Миллионы тонн яда под водой: гигантская бомба в горах, которая может взорваться снова

Представьте себе идеальный убийственный коктейль: берём глубокую вулканическую чашу, заливаем её тоннами ледяной воды и под давлением закачиваем туда миллионы тонн углекислого газа. Никаких пузырьков, никакой пены — до определённого момента. Озеро Ньос в Камеруне десятилетиями работало как гигантский сифон, пока в августе 1986 года кто-то или что-то не "нажало на рычаг". Результат? Почти две тысячи человек уснули и больше не открыли глаза, став жертвами невидимого призрака, сошедшего с гор.

Фото: Pravda.ru by Трусов Алексей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Круглое лесное озеро

Ночной кошмар 21 августа: как умирала тишина

В ту ночь в камерунских деревнях Ньос, Ча и Субум не было паники. Был только странный гул, похожий на раскат грома, а за ним пришла смерть. Столб воды высотой в сто метров взметнулся над поверхностью озера, а следом за ним по склонам поползло облако. Это не был дым от вулканического извержения. Это был чистый CO2. Газ в полтора раза тяжелее воздуха, он просто вытеснил кислород из низин, превращая хижины в газовые камеры.

"Газовое облако накрыло территорию в 25 километров. Люди теряли сознание мгновенно. Те, кто выжил на границе зоны поражения, описывали жжение в дыхательных путях — типичный эффект высокой концентрации углекислоты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Наутро спасатели обнаружили 1746 тел. Ни крови, ни следов борьбы. Даже мухи не жужжали над трупами 3500 голов скота — насекомые погибли первыми. Само озеро изменилось до неузнаваемости: из лазурного оно превратилось в ржаво-красное. Глубинное железо поднялось на свет и мгновенно окислилось, словно кровь планеты выступила на поверхность после шока.

Физика бутылки газировки: почему Ньос — это маар

Ньос — это маар, кратер, оставшийся от древнего взрыва. На глубине 200 метров царит покой и колоссальное давление. Снизу, из магматических очагов, постоянно сочится углекислый газ. В обычном озере вода перемешивается, и газ улетучивается. Но Ньос стратифицировано: слои воды не общаются друг с другом. Нижний слой превращается в перенасыщенный раствор. Это похоже на то, как ведут себя тяжелые элементы в недрах планет — они копятся, пока система не достигает критической точки.

Параметр Значение для озера Ньос Глубина водоема около 200 метров Объем выброшенного CO2 ~ 1,6 миллиона тонн Высота цунами в озере 25 метров

Такая природная ловушка копила газ веками. Ученые позже подсчитали: в воде было растворено столько "шипучки", сколько хватило бы на заполнение десяти стадионов. Чтобы рвануло, нужен был только повод. Подобные аномалии встречаются редко, но всегда метко — археологи находят следы древних катастроф даже там, где их не ждали, как на высокогорном Острове Солнца.

"Любое нарушение равновесия в таком слоистом озере запускает цепную реакцию. Первый пузырек газа увлекает за собой массу воды, давление падает, и происходит взрывная дегазация. Это чистая механика жидкостей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Спусковой крючок: что взорвало спящую воду

Что стало финальным аккордом? Оползень со скалы или микро-землетрясение? Версий много, результат один: лимнологическое извержение. Чтобы это не повторилось, инженеры превратили озеро в пациента под капельницей. В 2001 году там установили систему труб для постепенного вывода газа. Это технологическое решение напоминает сложную диагностику механизмов, когда по косвенным признакам (давлению) предотвращают глобальную поломку.

"Риск сохраняется, так как береговая линия озера нестабильна. Природная плотина из туфа разрушается. Если её прорвет, катастрофа повторится, но уже в виде селевого потока", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Сегодня к Ньос снова возвращаются люди. Их манит плодородный пепел и память о предках. Они живут на пороховой бочке, надеясь, что железные трубы в центре озера справятся с дыханием подземного чудовища, которое однажды уже решило, что живым в этой долине не место.

Ответы на популярные вопросы о лимнологических катастрофах

Можно ли было почувствовать запах газа?

Чистый CO2 не имеет запаха. Однако выжившие упоминали запах тухлых яиц — это примеси сероводорода, которые вырвались вместе с основным облаком из придонного ила.

Почему люди погибли во сне?

Газ накрыл деревни мгновенно. При концентрации выше 10% углекислый газ вызывает потерю сознания за несколько вдохов. Люди просто перешли из фазы сна в фазу гипоксической комы и смерти.

Есть ли такие озера в других странах?

Да, самым опасным считается озеро Киву в Африке. Оно в разы больше Ньос и содержит запасы не только углекислоты, но и метана. Подобные процессы изучаются и в рамках ядерной физики для понимания поведения материи под высоким давлением.

