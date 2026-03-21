Космический шпион или древний маяк: кто подавал идеально точные сигналы каждые 982 секунды

Представьте, что вы настроили старый радиоприемник на пустую волну, где обычно только шипение помех. И вдруг — чистый, ритмичный звук. Ровно 982 секунды тишины, потом короткий всплеск. Снова тишина — и снова сигнал. Это не белый шум Вселенной и не треск молний. Это BLC1 (Breakthrough Listen Candidate 1). Его поймали в 2019 году, и он до сих пор заставляет ученых чесать затылки в попытках отличить почерк инопланетного инженера от глюка микроволновки.

Радиотелескоп ловит луч света

Почему BLC1 — это не просто помеха

Главная улика — феноменальная узость диапазона. Природные объекты вроде черных дыр или пульсаров "кричат" на всех частотах сразу. BLC1 же шептал строго на 982 МГц. Полоса пропускания составила всего 5 Гц. В природе так не бывает. Это как если бы вместо грохота водопада вы услышали идеальную ноту "ля", взятую на скрипке посреди джунглей.

"Сигнал обладал характеристиками, которые мы ищем десятилетиями. Узкополосность — это золотой стандарт искусственности. Если это не сбой, то перед нами работа передатчика", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Вторая странность — дрейф частоты. Сигнал медленно "полз", что указывало на поиск жизни в космосе через анализ движения источника. Эффект Доплера намекал: передатчик стоит на чем-то вращающемся. Планета? Спутник? Или просто сломанный кондиционер в паре километров от телескопа?

Версия с земным мусором

Австралийский телескоп "Паркс" — штука чувствительная. Он может "услышать", как кто-то открывает дверцу работающей микроволновки в соседнем здании (реальный случай из истории астрономии). Специалисты проверили всё: от мобильных вышек до пролетающих самолетов. Никаких совпадений. Однако сигнал пропадал, когда зеркало телескопа отводили от Проксимы Центавра, и возвращался при наведении обратно. Это почти исключает локальный шум.

Параметр Характеристика BLC1 Частота 982,002 МГц (Узкая полоса) Периодичность 982 секунды Длительность Около 5 часов наблюдений Вероятность ИИ-ошибки Высокая (алгоритмы фильтрации)

Даже если это была серия аномалий в атмосфере, она должна была повториться. Но BLC1 замолчал навсегда. Это классический "сигнал-однодневка", который невозможно верифицировать по всем канонам жесткого научного метода.

Жизнь на Проксиме b: шансы и риски

Источник находился в направлении ближайшей к нам звезды. Там вращается планета Проксима b. Она находится в "зоне жизни", но радости мало. Проксима Центавра — красный карлик, склонный к яростным вспышкам. Найти там полный комплект компонентов для жизни сложнее, чем выжить в эпицентре ядерного взрыва. Любая цивилизация там должна была бы зарыться глубоко в грунт.

"Радиация от красных карликов буквально сдирает атмосферу. Если мы и поймали сигнал, то это могла быть кратковременная работа мощного радара, защищенного от помех самой звезды", — объяснил в интервью Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Интересно, что доставка грунта с других планет, таких как Марс, сейчас является приоритетом, но изучение радиосигналов — единственный способ заглянуть за пределы Солнечной системы. Проксима b остается главной целью для будущих зондов.

Может ли космос шутить так тонко

История науки помнит случаи, когда "зеленых человечков" путали с физикой. Пульсары тоже казались искусственными из-за их точности. Возможно, BLC1 — это результат взаимодействия магнитного поля планеты и звездного ветра. Магнитная ловушка могла сработать как гигантский усилитель, отправив в нашу сторону узкий радиолуч.

"Мы часто принимаем редкие природные явления за технологические следы. Но именно такие загадки заставляют нас совершенствовать методы поиска", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Пока Китай готовит миссию Тяньвэнь-3 для исследования соседей, человечество продолжает вслушиваться в дальний космос. BLC1 официально признали сложной помехой, созданной на Земле и просочившейся сквозь фильтры. Но скептиков этот ответ не устраивает: слишком уж вовремя и точно "помеха" выбрала цель.

Ответы на популярные вопросы о сигнале BLC1

Почему сигнал назвали BLC1?

Это аббревиатура Breakthrough Listen Candidate 1. Так обозначили первый сигнал, который в рамках проекта Юрия Мильнера сочли потенциально искусственным и достойным особого внимания.

Могли ли это быть инопланетяне?

Астрофизика не исключает этого на 100%, но научный этикет требует сначала отсечь все скучные земные версии. Пока версия с земной помехой перевешивает.

Повторялся ли сигнал после 2019 года?

Нет. Несмотря на сотни часов прослушивания Проксимы Центавра, эфир остается абсолютно чистым.

