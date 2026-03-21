Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пророчество про 2013 год не сбылось: что на самом деле писал Распутин перед смертью

Наука

Григорий Распутин — это не просто "святой черт" из песен Boney M, а настоящий физический парадокс начала XX века. Представьте: мужик из тобольской глуши внезапно становится главным оператором Российской империи. Но главный фокус случился после его смерти. В 90-х мир облетела новость: в недрах Лубянки нашли 11 страниц текста, где "старец" якобы расписал всё - от Гагарина до айфонов. Спойлер: реальность оказалась куда ироничнее и жестче.

Чернильница и перо
Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free
Чернильница и перо

Письмо царю: контракт на кровь

Настоящее "завещание" Распутина — это не фолиант о будущем, а короткая записка, продиктованная его секретарю Арону Симановичу. Там нет ни слова о квантовой физике, зато есть четкий юридический расклад. Григорий Ефимович нутром чуял близкий финал. Он поставил условие: если его убьют простые мужики — династия выживет. Если дворяне — Романовым конец в течение двух лет. Это было похоже на ошибку правительства, которое не оценило масштаб угрозы.

"Распутин обладал колоссальной интуицией на социальные сдвиги. Его письмо — это не магия, а точный расчет напряженности в обществе того времени", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Когда великий князь Дмитрий Павлович нажал на курок, он фактически запустил часовой механизм. Ровно через 19 месяцев императорскую семью расстреляли в Екатеринбурге. Это исторический факт, задокументированный так же четко, как средневековый город Штольценберг, внезапно восставший из небытия под лопатами археологов.

Таблоид, который не умел врать

Откуда же взялись еще 11 страниц с предсказаниями о полетах на Луну? В 1990-х американское издание Weekly World News решило "взбодрить" аудиторию. Они выкатили статью о том, что некий историк Дэвид Норвалк нашел в архивах КГБ ПОЛНОЕ завещание. Там старец предсказывал даже глобальное потепление и экологические катастрофы вроде трагедии на озере Ньос.

"Люди обожают секретные архивы. Стоит сказать 'рассекречено КГБ', и критическое мышление отключается быстрее, чем при виде золота в затопленных шахтах", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Газета Weekly World News годами кормила читателей историями о мальчиках-летучих мышах и живом Элвисе. Российские СМИ начала 90-х, не разбираясь в тонкостях западного юмора, перевели статью как чистую монету. Так шутка стала "историческим открытием".

Подлинник против фейка: сравнение

Параметр Реальное письмо (1916 г.) "Завещание КГБ" (1990-е)
Объем Менее одной страницы 11 рукописных листов
Основная тема Судьба династии Романовых Космос, вирусы, смартфоны
Статус Исторический документ Газетная утка

"В науке важен первоисточник. Если текст упоминает явления, которых не существовало в языке того времени, — это фальшивка, даже если она найдена среди древних находок", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о завещании Распутина

Правда ли, что Распутин предсказал конец света в 2013 году?

Нет. Эта дата фигурировала только в сатирическом таблоиде Weekly World News. Реальный Распутин оперировал категориями "скоро умру" и "царю будет плохо", а не точными календарями на столетие вперед.

Почему КГБ якобы скрывало эти документы?

Это классический маркетинговый ход. Привязка к спецслужбам автоматически повышает ценность любого вброса. На самом деле подлинные документы по делу Распутина давно открыты для историков.

Читайте также

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы история
Новости Все >
Космический каннибализм: две тусклые звезды начали поглощать друг друга в глубоком космосе
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний
Иллюзия новой машины: почему дешевый ценник на вторичке часто скрывает опасную ложь
Иллюзия безопасности: распространенные автомобильные мифы создают опасные помехи на путях
Сбой в коде жизни: российские биологи пытаются отменить старение с помощью секретных ключей
Кочегар с дорогим парфюмом: почему звание шофёра заслуживают лишь единицы на трассе
Дерево с характером: рабочие в Голландии случайно подняли со дна времен фрагмент забытого флота
Сейчас читают
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Смертный приговор для вышек: ближневосточные монархии платят кровью за лояльность Западу
Мир. Новости мира
Смертный приговор для вышек: ближневосточные монархии платят кровью за лояльность Западу
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Новости Украины
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Популярное
Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью

Темные сорта помидоров перестали быть экзотикой, демонстрируя поразительную устойчивость к болезням и уникальный десертный вкус без привычной огороднику кислоты.

Соседи не верят, пока не попробуют: 5 черных томатов с десертным вкусом и бешеной урожайностью
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Котировки нефти превратились в галлюцинацию: реальная цена барреля оказалась совсем другой
Он работает даже без вас: этот невидимый пожиратель электричества живёт в каждой квартире
Маховик баллистики набирает обороты: промедление обернется прилетами в столицы России
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова
Отчаяние привело к врагу: Трамп обратился к Китаю за помощью в Ормузском проливе
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Мода устала от хаоса: 10 образов 2026, которые собирают стиль по кусочкам
Последние материалы
Ритмичный хаос вместо симметрии: как современные силуэты меняют восприятие классического принта
Автохлам в блестящей обертке: как именно дилеры скрывают машины, которые застоялись на стоянке
Соседи борются за урожай, а у вас цветник живёт сам: растения, которым не нужна жирная почва
Скрытая бездна под ногами: в самом соленом озере планеты внезапно нашли море пресной воды
Поругивать отечественное книгоиздание за последние десять лет вошло в привычку… — писала газета Культура 22 марта 2001 года
Настоящая тишина в дефиците: это место учит дышать полной грудью вдали от шума
Миф о тогах развеян: древние города обходились без царей задолго до греческих собраний
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Иллюзия новой машины: почему дешевый ценник на вторичке часто скрывает опасную ложь
22 марта: день рождения Ирана, новый рекорд в космонавтике и День таксиста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.