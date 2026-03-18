Анна Климова

Тропа богов под ногами чекистов: как простая поездка на Север превратилась в мистический триллер

Наука

Кольский полуостров хранит тайны, которые десятилетиями оставались под грифом "совершенно секретно". В 1922 году здесь работала группа исследователей под руководством Александра Барченко, чья деятельность была окутана мистикой и поддерживалась на самом высоком государственном уровне. Целью экспедиции был поиск следов легендарной Гипербореи — прародины человечества, упоминания о которой встречаются в античных текстах.

Teriberka
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Teriberka

События тех лет напоминают сценарий фантастического триллера: обнаружение мегалитических структур, массовые галлюцинации участников и последующее исчезновение ценнейших артефактов. Несмотря на то что официальные отчеты были радикально сокращены, интерес к древним конструкциям и аномальным зонам Сейдозера не угасает и в наши дни, заставляя исследователей искать ответы в закрытых архивах.

Барченко и протекция ВЧК

Александр Барченко не был типичным ученым. Его интересовали пограничные состояния психики и древние знания, которые могли бы дать ключ к управлению массами. Удивительно, но его идеи нашли отклик у руководства молодой советской республики. Экспедицию на Мурман финансировала ВЧК, а распоряжение о выделении средств подписал лично Феликс Дзержинский. Это превращало научный поход в государственную операцию особой важности.

"Интерес спецслужб к подобным изысканиям в 1920-е годы был обусловлен поиском любых технологических или идеологических преимуществ. Гиперборея рассматривалась не как миф, а как возможный источник забытых знаний", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк Сергей Белов.

Исследователи искали не просто камни, а следы цивилизации, чья уникальная архитектура могла скрываться под слоями грунта и льда. Барченко был убежден, что Кольский полуостров — это часть затонувшего материка, сохранившая артефакты невероятной силы.

Миссия с эзотерическим подтекстом

Состав группы был специфическим: помимо радистов и геологов, в нее входили специалисты, изучавшие телепатию и гипноз. В спецлабораториях ОГПУ велась подготовка к контакту с "неизвестным". Целью номер один был так называемый "камень Ориона", который, по преданиям, служил резонатором для связи с иными мирами. Такие древние ритуалы и поиск мистических центров силы были характерны для того времени.

Объект исследования Зафиксированное явление
Сейдозеро Магнитные аномалии, световые столбы
Гора Нинчурт Остатки каменных кладок, "тропа богов"
Участники Состояние "меряченья" (транса)

Сейдозеро и лик великана Куйвы

Местные жители, саамы, всегда относились к Сейдозеру с трепетом и страхом. На отвесной скале отчетливо просматривается фигура великана — Куйвы. Это изображение высотой около 70 метров не является рукотворным в обычном понимании. Оно возникло в результате выветривания или, как считают сторонники альтернативной истории, является отпечатком древней катастрофы. Подобно тому как затопленные города хранят память о прошлом, Куйва охраняет покой озера.

"Находки мегалитов на Севере часто принимают за игру природы, однако системность их расположения часто указывает на искусственное происхождение, сравнимое с тем, как строились средневековые поселения на подготовленных площадках", — отметил в разговоре с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Пирамида и коллективные видения

Самым загадочным эпизодом стало обнаружение подземного грота. Участники описывали зал с правильной геометрией, в центре которого находилась небольшая пирамида из темного минерала. При приближении к ней люди начинали видеть странные образы: парящие объекты, города со сложной архитектурой — нечто, напоминающее античные мозаики, но с налетом футуризма. Это не было обычным сном, так как сразу несколько человек описывали идентичные детали увиденного.

Спустя несколько дней доступ к артефакту был потерян — вход в пещеру якобы завалило в результате локального землетрясения, хотя приборы не зафиксировали сейсмической активности. С тех пор подобные аномальные всплышки и исчезновения стали визитной карточкой района Сейдозера.

Трагический финал и секретные протоколы

Возвращение в Петроград было омрачено странными обстоятельствами. Из 12 ящиков с образцами горных пород и неопознанными предметами большая часть оказалась пустой при вскрытии в лаборатории. Александр Барченко настаивал на повторной миссии, но политический климат изменился. В 1937 году его арестовали, а в 1938-м — расстреляли. Большая часть документов экспедиции была уничтожена, а оставшиеся страницы дела "Б-22" осели в архивах госбезопасности.

"Мы сталкиваемся с тем, что целые пласты истории стираются сознательно. Это похоже на ситуацию, когда находят массовые захоронения, переворачивающие наши представления о прошлом, и тут же накладывают гриф секретности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о Гиперборее

Правда ли, что Гиперборея находилась на Кольском полуострове?

Это одна из основных научных гипотез. Арктический климат в древности был значительно мягче, что теоретически позволяло существовать там развитой цивилизации до глобального похолодания.

Существуют ли материальные доказательства экспедиции Барченко?

Сохранились лишь разрозненные дневниковые записи и несколько фотографий плохого качества. Основной массив данных остается засекреченным или считается утраченным.

Почему это место считается опасным для туристов?

В районе Сейдозера регулярно фиксируются магнитные аномалии, которые могут приводить к сбоям в навигации и временной дезориентации человека на местности.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Сергей Белов, археолог Павел Синицын, антрополог Артём Климов
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Деньги улетают в открытую форточку: почему индивидуальные счетчики станут спасением для бюджета
Вместо первой брачной ночи — операционный стол: острая патология настигла молодожена в разгар веселья
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Уральский характер против самокатов: как Екатеринбург встретит двухколесную угрозу в марте
Шокирующий ремонт Владивостока: зачем город переходит на пластик и как это спасет водителей
Цифровое гостеприимство: как официанты Краснодара богатеют быстрее, чем зреет клубника
Когда ветер дует в нужную сторону: как Владивосток пробивает мусорный кризис благодаря новым реформам
Правый руль против Китая: честный выбор Приморья, который так и не поняли в Москве
Скидка 50% не спасёт: на вокзалах Краснодара таксисты прячутся от проверок и новых штрафов
Муж на час превратился в прораба: Лолита нашла замену романтике в бетонных работах
Миф о всесильном Моссаде дал трещину: секретные бункеры и дипфейки не спасают репутацию власти
Миф о всесильном Моссаде дал трещину: секретные бункеры и дипфейки не спасают репутацию власти
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Тропа богов под ногами чекистов: как простая поездка на Север превратилась в мистический триллер
Хватит тереть до мозолей: секретный рецепт ядерной пасты, от которой духовка сияет как новая
Ягоды размером с виноград: 10 сортов смородины, которые ломают привычное представление об урожае
Осторожно, слишком сочно: рецепт котлет, из-за которых соседи будут стучаться к вам за рецептом
Кошелек не успевает соображать: индустрия гостеприимства в России взвинтила цены до небес
Деньги улетают в открытую форточку: почему индивидуальные счетчики станут спасением для бюджета
Цветущий оазис без хлопот: выносливые однолетние культуры покоряют участки за считанные недели
Живот уходит без зала и диет: 2 приёма, которые подтягивают тело за считанные минуты
Соседи лопнут от зависти: копеечная добавка превращает кислый крыжовник в сахарный мед
Яд вместо золотого песка: берега океана превращаются в зловонные кладбища из-за бурой флоры
