Катастрофа может начаться раньше, чем ждали: что происходит с главным ледником планеты

Антарктида перестала быть вечной. Главный "предохранитель" планеты — ледник Туэйтса — трещит по швам, угрожая превратить мировые мегаполисы в декорации для подводного плавания. Это не пугалки экоактивистов, а сухая физика: гигант размером с Великобританию теряет опору. Если он рухнет, эффект домино снесет весь Западно-Антарктический щит, подняв океан на три метра. Добро пожаловать в эру большой воды.

Ледяной обрыв

Гигант на глиняных ногах: анатомия Туэйтса

Ледник Туэйтса — это пробка в бутылке шампанского. Пока она на месте, остальной массив льда в безопасности. Толщина этого "ледяного кирпича" превышает два километра. Но есть нюанс: он тает снизу. Теплые океанические течения подтачивают его основание, превращая монолит в хрупкую корку. Исследователи используют подводных роботов, чтобы заглянуть под брюхо зверя, и увиденное им не нравится.

"Ситуация с Туэйтсом напоминает карточный домик на сквозняке. Мы видим, как гидрорастрескивание буквально разрывает массив изнутри, создавая глубокие шрамы в структуре щита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Процессы таяния сегодня настолько масштабны, что они начинают влиять даже на фундаментальные параметры планеты. Замедление Земли и изменение длительности суток — это прямое следствие перераспределения массы воды от полюсов к экватору. Планета буквально "раздувается" в середине, становясь более инертной.

Хроника пикирующего ледника: почему темпы удвоились

Статистика неумолима: за последние тридцать лет скорость стока льда в океан выросла вдвое. Если раньше это было ленивое сползание, то теперь — скоростной спуск. Сегодня талые воды Туэйтса обеспечивают 8% ежегодного подъема уровня моря. Это не просто цифры, это лишние 4,6 миллиметра воды к вашему порогу каждый год.

Параметр Прогноз последствий Полное разрушение Туэйтса Подъем океана на 65 см Крах Западно-Антарктического щита Подъем океана на 3+ метра

Ученые сравнивают нынешнее состояние ледника с процессом, который происходил в эпоху под названием Земля-снежка, только со знаком "минус". Тогда планета замерзала из-за геохимических сдвигов, сейчас она стремительно "распаковывает" свои ледяные запасы. История планеты уже знала периоды, когда жидкая вода скрывалась под мощными панцирями, но современная скорость изменений не имеет аналогов.

"Мы фиксируем аномальное потепление не только в океане, но и в атмосфере над высокогорьями. Вода уходит из гор и ледников по всему миру, создавая кумулятивный эффект, который модели 20-летней давности просто не могли учесть", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Эффект домино: от Нью-Йорка до Дакки

Переломный момент может наступить внезапно. Под льдами Антарктиды скрыты процессы, которые мы только начинаем осознавать. Это напоминает ситуацию в Арктике, где база США в Гренландии, считавшаяся навсегда погребенной под снегом, внезапно начала "выплывать" из-за таяния. Антарктида масштабнее, и риски здесь выше.

Если Туэйтс исчезнет к XXIII веку, карта мира будет перерисована. Прибрежные экосистемы погибнут, а крупнейшие финансовые центры превратятся в болота. Агрессивные меры по сдерживанию выбросов могут замедлить финал, но "ледниковый щит Судного дня" уже запустил механизм своего самоуничтожения.

"Влияние человека на ледяные щиты стало доминирующим фактором. Мы видим, как антропогенное тепло пробивает даже самые стабильные системы, меняя ландшафты за десятилетия, а не за тысячелетия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о леднике Судного дня

Почему ледник Туэйтса называют ледником "Судного дня"?

Его обрушение вызовет каскадную дестабилизацию всей Западной Антарктиды, что приведет к катастрофическому подъему уровня океана на 3 метра и затоплению городов с сотнями миллионов жителей.

Можно ли остановить таяние ледника с помощью технологий?

На данный момент инженерных решений такого масштаба не существует. Можно лишь замедлить процесс, радикально сократив глобальные выбросы парниковых газов.

Как быстро поднимется уровень моря при его разрушении?

Первые 65 сантиметров подъема ожидаются в течение ближайших столетий, но критическое ускорение может начаться гораздо раньше из-за скрытых подлёдных процессов.

