Аркадий Кузнецов

Шлем пришельца или колыбель монстра: на дне океана нашли мягкий купол из золотистой кожи

Наука

Залив Аляска, глубина 3289 метров. В объектив камер исследовательского судна попадает объект, который выглядит как реквизит из фильма Ридли Скотта. Золотистый купол диаметром в ладонь, приклеенный к холодному базальту. Никаких щупалец, никаких признаков движения.

Только странная дыра у основания, будто кто-то — или что-то — уже покинуло этот "дом". Ученые Смитсоновского института два года ломают голову над этой находкой, а ответов всё нет. Это не кусок пластика и не геологический фокус. Это плоть, выдерживающая давление в 320 атмосфер.

Два километра вниз — и вот это

Океан на таких глубинах — это не курорт, а экстремальный магматический термос наоборот. Температура около нуля, полная тьма и чудовищное давление. На седьмом погружении экспедиции Seascape Alaska 5 робот обнаружил "золотую шляпу". Объект плотно сидел на камне среди редких белых губок.

"Мы привыкли видеть на дне странные вещи, но этот шар выбивается из общей картины. Его структура напоминает кожную ткань, а не стандартный известковый скелет глубоководных существ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когда свет мощных прожекторов аппарата упал на находку, она засияла как слиток металла. Однако в лаборатории на борту судна "золото" потускнело, превратившись в коричневато-желтую субстанцию. Этот эффект напоминает то, как границы морей меняют облик веществ при разном освещении и солености.

Пощекотали манипулятором — и вот что поняли

Прежде чем засасывать находку в контейнер, пилоты ROV осторожно ткнули шар механической рукой. Ожидали хруста коралла или стука камня. Но нет. Объект оказался мягким, податливым и "мясистым". Это не минеральная конкреция, а настоящий живой (в прошлом) организм.

Характеристика Золотой шар
Текстура Мягкая кожа, слоистая структура
Размер Около 10 сантиметров в диаметре
Особенности Одиночное отверстие у основания

Такая находка в местах, где таяние ледников и изменение течений постоянно приносят новые данные, стала шоком для команды. Объект не похож ни на одну из 50 миллионов единиц хранения Смитсоновского института.

Три версии. Все с изъяном

Научное сообщество сразу разделилось на три лагеря. Первая версия — яйцевая капсула. Крупные хищники порой крепят свое потомство к скалам. Но 10 сантиметров для одной икринки — это слишком много. Чей это эмбрион? Если он такой большой, то где его родители? В этих водах не видели монстров, способных откладывать "золотые яйца" такого калибра.

"Если это яйцо, то перед нами неизвестный вид крупного позвоночного. Глубоководные условия часто скрывают гигантские формы жизни, которые мы просто не успели каталогизировать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Вторая версия — губка. Губки бывают самых причудливых форм, но у них всегда есть поры или спикулы — кремниевые иглы. Наш шар гладкий. Третья версия — оболочник или асцидия. Но у них должно быть два отверстия (сифона) для прокачки воды, а тут — одно. Складывается ощущение, что океан подкинул нам очередную скалу-призрак, полную тайн.

"Мы наблюдаем, как планетарная броня Земли в виде океанических глубин выдает нам свои секреты по капле. Идентификация таких объектов требует глубокого анализа ДНК, который может занять годы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Пока ученые спорят, золотой шар остается уникальным артефактом. Глобальное закисление океана и антропогенное влияние могут уничтожить такие виды еще до того, как мы поймем, кто они. Находка в заливе Аляска — это напоминание: мы знаем о поверхности Луны больше, чем о собственном дне, где скрыт целый артезианский океан неизвестных форм жизни.

Ответы на популярные вопросы о золотом шаре

Может ли это быть искусственный объект или мусор?

Нет. Лабораторный анализ подтвердил наличие белков и клеточной структуры. Это биологический объект.

Почему его называют золотым?

Под освещением глубоководного аппарата объект имел яркий металлический блеск. При обычном свете он выглядит скорее коричневым или темно-желтым.

Где сейчас находится шар?

Образец передан в Смитсоновский национальный музей естественной истории в Вашингтоне для дальнейшего секвенирования ДНК.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, зоолог Дмитрий Мельников, эколог Денис Поляков
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы аляска
