Степь под Лисаковском хранит тайну, достойную сценария низкобюджетного хоррора. Спутниковые снимки показывают гигантскую пентаграмму, вписанную в 366-метровый круг. Диванные конспирологи уже назначили это место порталом в иные миры, забыв открыть Google Maps и посмотреть на дату возникновения этого "культа". Давайте снимем слой пыли с этой мистификации.
Когда глаз находит в ландшафте правильную геометрическую фигуру, мозг начинает дорисовывать ритуалы. Кто-то видит здесь древние защитные знаки, кто-то — следы темных сил. Мы склонны наделять сакральным смыслом любую аномалию, будь то световое эхо черных дыр или просто ошибка проектировщика.
"Люди обожают искать тайные смыслы в простых тенях. Это старая привычка — объяснять сложные процессы мистикой, игнорируя элементарный инженерный расчет", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Реальность гораздо прозаичнее. Конец 80-х. Планы СССР были амбициозны: разбить парк у пионерского лагеря. Советские озеленители любили дисциплину в посадках. Хотели нарисовать пятиконечную звезду — символ эпохи. Вписали её в круг для симметрии. Ошиблись масштабом? Возможно. Но результат стал сенсацией, когда разрешение спутников позволило увидеть картинку целиком.
|Миф
|Реальность
|Древний портал или культовое место
|Проект парка возле пионерлагеря
|Сакральная геометрия
|Бульдозерная разметка на целине
Это не рубины на далеком Марсе, а просто забытый проект на окраине области. Проблема в том, что когда люди видят странности, как при разрушении ледников, они ждут глобальной катастрофы. Тут же — лишь неорганизованность одного из департаментов ЖКХ.
"Инженерная ошибка — это не магия, а халатность. Забыть про объект, который должен стать парком, — обычное дело для эпохи конца восьмидесятых", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Финал истории прозаичен. Работы прервались. Деревья засохли в первый же год. Если вы встанете в центр этой пентаграммы, вы не почувствуете "энергии космоса". Вокруг лишь кустарник и степной ветер. Здесь нет роботов, следящих за порядком. Есть только гектары пустой земли, которые когда-то хотели превратить в советскую открытку.
"Природа быстро поглощает такие следы человеческой деятельности. Через двадцать лет от идеальной геометрии не остается ничего, кроме спутниковых призраков", — сказал в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Нет, это был проект озеленения территории, который не был реализован.
Потому что на земле линии не выстроились в четкий контур, а со временем заросли травой.
