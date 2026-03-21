Гигантская пентаграмма посреди степи: откуда в Казахстане взялся след темного культа

Степь под Лисаковском хранит тайну, достойную сценария низкобюджетного хоррора. Спутниковые снимки показывают гигантскую пентаграмму, вписанную в 366-метровый круг. Диванные конспирологи уже назначили это место порталом в иные миры, забыв открыть Google Maps и посмотреть на дату возникновения этого "культа". Давайте снимем слой пыли с этой мистификации.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трофимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Исследователь в степи

Мифы против реальности

Когда глаз находит в ландшафте правильную геометрическую фигуру, мозг начинает дорисовывать ритуалы. Кто-то видит здесь древние защитные знаки, кто-то — следы темных сил. Мы склонны наделять сакральным смыслом любую аномалию, будь то световое эхо черных дыр или просто ошибка проектировщика.

"Люди обожают искать тайные смыслы в простых тенях. Это старая привычка — объяснять сложные процессы мистикой, игнорируя элементарный инженерный расчет", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Советский ландшафтный дизайн

Реальность гораздо прозаичнее. Конец 80-х. Планы СССР были амбициозны: разбить парк у пионерского лагеря. Советские озеленители любили дисциплину в посадках. Хотели нарисовать пятиконечную звезду — символ эпохи. Вписали её в круг для симметрии. Ошиблись масштабом? Возможно. Но результат стал сенсацией, когда разрешение спутников позволило увидеть картинку целиком.

Миф Реальность Древний портал или культовое место Проект парка возле пионерлагеря Сакральная геометрия Бульдозерная разметка на целине

Это не рубины на далеком Марсе, а просто забытый проект на окраине области. Проблема в том, что когда люди видят странности, как при разрушении ледников, они ждут глобальной катастрофы. Тут же — лишь неорганизованность одного из департаментов ЖКХ.

"Инженерная ошибка — это не магия, а халатность. Забыть про объект, который должен стать парком, — обычное дело для эпохи конца восьмидесятых", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Финал: бульдозер побеждает магию

Финал истории прозаичен. Работы прервались. Деревья засохли в первый же год. Если вы встанете в центр этой пентаграммы, вы не почувствуете "энергии космоса". Вокруг лишь кустарник и степной ветер. Здесь нет роботов, следящих за порядком. Есть только гектары пустой земли, которые когда-то хотели превратить в советскую открытку.

"Природа быстро поглощает такие следы человеческой деятельности. Через двадцать лет от идеальной геометрии не остается ничего, кроме спутниковых призраков", — сказал в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о Лисаковской пентаграмме

Действительно ли это был магический знак?

Нет, это был проект озеленения территории, который не был реализован.

Почему фигура видна только из космоса?

Потому что на земле линии не выстроились в четкий контур, а со временем заросли травой.

