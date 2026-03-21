Серверная в бездне: космический холод заменит дата-центрам счета за электричество и воду

Джефф Безос решил поиграть в Бога, но на этот раз — на орбите. Пока Илон Маск строит свою легионеров-спутников Starlink, создатель Blue Origin анонсировал "Project Sunrise". План амбициозный: забросить на орбиту 51 600 спутников. Цель — создать космические дата-центры для ненасытного ИИ. Это не просто интернет для дачников. Это попытка перенести серверные стойки в вакуум, где холод космоса заменит счета за электричество.

Аппарат Mira выполняет сближение

Орбитальная гонка вооружений

Космос превращается в серверную ферму сверхдержав. Безос настаивает на использовании системы TeraWave, которая свяжет спутники в единую оптоволоконную паутину вне атмосферы. Мысль проста: передача данных без помех и физических преград. Но пока инженеры рисуют схемы, ракеты New Glenn и Starship остаются грудой железа на стартовых столах. Обе системы проходят вечные тесты. Громкие пресс-релизы опережают реальные запуски на десятилетия.

"Это попытка продать воздух. Вывод 50 тысяч единиц на орбиту — это не логистика, это создание кладбища металлолома. Технологически мы не готовы управлять таким облаком без постоянных столкновений", — отметил в беседе с Pravda. Ru Алексей Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов и энергетической эффективности.

Энергетический тупик ИИ

ИИ жрет мегаватты. Дата-центры на Земле упираются в лимиты энергосетей. Безос утверждает, что космос разрубит этот гордиев узел. Огромные площади солнечных батарей на орбите — самый очевидный источник тока в Солнечной системе. Инвесторы нервничают, глядя на отчетность, а нейросети продолжают требовать всё больше мощностей.

Характеристики Project Sunrise (Blue Origin) Масштаб 51 600 спутников Тип связи TeraWave (оптические линки)

Сравните это с Маском. SpaceX просит FCC разрешить запуск 1 миллиона спутников. Смета проекта — 5 триллионов долларов в год. Это бюджет целых империй, сжигаемый ради скорости отклика ИИ. Физика извержений говорит нам, что даже маленькая пылинка может дестабилизировать сложную систему. А здесь — тысячи тонн металла над головами.

"Рыночная капитализация таких прожектов держится на хайпе вокруг GPT-моделей. Но реальный CAPEX подобных систем съест любую прибыль на пятьдесят лет вперед. Это игра в долг, где залог — орбитальное пространство", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Рациональный скептицизм: почему это утопия

Аналитики Evercore ISI называют идею "рационально невероятной". Слишком дорого. Слишком опасно. Проблема орбитального мусора — это не просто экологический пафос, а реальная угроза безопасности Земли. Безос обещает доработать дизайн для смягчения рисков, но пока это лишь слова на бумаге.

"Корпоративное право в космосе — серая зона. Кто несет ответственность за таран спутника-ЦОДа другим аппаратом? Судебные тяжбы в вакууме пока невозможны, а страховые премии убьют этот бизнес в зародыше", — объяснил юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о космических ЦОДах

Зачем ИИ космос?

Для выхода из энергетического кризиса и охлаждения серверов, которые на Земле работают на пределе тепловых пакетов.

Почему SpaceX не пугает Безоса?

Безос ставит на New Glenn, который, по его мнению, предложит рынку "недостижимые ранее цены".

