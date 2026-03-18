Андрей Ворошилов

Яд вместо золотого песка: берега океана превращаются в зловонные кладбища из-за бурой флоры

Над поверхностью Атлантики, от берегов Западной Африки до Мексиканского залива, протянулась гигантская "бурая лента", видимая даже из космоса. Это природное явление, получившее название Большой саргассовый пояс Атлантики, за последние 15 лет превратилось из редкой экологической особенности в пугающую доминанту океана.

Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
В мае прошлого года спутники зафиксировали беспрецедентные 37,5 миллиона тонн пелагических саргассовых водорослей, образующих непрерывную полосу длиной более 8800 километров.

То, что раньше считалось "голубой пустыней", теперь заполнено плотными матами растительности. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Harmful Algae, показало: биомасса водорослей в определенных условиях способна удваиваться всего за 11 дней. Ученые Океанографического института Харбор-Бранч бьют тревогу: стремительное распространение "коричневого прилива" свидетельствует о глубокой трансформации экосистемы, сопоставимой по значимости с тем, как ледниковый колосс уходит в историю, меняя облик целых регионов.

Питательные вещества: почему водоросли растут так быстро

Основной причиной взрывного роста саргассума стал избыток азота и фосфора. Если раньше эти водоросли ограничивались Саргассовым морем — регионом, бедным питательными веществами, — то теперь они получают "подпитку" с континентов. С 1980 по 2020 год содержание азота в тканях водорослей увеличилось на 55 процентов. Это происходит из-за стоков с сельскохозяйственных угодий и неочищенных вод, которые выносят в океан крупнейшие реки, такие как Амазонка и Миссисипи.

"Мы наблюдаем процесс глобальной эвтрофикации открытого океана. Питательные вещества, попадающие в воду с суши, фактически удобряют Атлантику, вызывая аномальное разрастание флоры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Особую роль играет сезонность: во время паводков реки сбрасывают в океан колоссальные объемы органики. В такие периоды "коричневая лента" уплотняется, создавая угрозу для прибрежных зон. Подобные изменения в составе воды напоминают ученым иные катастрофические события прошлого, когда древний кризис Котлина радикально изменил биосферу Земли из-за химического дисбаланса в океанах.

От убежища для черепах до береговой катастрофы

Сам по себе саргассум полезен: он служит домом для сотни видов морских обитателей. В его зарослях прячутся мальки рыб и редкие виды морских черепах. Однако когда миллионы тонн водорослей выбрасываются на пляжи, они превращаются в яд. Гниющие маты выделяют сероводород — газ с резким запахом, который не только отпугивает туристов, но и вызывает проблемы со здоровьем у людей.

В процессе разложения водоросли поглощают кислород из воды, создавая мертвые зоны. Это губительно для неведомых науке существ, обитающих в прибрежных водах, и коралловых рифов. Экономический ущерб для стран Карибского бассейна и Флориды уже исчисляется миллионами долларов ежегодно из-за необходимости очистки пляжей и падения доходов от туризма.

Параметр Изменение (1980-2020)
Содержание азота в тканях +55%
Соотношение азота к фосфору +50%
Рекордная длина пояса (2025 г.) 5500 миль

Интересно, что газовый состав атмосферы над гниющими водорослями иногда сравнивают с аномальными условиями на других планетах. Например, недавно обнаруженная ядовитая планета из серы имеет схожие по химической логике концентрации едких веществ, что делает изучение земных выбросов сероводорода важным даже для астрофизиков.

Роль океанских течений в миграции биомассы

Перемещение гигантских масс водорослей полностью зависит от динамики океана. Гольфстрим и Северо-атлантическое течение выступают в роли конвейеров, распределяя саргассум по всей акватории. Ученые отмечают, что любые изменения в циркуляции воды могут привести к непредсказуемым последствиям для побережья. Исследования показывают, что океан может вести себя вопреки старым теориям, как это недавно доказал Бенгальский залив, нарушивший многолетние правила метеорологии.

"Изменение климата в горах и на равнинах меняет характер стока рек, что напрямую влияет на соленость и температуру прибрежных вод. Это создает идеальный инкубатор для водорослей", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Когда условия становятся оптимальными, саргассум начинает бесконтрольно размножаться. Это явление уже приводило к техническим катастрофам: в 1991 году из-за обилия водорослей, забивших водозаборные системы, пришлось экстренно останавливать атомную электростанцию во Флориде. Такой риск остается актуальным и сегодня для многих промышленных объектов.

Планетарный масштаб: что ждет океан в будущем

Специалисты полагают, что Большой саргассовый пояс — это лишь верхушка айсберга. Подобно тому, как вода уходит из гор, меняя жизнь миллиардов людей, разрастание водорослей меняет биологию Атлантики. Процесс разложения саргассума не только отравляет берег, но и выделяет метан и другие парниковые газы, создавая опасную обратную связь в климатической системе.

"Мы видим, как антропогенное влияние меняет облик планеты. Это напоминает сценарии прошлого, когда огненные континенты и мертвый океан становились реальностью из-за резких изменений среды", — отметил геолог Алексей Трофимов.

Для борьбы с "бурой лентой" требуется международное сотрудничество и жесткое регулирование сельскохозяйственных стоков. Если не принять меры, "коричневые приливы" станут нормой не только для Атлантики, но и для других регионов мира, превращая цветущие побережья в зоны экологического бедствия.

Ответы на популярные вопросы о саргассовом поясе

Откуда взялись эти водоросли?

Саргассум — это бурые водоросли, которые всегда существовали в Атлантике, но раньше концентрировались в Саргассовом море. Их взрывной рост за пределами этого региона начался около 2011 года из-за избытка удобрений, вымываемых реками в океан.

Опасен ли саргассум для человека?

Живые водоросли в открытом море безопасны. Опасность представляют гниющие массы на берегу, так как они выделяют токсичный сероводород и аммиак, что может вызвать раздражение дыхательных путей и кожи.

Можно ли использовать их с пользой?

Ученые ищут способы переработки саргассума в удобрения, строительные материалы и даже биопластик, однако высокая концентрация тяжелых металлов, которые впитывают водоросли, затрудняет их промышленное использование.

Экспертная проверка: инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, эколог Денис Поляков, геолог Алексей Трофимов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы экология изменение климата
