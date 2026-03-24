Космическая обсерватория или логово дьявола? Почему голова каменной змеи смотрит точно в точку заката

В штате Огайо земля буквально извивается. На плато над рекой Браш-Крик лежит Большой Змеиный курган — 411 метров глины и камня, застывших в форме гигантской рептилии. Это не просто холм, а геоглиф, который заставляет ученых спорить уже полтора столетия. Кто-то видит в нем календарь, кто-то — памятник космической катастрофе. Пока туристы ищут здесь "точки силы", археологи пытаются понять, чьи руки копали эту землю: древних строителей адена или более поздних индейцев Форт-Эйншент.

Фото: commons.wikimedia.org by Engraver: R. C. Collins, after William Jacob Baer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большой змеиный курган

Как курган стал известен науке

До середины XIX века гигантская змея была лишь деталью местного рельефа. В 1848 году Эфраим Сквайер и Эдвин Дэвис опубликовали работу "Древние памятники долины Миссисипи". Это был первый серьезный шаг к признанию того, что археология Америки глубже, чем кажется на первый взгляд. С тех пор курган оброс статусами: от национального памятника до объекта интереса ЮНЕСКО. Но физика объекта скромнее его славы. Высота насыпи едва достигает одного метра, а ширина "тела" колеблется в районе семи метров.

"Технически курган — это слоеный пирог. В основе лежит желтая глина с золой, укрепленная снаружи камнями. Это не случайная куча земли, а инженерно выверенное сооружение, защищенное от эрозии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Хвост змеи закручен в семь завитков, а в голове она сжимает овальный объект. Что это? Одни говорят — змея глотает яйцо. Другие уверены: это изображение лягушки или вообще глазного яблока божества. Подобная символика встречается по всему миру, напоминая, как древний жест или символ может мигрировать между культурами и континентами.

Спор о яйце и небесная катастрофа

В 2003 году геологи подкинули дров в костер загадок. Оказалось, курган построен прямо в центре древнего ударного кратера диаметром 14 километров. Метеорит рухнул здесь сотни миллионов лет назад, в пермском периоде. Рельеф кратера давно стерся, но специфическое "дыхание" земли, вызванное тектоническими аномалиями, древние люди считали сакральным. Здесь часто фиксируют геомагнитные странности, похожие на те, что описывают, когда низкий рокот пугает жителей современных городов.

Характеристика Параметры кургана Общая длина 411 метров Материал основы Глина и древесная зола Ориентация Закат в день летнего солнцестояния

Астрономическая привязка кургана неоспорима. Голова змеи смотрит точно на точку заката в день летнего солнцестояния. Это превращает курган в гигантскую обсерваторию. Возможно, космос диктовал архитектуру: по одной из версий, форма змеи повторяет изгиб кометы Галлея, которая пролетала над Землей в 1066 году.

"Место выбрано не случайно. Древние строители обладали исключительным чутьем к ландшафту. Разлом в земной коре и метеоритный след создавали особый микроклимат и энергетику, которую они визуализировали через образ змеи", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Битва за возраст: адена против Форт-Эйншент

Кто построил змею? Радиоуглеродный анализ в 2014 году указал на 300 год до нашей эры — эпоху культуры адена. Но радость была недолгой. В 2019 году новые тесты древесного угля сдвинули дату к 1100 году нашей эры, когда здесь хозяйничали индейцы Форт-Эйншент. Ситуация напоминает ситуацию, когда тишина далекой планеты заставляет ученых пересматривать все теории. Слой пепла и артефакты в кургане перемешаны корнями растений и норами животных — этот процесс называется биотурбацией.

"Находки в кургане — настоящий микс. Горжеты адена соседствуют с трубками хоупвелл и керамикой Форт-Эйншент. Скорее всего, курган достраивали и реконструировали веками разные народы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Сегодня ученые склоняются к тому, что фундамент заложили адена, а нынешний вид змее придали представители культуры Форт-Эйншент. Для них змея была центральным мифологическим персонажем. Курган превратился в палимпсест — рукопись, на которой писали разные поколения. Это место остается загадкой, притягивающей как серьезных историков, так и адептов нью-эйджа.

Ответы на популярные вопросы о Змеином кургане

Почему курган имеет форму именно змеи?

В культурах коренных американцев змея символизировала подземный мир и возрождение. Однако точное значение остается загадкой: кто-то видит в этом календарь, кто-то — изображение созвездия Дракона.

Можно ли увидеть курган целиком с земли?

Нет, из-за огромной длины (411 метров) и изгибов оценить форму змеи можно только с высоты птичьего полета или со специально построенной смотровой площадки.

Есть ли внутри кургана захоронения?

В самом теле "змеи" могил нет, что нетипично для курганов того времени. Захоронения найдены лишь в конических насыпях неподалеку.

