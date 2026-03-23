Климат выходит из-под контроля: мерзлота запускает реакцию, которую сложно остановить

Арктика перестала быть просто холодным хранилищем древнего углерода. Она превратилась в гигантский химический реактор, работающий на автопилоте. Ученые из Оксфорда обнаружили: таяние вечной мерзлоты запускает каскад окисления минералов, который выплескивает в небо миллионы тонн CO2 быстрее, чем успевает сгнить органика. Это не просто потепление — это геологический форсаж.

Таяние льда

Кислотная логика: как камни превращаются в газ

Представьте, что вечная мерзлота — это герметичная консервная банка. Внутри не только древние организмы и мамонтовый навоз, но и сульфидные минералы. Пока всё заморожено, химия спит. Но стоит льду превратиться в воду, в игру вступает кислород. Сульфиды окисляются, превращаясь в серную кислоту. Эта едкая субстанция вгрызается в карбонатные скалы, буквально "выжимая" из них углекислый газ.

"Мы имеем дело с незаметным убийцей климата. Когда кислота разъедает породу, выброс CO2 происходит мгновенно, минуя стадию долгого гниения бактериями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эта цепная реакция превращает углеродный щит планеты в его главный источник. Вместо того чтобы удерживать газы, почва начинает "дышать" ядом. И если раньше мы боялись только метана, то теперь геология подбрасывает нам сюрприз в виде неорганического углекислого газа, который вообще не учитывали в старых моделях.

Кейс реки Маккензи: 3 миллиарда килограммов проблемы

Исследователи сосредоточились на бассейне реки Маккензи в Канаде. Цифры бьют наотмашь. С 1960 года температура здесь подпрыгнула на 2,3 °C. Казалось бы, мелочь? Нет. Скорость разрушения минералов выросла на 45%. Это прямой ответ системы на глобальный климатический кризис, который уже невозможно игнорировать.

Показатель Прогноз к 2100 году Выбросы CO2 (река Маккензи) 3 млрд кг в год Эквивалент в авиации 50% рейсов Канады Рост скорости выветривания +45-50%

Процесс напоминает эффект домино. Таяние обнажает скалы, эрозия ускоряется, экстремальная погода вымывает сульфаты в реки. Каждый такой литр воды несет в себе "подпись" разрушения. В некоторых районах Якутии, где находят загадочные аномалии в мерзлой почве, подобные процессы могут идти еще агрессивнее из-за специфического состава грунта.

"Проблема в том, что эти процессы необратимы на человеческом веку. Мы открыли кран, который не закрывается поворотом вентиля", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Торфяной щит против химической атаки

Есть ли у северной природы подушка безопасности? Ученые кивают на торфяники. Эти болотистые экосистемы работают как герметик. Они перекрывают доступ кислорода к минералам, замораживая химическую агрессию. Пока торф цел, окисление сульфидов идет вяло. Но новые погодные фазы и пожары уничтожают этот барьер.

Если мы потеряем торфяники, Арктика станет похожа на дырявый котел. Мы уже видим, как на поверхность выходят древние свидетельства прошлых эпох — от костей китов до доисторических вирусов. Но камни, "выдыхающие" газ, — это куда более масштабная угроза для стабильности атмосферы.

"Торф — это наш единственный союзник в борьбе с геологическим выбросом углерода. Если мы не защитим болота, Арктика превратится в бесконечный источник загрязнения", — отметил эколог Денис Поляков специально для Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о таянии мерзлоты

Почему ученые раньше не учитывали влияние минералов?

Долгое время считалось, что основной вклад в парниковый эффект вносит разложение органики микробами. Химическое выветривание пород казалось слишком медленным процессом, но при нынешних темпах потепления оно ускорилось в разы.

Может ли этот процесс остановить сам себя?

Нет, это классическая положительная обратная связь. Больше CO2 ведет к большему нагреву, что плавит еще больше льда и обнажает новые залежи сульфидов. Разорвать этот цикл естественным путем практически невозможно.

