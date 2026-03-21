Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Гигантская пентаграмма посреди степи: откуда в Казахстане взялся след темного культа

Наука

Степь под Лисаковском хранит тайну, достойную сценария низкобюджетного хоррора. Спутниковые снимки показывают гигантскую пентаграмму, вписанную в 366-метровый круг. Диванные конспирологи уже назначили это место порталом в иные миры, забыв открыть Google Maps и посмотреть на дату возникновения этого "культа". Давайте снимем слой пыли с этой мистификации.

Исследователь в степи
Фото: Pravda.ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Исследователь в степи

Мифы против реальности

Когда глаз находит в ландшафте правильную геометрическую фигуру, мозг начинает дорисовывать ритуалы. Кто-то видит здесь древние защитные знаки, кто-то — следы темных сил. Мы склонны наделять сакральным смыслом любую аномалию, будь то световое эхо черных дыр или просто ошибка проектировщика.

"Люди обожают искать тайные смыслы в простых тенях. Это старая привычка — объяснять сложные процессы мистикой, игнорируя элементарный инженерный расчет", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Советский ландшафтный дизайн

Реальность гораздо прозаичнее. Конец 80-х. Планы СССР были амбициозны: разбить парк у пионерского лагеря. Советские озеленители любили дисциплину в посадках. Хотели нарисовать пятиконечную звезду — символ эпохи. Вписали её в круг для симметрии. Ошиблись масштабом? Возможно. Но результат стал сенсацией, когда разрешение спутников позволило увидеть картинку целиком.

Миф Реальность
Древний портал или культовое место Проект парка возле пионерлагеря
Сакральная геометрия Бульдозерная разметка на целине

Это не рубины на далеком Марсе, а просто забытый проект на окраине области. Проблема в том, что когда люди видят странности, как при разрушении ледников, они ждут глобальной катастрофы. Тут же — лишь неорганизованность одного из департаментов ЖКХ.

"Инженерная ошибка — это не магия, а халатность. Забыть про объект, который должен стать парком, — обычное дело для эпохи конца восьмидесятых", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Финал: бульдозер побеждает магию

Финал истории прозаичен. Работы прервались. Деревья засохли в первый же год. Если вы встанете в центр этой пентаграммы, вы не почувствуете "энергии космоса". Вокруг лишь кустарник и степной ветер. Здесь нет роботов, следящих за порядком. Есть только гектары пустой земли, которые когда-то хотели превратить в советскую открытку.

"Природа быстро поглощает такие следы человеческой деятельности. Через двадцать лет от идеальной геометрии не остается ничего, кроме спутниковых призраков", — сказал в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о Лисаковской пентаграмме

Действительно ли это был магический знак?

Нет, это был проект озеленения территории, который не был реализован.

Почему фигура видна только из космоса?

Потому что на земле линии не выстроились в четкий контур, а со временем заросли травой.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср наука ученые история природа культура исследование
Сейчас читают
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Секретный допинг для ягод: что подсыпать под клубнику, чтобы она росла размером с кулак
Допинг для малинника: одна секретная горсть в апреле превращает дачу в ягодный конвейер
Популярное
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Газовый гамбит Брюсселя: Европа идет на риск ради полной независимости от поставок России
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.