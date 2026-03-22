Радиоактивное наследие выходит из-под контроля: океан подбирается к опасному хранилищу

На атолле Эниветак тикает реле времени, которое невозможно отключить. Купол Рунита — бетонный "пластырь" на теле Маршалловых островов — начинает крошиться. Построенный в 70-х годах как временная мера для изоляции 120 тысяч тонн радиоактивного грунта, сегодня он превращается в решето. Глобальное потепление и наступающий океан превращают старую американскую свалку в источник прямой угрозы. Это не просто склад отходов, это дырявый гроб, поставленный прямо в воду.

Океан

Ядерный кратер как наследство холодной войны

В период с 1946 по 1958 год США превратили Тихий океан в испытательный полигон. 67 взрывов выжгли атоллы Бикини и Эниветак. Испытание "Кактус" в 1958 году оставило после себя воронку глубиной 10 метров. Через двадцать лет военные решили прибраться: сгребли зараженную почву в этот кратер и накрыли его бетонными плитами толщиной 46 сантиметров. Проблема в том, что у этой "кастрюли" нет дна.

"Бетон на пористом коралле — это как попытка удержать воду в дуршлаге с помощью крышки. Радионуклиды вымываются снизу грунтовыми водами при каждом приливе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сегодня конструкция, которую местные называют "Гробницей", трещит по швам. Американские власти списывают это на естественное старение материалов. Однако планетарные границы безопасности уже нарушены, и то, что считалось нормой в XX веке, в XXI становится катастрофой. В почве за пределами купола уже находят следы плутония-239, чей период полураспада составляет 24 тысячи лет.

Почему бетон не держит радиацию

Купол Рунита не герметичен. Это факт, который долго игнорировали. Бетонная корка защищает только от выветривания сверху, но океанская вода свободно циркулирует сквозь коралловый известняк под объектом. Пока химия океана меняется под воздействием антропогенных факторов, целостность купола тает. Соль и влага разъедают структуру, а внутреннее давление газов в могильнике создает новые трещины.

Параметр Состояние объекта Материал покрытия Портландцемент (толщина 46 см) Тип основания Пористые коралловые отложения (без изоляции) Основная угроза Вымывание изотопов приливами и подъем уровня моря

"Любая разгерметизация на таком объекте — это экологическая мина. Если радиация попадёт в открытую систему, последствия затронут всю пищевую цепочку региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Климатический молот: как вода взламывает защиту

Изменение климата превращает Рунит из локальной свалки в глобальную проблему. Глобальное потепление повышает уровень Мирового океана. Для Маршалловых островов, где средняя высота суши всего 2 метра, лишний метр воды означает затопление. Океан не просто омывает купол — он давит на него снизу, усиливая вынос радионуклидов в лагуну, где местные жители до сих пор занимаются рыболовством.

Когда таяние ледников в горах и на полюсах ускоряется, растет и частота штормовых нагонов. Каждая крупная буря может стать тем самым ударом, который расколет бетонную скорлупу окончательно. Мы наблюдаем, как изменение климата превращает старые ошибки техносферы в актуальные катастрофы современности.

"На фоне роста температур и частоты погодных аномалий подобные объекты должны быть переконсервированы с учетом новых рисков, иначе мы получим 'грязный' океан без возможности очистки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о куполе Рунита

Насколько опасны трещины в куполе прямо сейчас?

Сами трещины на поверхности — лишь верхушка айсберга. Основная утечка происходит через пористое дно из известняка, которое никогда не было загерметизировано.

Может ли купол полностью разрушиться?

Да, при сильном тропическом циклоне или резком подъеме уровня моря плиты могут сместиться, что приведет к одномоментному выбросу тысяч тонн облученного мусора в Тихий океан.

Кто несет ответственность за очистку территории?

Юридически США передали ответственность правительству Маршалловых островов в 1986 году, однако у крошечного островного государства нет ресурсов для решения ядерной проблемы такого масштаба.

