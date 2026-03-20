Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Сафронов

Золото оказалось осколком из ада: один сбой в рождении элементов ломает представления о материи

Наука

Хотите знать, откуда на вашем пальце взялось золотое кольцо? Спойлер: оно не из шахты, оно из ада. Точнее, из горнила космических катастроф, где сталкиваются нейтронные звезды и взрываются сверхновые. Ученые из Университета Теннесси решили заглянуть в эту "кухню" и обнаружили, что наши представления о создании тяжелых элементов — мягко говоря, неполные. 

Фото: Designed by Freepik by svstudioart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический конвейер: как работает r-процесс

Тяжелые ребята вроде золота или платины не рождаются просто так. Им нужен r-процесс (rapid neutron capture) — быстрая бомбардировка атомных ядер нейтронами. Ядро глотает их одно за другим, раздувается, становится дико нестабильным и в конце концов распадается, превращаясь в нечто ценное. Проблема в том, что эти промежуточные формы жизни существуют доли секунды. Поймать их — все равно что пытаться сфотографировать летящую пулю камерой на обскура.

"Мы годами строили модели на предположениях, но реальность оказалась гораздо капризнее. Ядра ведут себя не как статистические точки, а как сложные системы с характером", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы понять масштаб бедствия, представьте планетарную броню атома, которая трещит по швам от избытка энергии. Исследователи отправились на установку ISOLDE в CERN, чтобы воссоздать этот хаос в лаборатории. Они взяли редкий изотоп индия-134 и начали смотреть, как он разваливается на части, порождая изотопы олова.

Детектив в CERN: охота на изотоп индия-134

Главным трофеем стало измерение энергии нейтронов при бета-запаздывающем испускании сразу двух частиц. Раньше мы знали, что ядро может выстрелить одним "лишним" нейтроном, чтобы остыть. Но когда оно выплевывает сразу два — это уже высшая лига нестабильности. Измерить их энергию почти невозможно: нейтроны разлетаются как горох по комнате, и понять, кто из них откуда вылетел — та еще задачка для Шерлока Холмса от физики.

Параметр Старое представление Новое открытие
Механизм остывания ядра Случайный выброс энергии Структурированное испускание двух нейтронов
Память ядра Отсутствует ("амнезия" после распада) Ядро сохраняет структуру предка

Физики обнаружили в ядре олова-133 особое состояние, которое работает как промежуточный трамплин для прыжка нейтронов. Это рушит старые теории, где считалось, что ядро мгновенно "забывает", кем оно было секунду назад. Оказывается, у атомов есть что-то вроде генетической памяти о своем происхождении.

"Эта работа показывает, что даже в микромире существуют жесткие правила иерархии. Если мы не понимаем промежуточных состояний, мы никогда не построим точную карту Вселенной", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ядерная память: почему ядра не забывают прошлое

Третий удар по классической науке: существующие статистические модели не смогли предсказать это новое состояние ядра. Это значит, что наше понимание экзопланет и далеких миров опирается на "кривые" расчеты. Если мы ошибаемся в поведении крошечного олова, мы ошибаемся в масштабах целых галактик.

Это исследование — не просто скучные цифры. Это фундамент для будущего. Возможно, именно эти знания позволят нам когда-нибудь создать спутник-ретранслятор нового поколения, защищенный от радиации, или понять, как выживать в суровых условиях, где лунный реголит превращается в яд для всего живого.

"Когда мы говорим об экстремальных условиях, физика ядра становится единственным законом, который имеет значение. Любое отклонение от модели — это потенциальная катастрофа или грандиозное открытие", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о тяжелых элементах

Почему золото нельзя создать в лаборатории просто так?

Для этого нужны колоссальные энергии, сопоставимые со взрывом звезды. Современные ускорители могут создавать лишь отдельные атомы, что экономически бессмысленно.

Что такое олово-133 и зачем оно нужно?

Это "магическое" ядро с избытком нейтронов. Изучая его, ученые понимают, как формировались элементы в ранней Вселенной и как на них влияет энергия волн самого пространства-времени.

Как это поможет обычной жизни?

Точные данные о распадах ядер используются в медицине для тест-систем нового поколения и в энергетике. Понимание атомных процессов — ключ к безопасности реакторов и созданию новых материалов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Сафронов Илья Борисович — химик с 20-летним стажем. Объясняет бытовую химию и повседневные процессы без мифов и упрощений.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука золото космос
Новости Все >
Сейчас читают
Экономика и бизнес
Садоводство, цветоводство
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.