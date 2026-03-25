Волну высотой с Эйфелеву башню принимали за выдумку — но следы оказались страшнее любых слов

9 июля 1958 года в узком аляскинском заливе поднялась волна высотой 524 метра. Это в полтора раза выше Эйфелевой башни. Гигантский водяной язык слизал лес со склонов гор, как крошки со стола, оставив голый камень. Из шести человек, запертых в этой ловушке, пятеро выжили. Это история о том, как гравитация и неудачное стечение обстоятельств создали самый мощный всплеск в современной истории планеты.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Волна

Тихий вечер перед концом света

Залив Литуйя — это Т-образный фьорд длиной 14 километров. Рыбаки любили его за спокойную воду и надежный якорный грунт. Вечером 9 июля здесь стояли три лодки. Солнце на Аляске садится поздно, в 22:15 стоял светлый сумрак. Никто не подозревал, что в подводной тишине уже копится колоссальное напряжение. В бухте Гилберт-Инлет ледники сползали к воде, создавая идиллическую, но смертельно опасную декорацию.

"Такие заливы — это природные ловушки. Геометрия фьорда не дает энергии рассеяться, она концентрирует удар, превращая обычный оползень в водяную пушку", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когда треснула гора: физика удара

В 22:15 по местному времени по разлому Фэруэзер прошел сейсмический удар магнитудой 7,8. Склон горы весом в 30 миллионов кубометров рухнул в воду с высоты почти в километр. Представьте, что вы бросили кирпич в узкое ведро. Вода не пошла кругами, она выстрелила вверх. Скорость падения породы достигла 160 километров в час. Арктические оползни способны на такое, когда таяние льда ослабляет хватку скал.

Параметр Значение в Литуйя (1958) Максимальная высота заплеска 524 метра Объем упавшей горной породы 30 млн кубометров Скорость оползня 160 км/ч

Механизм катастрофы в Литуйе радикально отличался от классического цунами. Если сейсмология обычно изучает сдвиги дна, то здесь сработал гравитационный всплеск. Гора буквально выдавила воду из залива. Волна неслась по фьорду, отражаясь от берегов и превращая все на своем пути в щепки и грязь.

Что увидели выжившие: хроника выживания

Билл Свенсон на яхте Badger увидел, как ледник поднялся в воздух и начал трястись. Его лодку подхватило и понесло над лесом — он буквально смотрел вниз на макушки елей. Говард Ульрих на лодке Edrie успел развернуть нос судна к тридцатиметровой стене воды. Это и спасло ему жизнь. Его лодку несло через водоворот, наполненный вырванными с корнем деревьями. Природные риски в тот вечер реализовались по самому жесткому сценарию.

"Выжить в такой каше — статистическая аномалия. Ударная волна переменного давления разрушает корпуса судов мгновенно, превращая их в труху", — подчеркнул сейсмолог Виктор Андреев.

Рыбаков считали фантазерами: вердикт науки

Научное сообщество поначалу не поверило в "полкилометра воды". Геологи, прибывшие на место, быстро сменили скепсис на ужас. Граница смытого леса была видна невооруженным глазом. До отметки 524 метра склон был отполирован до блеска. Выше деревья стояли нетронутыми. Вибрации Земли, зафиксированные приборами, подтвердили: это не легенда, а факт.

Ответы на популярные вопросы о мегацунами

Почему волна была такой высокой?

Из-за формы залива. Воде некуда было уходить, и она рванула вверх по склону противоположной горы.

Можно ли предсказать такое явление?

Точно — нет. Но мониторинг трещин в ледниках и сейсмической активности в прибрежных зонах помогает оценить угрозу.

Были ли волны выше Литуйи в истории?

Да, при падении астероидов или древних обрушениях островов волны могли достигать километра, но Литуйя — рекорд, зафиксированный человеком.

