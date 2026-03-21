Сергей Белов

Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии

Наука

В Хакасии существует дыра в земле, которую местные обходят за три версты. Кашкулакская пещера — это не просто геологический объект, это настоящий "черный ящик" Сибири. Здесь рвутся логические цепочки и исчезают люди. Пока официальные отчеты сухо перечисляют метры и градусы, Кашкулакская пещера методично перемалывает судьбы тех, кто рискнул войти без приглашения.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревня, которая не хочет говорить

Возле поселка Топанов жизнь течет медленно, но про пещеру здесь молчат на высоких скоростях. Жители Ширинского района Хакасии — не из робких, но наниматься в проводники к Кашкулаку дураков нет. Старики убеждены, что там проходит граница, которую нельзя пересекать в кроссовках и с фонариком. Это место силы, где материальный мир истончается до состояния папиросной бумаги. Даже гигантская подземная камера в десять этажей не вызвала бы такого трепета, как эти узкие лазы.

"Местные легенды часто имеют под собой жесткий фундамент. В карстовых районах Хакасии пустоты коварны, а суеверия — это способ выживания, накопленный веками. Если деревня молчит, значит, у них есть на то веские причины", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Виктор Трофимов.

История, от которой стынет кровь

В 1960-х годах группа из двадцати студентов-смельчаков решила проверить Кашкулак на прочность. Итог — катастрофа. Из экспедиции живыми вышли только две девушки. Остальные восемнадцать человек растворились в темноте. Тела не нашли. Следствие встало в тупик. Но финал этой истории еще страшнее: выжившие девушки за считанные дни превратились в глубоких старух. Седые волосы в девятнадцать лет и стеклянный взгляд — вот цена за вход в Логово Черного Дьявола. Обе скончались вскоре после выхода на свет, буквально "сгорев" без видимых медицинских причин.

Параметр Данные
Количество пропавших 18 студентов
Изученность объекта Около 25%
Глубина колодцев До 10 метров и более

Что скрывает Логово Черного Дьявола

Пещера имеет классическое происхождение — растворение горных пород водой. Но геология не объясняет шепот стен. Внутри — лабиринт из влажных залов и вертикальных провалов. В некоторых местах загадочные знаки и наслоения напоминают о древних культах. Здесь время течет иначе: можно зайти на двадцать минут, а выйти через три часа. Это пространство не терпит суеты и лишнего шума.

"С точки зрения физики, такие зоны могут обладать аномальными магнитными полями. Это не магия, а работа недр. Но то, что люди видят там образы, которые невозможно зафиксировать приборами, — это факт, ставящий науку в тупик", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тень, которую видели все

Ученые-скептики, спускавшиеся вниз, сталкивались с одним и тем же явлением: фигура мужчины в шаманской маске. Он не нападает, он просто стоит и смотрит из темноты. Это явление фиксировали разные группы исследователей в разные годы. Галлюцинация? Слишком коллективная. Анализы воздуха и поиски газов ничего не дали. Кашкулакская пещера словно транслирует образ своего вечного стража каждому, кто заходит слишком далеко. Даже древнейшая система связи предков меркнет перед этим прямым контактом с неизвестным.

"Для антрополога такие места — золотая жила. Шаманы веками использовали пещеры для обрядов, считая их порталами. Возможно, мы имеем дело с неким информационным отпечатком прошлого, который наше восприятие интерпретирует как живую фигуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о Кашкулакской пещере

Почему пещеру называют "Логовом Черного Дьявола"?

Название закрепилось после трагедии со студентами в 60-х годах и из-за постоянных сообщений о видениях "черного шамана".

Можно ли посетить пещеру официально?

Официально экскурсий нет. Место крайне опасно из-за глубоких колодцев и сложного рельефа. Любой спуск — это риск на собственной ответственности.

Что нашли ученые внутри?

Помимо костей животных и следов древних костров, исследователи фиксировали резкие скачки электромагнитного поля, которые не имеют четкого природного объяснения.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, ученый-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
