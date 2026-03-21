Серверная в бездне: космический холод заменит дата-центрам счета за электричество и воду

Наука » Технологии

Джефф Безос решил поиграть в Бога, но на этот раз — на орбите. Пока Илон Маск строит свою легионеров-спутников Starlink, создатель Blue Origin анонсировал "Project Sunrise". План амбициозный: забросить на орбиту 51 600 спутников. Цель — создать космические дата-центры для ненасытного ИИ. Это не просто интернет для дачников. Это попытка перенести серверные стойки в вакуум, где холод космоса заменит счета за электричество.

Аппарат Mira выполняет сближение

Орбитальная гонка вооружений

Космос превращается в серверную ферму сверхдержав. Безос настаивает на использовании системы TeraWave, которая свяжет спутники в единую оптоволоконную паутину вне атмосферы. Мысль проста: передача данных без помех и физических преград. Но пока инженеры рисуют схемы, ракеты New Glenn и Starship остаются грудой железа на стартовых столах. Обе системы проходят вечные тесты. Громкие пресс-релизы опережают реальные запуски на десятилетия.

"Это попытка продать воздух. Вывод 50 тысяч единиц на орбиту — это не логистика, это создание кладбища металлолома. Технологически мы не готовы управлять таким облаком без постоянных столкновений", — отметил в беседе с Pravda. Ru Алексей Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов и энергетической эффективности.

Энергетический тупик ИИ

ИИ жрет мегаватты. Дата-центры на Земле упираются в лимиты энергосетей. Безос утверждает, что космос разрубит этот гордиев узел. Огромные площади солнечных батарей на орбите — самый очевидный источник тока в Солнечной системе. Инвесторы нервничают, глядя на отчетность, а нейросети продолжают требовать всё больше мощностей.

Характеристики Project Sunrise (Blue Origin)
Масштаб 51 600 спутников
Тип связи TeraWave (оптические линки)

Сравните это с Маском. SpaceX просит FCC разрешить запуск 1 миллиона спутников. Смета проекта — 5 триллионов долларов в год. Это бюджет целых империй, сжигаемый ради скорости отклика ИИ. Физика извержений говорит нам, что даже маленькая пылинка может дестабилизировать сложную систему. А здесь — тысячи тонн металла над головами.

"Рыночная капитализация таких прожектов держится на хайпе вокруг GPT-моделей. Но реальный CAPEX подобных систем съест любую прибыль на пятьдесят лет вперед. Это игра в долг, где залог — орбитальное пространство", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Рациональный скептицизм: почему это утопия

Аналитики Evercore ISI называют идею "рационально невероятной". Слишком дорого. Слишком опасно. Проблема орбитального мусора — это не просто экологический пафос, а реальная угроза безопасности Земли. Безос обещает доработать дизайн для смягчения рисков, но пока это лишь слова на бумаге.

"Корпоративное право в космосе — серая зона. Кто несет ответственность за таран спутника-ЦОДа другим аппаратом? Судебные тяжбы в вакууме пока невозможны, а страховые премии убьют этот бизнес в зародыше", — объяснил юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о космических ЦОДах

Зачем ИИ космос?

Для выхода из энергетического кризиса и охлаждения серверов, которые на Земле работают на пределе тепловых пакетов.

Почему SpaceX не пугает Безоса?

Безос ставит на New Glenn, который, по его мнению, предложит рынку "недостижимые ранее цены".

Экспертная проверка: Алексей Чернов (аналитик рынка нефтепродуктов), Артём Логинов (макроэкономист), Роман Лаврентьев (юрист по корпоративному праву).
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
