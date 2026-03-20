Максим Орлов

Чума выжгла Европу — и природа пошла за ней: тихая смерть растений после великой катастрофы

Наука

Сценарий постапокалипсиса в кино всегда одинаков: люди вымирают, а города зарастают пышными джунглями, где резвятся олени и поют редкие птицы. Красивая картинка. Но средневековая реальность выписала человечеству штраф за самонадеянность. Когда Чёрная смерть выкосила половину Европы, природа не расцвела — она потускнела. Оказалось, что без крестьянина с сохой биологическое разнообразие летит в кювет быстрее, чем экономика Генуи.

Утренний туман в тропическом лесу
Фото: Pravda.ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парадокс вымершей деревни

Между 1347 и 1353 годами Европа превратилась в гигантский морг. Чума не выбирала жертв, уничтожая до 80% населения в крупных узлах торговли. В сельской местности наступил коллапс: пашни забросили, скот разбрелся, а леса начали "отвоевывать" территорию. Казалось бы, идеальный момент для триумфа дикой флоры. Но свежее исследование в журнале Ecology Letters доказывает: биоразнообразие растений рухнуло вслед за численностью людей. Природа потеряла своего главного садовника.

"Это бьет по логике современных 'зеленых'. Мы привыкли думать, что человек — только вредитель. Но данные по XIV веку показывают: умеренное вмешательство создавало среду, недоступную для дикого леса в одиночку", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Пыльца как чертеж прошлого

Ученые Кристофер Лайон и Джонатан Гордон проанализировали более 100 архивов ископаемой пыльцы из озер и торфяников по всей Европе. Пыльца — это жесткий диск экосистемы. Она не врет. Выяснилось, что до 1300 года разнообразие растений в Европе стабильно росло, достигнув пика в период Высокого Средневековья. А потом пришел 1348 год. На 150 лет график видового богатства ушел в крутое пике. Чем сильнее пустели земли, тем беднее становился растительный мир вокруг.

Период Состояние экосистемы
0 — 1300 гг. н. э. Рост аграрной мозаики, пик видового разнообразия
1348 — 1500 гг. н. э. Запустение, доминирование густых лесов, падение разнообразия

Проблема в том, что дикий лес — это диктатор. Без человека, который постоянно рубит, косит и пасет скот, ландшафт становится однородным. Сильные виды деревьев вытесняют светолюбивые травы и кустарники, уничтожая тысячи экологических ниш. Это напоминает климат Гренландии в миниатюре: суровое единообразие вместо живого хаоса.

Мозаика против монотонности

Средневековое сельское хозяйство не было похоже на современные бесконечные поля монокультур. Это была лоскутная мозаика: полоска ржи, пастбище, живая изгородь, небольшой перелесок, огород. Такая структура позволяла уживаться сотням видов, которые не выдержали бы конкуренции в глухой чаще. История конфликта человека и природы здесь работает иначе: мы не просто эксплуатировали землю, мы создавали среду для выживания "соседей".

"Когда ландшафт замирает, он деградирует. Мы видим это на заброшенных полях сегодня — сначала там бурьян, потом однотипный березняк. Исчезает сложность системы", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Уроки для экологов будущего

Сегодняшние попытки спасти планету через "ревайлдинг" — полное устранение человека из экосистемы — могут привести к обратному эффекту. Глобальное потепление и так меняет правила игры, но если мы просто бросим земли, мы потеряем остатки уникальных культурных ландшафтов. Опыт Черной смерти учит: природа и человечество связаны симбиозом, который формировался тысячелетиями. Даже аномальная жара не так страшна для видов, как потеря привычных мест обитания, созданных человеческим трудом.

"Природа не восстанавливается автоматически до 'райского сада'. Без выпаса скота и сенокосов исчезают луговые экосистемы, которые по богатству видов иногда превосходят леса", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о биоразнообразии

Почему лес — это не всегда хорошо для биоразнообразия?

Густой захламленный лес создает дефицит света у земли. Травянистые растения и мелкие кустарники погибают, видовое богатство падает по сравнению с открытыми "мозаичными" участками.

Как именно люди помогали растениям в Средние века?

Выпас скота не давал деревьям захватить луга, а постоянная вырубка дров создавала опушки — самые богатые жизнью зоны, где встречаются лесные и полевые виды.

Может ли современное сельское хозяйство восстановить этот баланс?

Только если оно перестанет быть промышленным. Монокультуры на тысячи гектаров убивают разнообразие так же эффективно, как и чума, только другими методами.

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
