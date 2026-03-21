Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море

Август 1893 года. Норвежский исследователь Фритьоф Нансен ведет "Фрам" сквозь арктические льды. Двигатель ревет, винт исправен, море — зеркало. Но судно едва ползет, сбросив скорость с семи узлов до полутора. Экипаж в ловушке феномена, который моряки веками называли dødvann — "мертвая вода". Это не мистика, а чистая механика океана, превращающая поход в стояние на месте.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Невидимые волны-вампиры: как это работает

Представьте себе слоистый коктейль, где сверху замерла легкая пресная вода от тающих ледников, а под ней — тяжелая соленая бездна. Разница в плотности невелика, но ее достаточно, чтобы создать физический барьер прямо под килем. Корабль, разрезая верхний слой, начинает генерировать внутренние волны на границе раздела сред.

"Энергия винта тратится не на толчок судна вперед, а на раскачку тяжелой соленой воды снизу. Это титаническое сопротивление, которое буквально приклеивает корпус к одному месту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эти волны не видны с мостика. Они прячутся в глубине, засасывая в себя до 80% мощности силовой установки. Корабль попадает на невидимую "беговую дорожку", которая движется назад с той же скоростью, с какой он пытается идти вперед. В арктических широтах, где реки Лена и Обь опресняют океан на сотни километров, такая западня подстерегает на каждом шагу.

Уравнение кошмара: почему падает скорость

В 2020 году французские физики из CNRS подтвердили догадки Нансена. Существует два режима "залипания". Первый — когда скорость падает и замирает на одной отметке. Второй — судно начинает "скакать", меняя ход рывками от двух до пяти узлов без видимых причин. Это гидродинамический резонанс.

Параметр Влияние на судно
Плотность слоев Создает внутреннее сопротивление
Глубина пресного слоя Определяет высоту скрытой волны
Мощность двигателя Часто бесполезна против резонанса

Даже если внутри корпуса скрыта загадка мощи, превзойти сопротивление среды не удастся, пока судно не выйдет на глиссирование или не сменит плотность среды. Вода буквально держит за корму невидимыми цепями, как писал Нансен в своем дневнике.

Рыба-прилипала и проигрыш Клеопатры

Древние греки и римляне не знали о стратификации вод, поэтому винили во всем мифическую рыбу — Remora. Считалось, что эта крохотная тварь присасывается к днищу и останавливает галеры. В 31 году до н. э. флот Клеопатры застрял при выходе из Амбракского залива. Грозные корабли просто встали, позволив Октавиану одержать победу.

"Современный анализ батиметрии залива подтвердил: там идеальные условия для формирования слоев разной солености. Клеопатру победила не стратегия, а гидродинамика", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Подобные аномалии находили и в затопленных катерах времен Второй мировой. Техника отказывала не из-за пробоин, а из-за потери хода в прибрежных зонах, где сток рек создавал эффект "патоки".

Руководство по выживанию: как вырваться из плена

Выбраться из мертвой воды — задача не для слабонервных. Резкое увеличение оборотов часто лишь усугубляет ситуацию: волна под килем растет вместе с мощностью. Парадоксально, но иногда помогает кратковременный сброс газа, позволяющий внутренней волне "обогнать" судно.

"В зонах с резким перепадом температур и солености критически важно менять курс на более глубокие участки, подальше от устьев рек", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Иногда спасает только время. Солнце днем нагревает верхний слой, границы размываются, и "мертвая вода" отпускает свою жертву. Но в условиях Арктики, где таяние льдов лишь нарастает, риск встретить этот феномен становится повседневным вызовом для навигации.

Опасна ли мертвая вода для современных лайнеров?

Для гигантских круизных судов эффект менее заметен из-за огромной инерции и глубокой осадки. Однако маломерные суда и катера могут полностью потерять управляемость.

Может ли этот эффект возникнуть в озере?

Да, если есть температурное расслоение (термоклин). Холодная и теплая вода имеют разную плотность, создавая ту же ловушку, что и соленая.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, геолог Алексей Трофимов
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы арктика
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Недвижимость
Садоводство, цветоводство
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.