о находках в Намибии

Почему корабль нашли только сейчас?

Его скрывали песок и вода. Только современные технологии осушения участков шельфа для добычи алмазов позволили добраться до глубинных слоев, где лежал остов.

Что стало с золотом?

Правительство Португалии официально передало все найденные сокровища Намибии, признав ценность находки для культурного наследия страны.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов, историк науки Сергей Белов
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы золото намибия история открытия археология
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.