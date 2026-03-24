Ледяной гигант уходит в небытие: исчезновение рекордного острова меняет мировую карту океанов

Жизненный путь одного из старейших в мире ледяных гигантов подходит к финалу. Айсберг A23a, сорок лет дрейфовавший по южным широтам, превратился в исчезающую на глазах натуру. Еще недавно этот монстр по площади в три с половиной раза превосходил Москву, но теплый прием в северных водах оказался для него фатальным. Это не просто таяние — это демонтаж системы, масштаб которого заставляет ученых пересмотреть взгляды на климатический кризис.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледник с откалывающимся айсбергом

40 лет в бегах: биография ледяного острова

История A23a началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. Пока мир следил за Чернобылем, в Антарктиде рождался ледяной остров площадью 4000 кв. км. Однако старт карьеры не задался: айсберг сел на мель в море Уэдделла и замер на три десятилетия. Только в 2020 году он "снялся с якоря" и начал свое эпическое турне на север, словно космический каннибализм, поглощающий собственные ресурсы ради движения.

"Он прожил удивительную жизнь. Но теперь он доживает последние дни. Мы видим, как лед становится рыхлым и неустойчивым", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Перемещение такой махины — это не легкий дрейф. Айсберг встречает скрытые подземные воды течений, которые закручивают его в "колонны Тейлора". Это гигантские подводные водовороты, способные удерживать миллионы тонн льда на одном месте месяцами, пока глобальное потепление плавит основание.

Параметр Значение A23a Пиковая площадь Около 4000 кв. км Текущая площадь (март 2026) ~180 кв. км Возраст 40 лет Скорость дрейфа 2.7 км/ч

Гидроразрыв и колонны Тейлора: как умирает гигант

Смерть айсберга — это не просто таяние по краям. В конце 2025 года на его поверхности образовались озера бирюзового цвета — симптом глубокого распада. Вода через трещины проникает внутрь ледяного монолита, действуя как клин. Этот процесс — гидроразрыв — разрывает колоссальные плиты на куски, которые ученые называют "меланжем". Даже современные российские биотехнологии не смогли бы восстановить такую структуру — система гниет изнутри.

"Динамика разрушения A23a напоминает каскадный процесс: как только вода находит глубокую трещину, ледяное поле просто рассыпается на фрагменты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

К началу 2026 года ледяной остров превратился в архипелаг осколков. Карта дрейфа напоминает путь к забвению. Попав в "тропу айсбергов", A23a прошел мимо Южной Георгии, теряя звание рекордсмена. Сейчас он находится в зоне, где температура воды достигает 10 градусов. В такой среде лед исчезает быстро, словно розовые пузыри космоса, лопающиеся под давлением звездного ветра.

Что смерть A23a говорит о будущем ледников

Для науки A23a — это плавучая лаборатория. Наблюдения за его гибелью позволяют моделировать, как шельфовые ледники реагируют на изменение климата. Океан подтачивает "корни" льда, а атмосфера атакует сверху. Это не предсказания, это уже история, почти как те предсказания Распутина, которые спустя сто лет открываются в новом свете.

"Разрушение таких объектов — маркер того, что Антарктика меняет режим стабильности. Таяние ускоряется, и мы должны быть готовы к последствиям", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о судьбе айсберга

Почему A23a так долго не таял?

Он более 30 лет стоял на мели в холодных водах моря Уэдделла. Это сохранило его ядро в замороженном состоянии. Как только он начал дрейф и попал в теплые течения, запустился необратимый процесс разрушения.

Влияет ли его таяние на уровень моря?

Сам процесс таяния плавающего льда не повышает уровень океана, как лед в бокале. Опасность в другом: когда разрушаются шельфовые ледники, они открывают путь наземным ледникам, которые начинают сползать в воду.

Когда он исчезнет окончательно?

Ученые прогнозируют, что это произойдет в течение ближайших недель. Когда площадь станет меньше 70 кв. км, наблюдение со спутников будет прекращено.

