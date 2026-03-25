Вход в преисподнюю или секретный бункер? Почему власти экстренно заблокировали этот объект в горах

В 1971 году под Геленджиком произошло событие, которое до сих пор заставляет седеть опытных спелеологов. Молодой исследователь Игорь Камиль начал спуск в узкое жерло безымянной шахты. Через пару минут — короткий вскрик. Когда напарники вытянули страховку, на свет показался ровный срез стального троса. Ни тела, ни следов борьбы. Будто гравитация и металл капитулировали перед чем-то более весомым. Эта дыра в скале — не просто затопленный город тайн, а физическая аномалия, которая десятилетиями водит науку за нос.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пещера

"Дьявольское место": почему техника сходит с ума

Местные жители десятилетиями обходили склон десятой дорогой. Старики на хуторах шептались о гуле, который доносится из глубин, сравнимом с тем, как мощнейший радиосигнал пронзает тишину эфира. В 60-х здесь бесследно исчез подросток, позже — домашний скот. Птицы не вьют гнезд в радиусе ста метров, а собаки, чувствуя невидимую стену, начинают скулить и прижимать уши.

"Стены этой шахты имеют пугающую геометрию. Это не работа воды или эрозии. Поверхность оплавлена до состояния зеркала, что характерно для воздействия сверхвысоких температур, которые мы фиксируем, изучая ядерный двигатель нового поколения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В 90-х группа столичных профи попыталась взять реванш у бездны. Оснащенные по стандарту спецподразделений, они замерли на отметке 25 метров. Причина? Сокрушительная паника. Это не был страх темноты — это был физический удар, отключающий волю. Без запахов, без звуков, без видимых причин. Люди просто вылетали на поверхность, напрочь отказываясь возвращаться назад. Ситуация напоминала историю о Хироо Оноде, застрявшем в ином времени и пространстве своих убеждений.

Когда на сцену вышла наука

Экспедиция "Космопоиска" внесла ясность, которая оказалась страшнее догадок. Приборы зафиксировали инфразвук на частоте 10 Гц. В природе такие колебания возникают при движении огромных массивов воды или тектонических сдвигах, но здесь источник был точечным. Шахта работает как гигантский резонатор. Более того, радиометры периодически фиксировали всплески, напоминающие космическое эхо, идущее не сверху, а снизу.

Параметр Данные исследований Тип стен Зеркально гладкие, оплавленные Акустика Постоянный инфразвук 10 Гц Артефакты на дне Пустые металлические емкости неизвестного назначения

Странности множились: разные группы фиксировали разную глубину объекта — от 40 до 80 метров. Будто дно шахты способно перемещаться. Сбои электроники происходили хаотично. У одних камеры фиксировали "туманные сгустки", у других — идеально чистую картинку пустых коридоров. Складывается впечатление, что объект реагирует на присутствие наблюдателя, совсем как квантовая частица.

"Мы имеем дело с объектом, который физически влияет на измерительные приборы. Если электроника выдает ошибку, это не значит, что она сломана. Возможно, меняются свойства самой среды внутри лаза", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инцидентам Анна Климова.

Мистика против логики: кто построил объект?

Скептики настаивают на версии заброшенного военного бункера. Мол, Советский Союз строил и не такие махины, маскируя их под природные пещеры. Но зачем военным идеально гладкие стены, которые невозможно пробить даже перфоратором? И куда делись все коммуникации? Ощущение, что это не прорывной полет инженерной мысли, а нечто чужеродное, вплавленное в кавказские горы миллионы лет назад.

"С точки зрения геологии, такие вертикальные образования без признаков водной эрозии практически невозможны. Это искусственный ствол, созданный методом термического бурения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Шахта под Геленджиком остается шрамом на лице планеты. Она не вписывается в учебники и игнорирует законы гостеприимства. Возможно, это просто "тихая ловушка", ждущая своего часа, как промышленная еда ждет невнимательного потребителя. Или же мы столкнулись с дверью, за которую человечеству пока просто рано заглядывать.

Ответы на популярные вопросы о шахте под Геленджиком

Почему верёвка Игоря Камиля была срезана?

Официального ответа нет. Криминалисты подтвердили, что срез был сделан предметом с невероятно острой кромкой под прямым углом, что практически невозможно сделать вручную в условиях свободного виса.

Откуда берется инфразвук в шахте?

Основная теория — резонанс воздушных масс в замкнутом вертикальном пространстве. Однако стабильность частоты в 10 Гц наводит на мысли об искусственном работающем механизме глубоко под землей.

Можно ли сейчас спуститься в эту шахту?

После ряда инцидентов вход в шахту был частично заблокирован силами местных властей и служб безопасности. Доступ гражданских лиц туда официально закрыт из-за высокого риска ЧС.

