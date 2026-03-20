Хотите знать, откуда на вашем пальце взялось золотое кольцо? Спойлер: оно не из шахты, оно из ада. Точнее, из горнила космических катастроф, где сталкиваются нейтронные звезды и взрываются сверхновые. Ученые из Университета Теннесси решили заглянуть в эту "кухню" и обнаружили, что наши представления о создании тяжелых элементов — мягко говоря, неполные.
Тяжелые ребята вроде золота или платины не рождаются просто так. Им нужен r-процесс (rapid neutron capture) — быстрая бомбардировка атомных ядер нейтронами. Ядро глотает их одно за другим, раздувается, становится дико нестабильным и в конце концов распадается, превращаясь в нечто ценное. Проблема в том, что эти промежуточные формы жизни существуют доли секунды. Поймать их — все равно что пытаться сфотографировать летящую пулю камерой на обскура.
"Мы годами строили модели на предположениях, но реальность оказалась гораздо капризнее. Ядра ведут себя не как статистические точки, а как сложные системы с характером", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Чтобы понять масштаб бедствия, представьте планетарную броню атома, которая трещит по швам от избытка энергии. Исследователи отправились на установку ISOLDE в CERN, чтобы воссоздать этот хаос в лаборатории. Они взяли редкий изотоп индия-134 и начали смотреть, как он разваливается на части, порождая изотопы олова.
Главным трофеем стало измерение энергии нейтронов при бета-запаздывающем испускании сразу двух частиц. Раньше мы знали, что ядро может выстрелить одним "лишним" нейтроном, чтобы остыть. Но когда оно выплевывает сразу два — это уже высшая лига нестабильности. Измерить их энергию почти невозможно: нейтроны разлетаются как горох по комнате, и понять, кто из них откуда вылетел — та еще задачка для Шерлока Холмса от физики.
|Параметр
|Старое представление
|Новое открытие
|Механизм остывания ядра
|Случайный выброс энергии
|Структурированное испускание двух нейтронов
|Память ядра
|Отсутствует ("амнезия" после распада)
|Ядро сохраняет структуру предка
Физики обнаружили в ядре олова-133 особое состояние, которое работает как промежуточный трамплин для прыжка нейтронов. Это рушит старые теории, где считалось, что ядро мгновенно "забывает", кем оно было секунду назад. Оказывается, у атомов есть что-то вроде генетической памяти о своем происхождении.
"Эта работа показывает, что даже в микромире существуют жесткие правила иерархии. Если мы не понимаем промежуточных состояний, мы никогда не построим точную карту Вселенной", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Третий удар по классической науке: существующие статистические модели не смогли предсказать это новое состояние ядра. Это значит, что наше понимание экзопланет и далеких миров опирается на "кривые" расчеты. Если мы ошибаемся в поведении крошечного олова, мы ошибаемся в масштабах целых галактик.
Это исследование — не просто скучные цифры. Это фундамент для будущего. Возможно, именно эти знания позволят нам когда-нибудь создать спутник-ретранслятор нового поколения, защищенный от радиации, или понять, как выживать в суровых условиях, где лунный реголит превращается в яд для всего живого.
"Когда мы говорим об экстремальных условиях, физика ядра становится единственным законом, который имеет значение. Любое отклонение от модели — это потенциальная катастрофа или грандиозное открытие", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Для этого нужны колоссальные энергии, сопоставимые со взрывом звезды. Современные ускорители могут создавать лишь отдельные атомы, что экономически бессмысленно.
Это "магическое" ядро с избытком нейтронов. Изучая его, ученые понимают, как формировались элементы в ранней Вселенной и как на них влияет энергия волн самого пространства-времени.
Точные данные о распадах ядер используются в медицине для тест-систем нового поколения и в энергетике. Понимание атомных процессов — ключ к безопасности реакторов и созданию новых материалов.
Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.